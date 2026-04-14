ETV Bharat / business

"క్రెడిట్ స్కోర్" లేదని బ్యాంకులు లోన్స్ ఇవ్వట్లేదా? - ఇలా చేస్తే ఆ సమస్యకు చెక్ పెట్టినట్లే!

ఏం చేస్తే క్రెడిట్ హిస్టరీని పొందవచ్చు? - ఈ టిప్స్​ ఎంతో ఉపయోగపడతాయంటున్న నిపుణులు!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 1:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Build Credit History : మనలో చాలా మంది అత్యవసరంగా డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు బ్యాంకుల వద్ద లోన్స్ తీసుకుంటుంటారు. అయితే, లోన్స్​ కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లినప్పుడు వారు ముందుగా క్రెడిట్ స్కోర్​ను తనిఖీ చేస్తారు. క్రెడిట్ స్కోర్ మంచిగా ఉందంటే పెద్ద మొత్తంలో రుణాలు ఇవ్వడానికి ముందుకొస్తారు. అలాంటి వారికి లోన్స్ ఇస్తే రిస్క్ ఉండదనే భావనలో ఉంటారు. అదే, మీరు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి లోన్స్ తీసుకోనట్లయితే మీకు క్రెడిట్ హిస్టరీ ఉండకపోవచ్చు. అందువల్ల క్రెడిట్ స్కోర్ కూడా ఉండదు. అలాంటి టైమ్​లో ఇలా చేస్తే మంచి క్రెడిట్ స్కోరు/హిస్టరీను సంపాదించుకోవచ్చంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఇంతకీ, ఏం చేస్తే మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీని పొందవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఫస్ట్ టైమ్ లోన్ :

కొత్తగా క్రెడిట్ కార్డు కోసం అప్లై చేసుకునేవారు లేదా ఫస్ట్​ టైమ్ లోన్ తీసుకునేవారు వాటిని పొందడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురుకావొచ్చు. ఎందుకంటే, క్రెడిట్‌ సాధనాలకు దరఖాస్తుదారుడికు మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీ ఉండడం చాలా అవసరం. అందుకే, ఫస్ట్​ టైమ్ లోన్ కోసం అప్లై చేసేవారు ముందుగా చిన్న మొత్తాల రుణాలు లేదా ఎంట్రీ-లెవల్ కార్డుల కోసం అప్లై చేసి ఆమోదం పొందడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు. అదే, ఎక్కువ మొత్తంలో లోన్ లేదా ప్రీమియం క్రెడిట్ కార్డుకు అర్హత సాధించాలంటే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగ్గా ఉండాలి. కాబట్టి, ముందుగా మీ క్రెడిట్ స్కోర్​ను పెంచుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా మంచి క్రెడిట్ స్కోర్​ను పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

కన్స్యూమర్‌ డ్యూరబుల్‌ లోన్‌ :

మీరు ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు, గృహ/ఆఫీస్ సామాగ్రి, ఫర్నిచర్, వంటి వస్తువులను కొనుగోలు చేయాలనుకున్నప్పుడు కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ లోన్ సహాయం తీసుకోండి. హోమ్ లోన్, పర్సనల్ లోన్, వ్యాపార రుణాలతో పోల్చితే ఈ లోన్లు పొందడం చాలా సింపుల్​. ఎందుకంటే, కార్డు ప్రొవైడర్లు కస్టమర్స్ లావాదేవీలను క్రెడిట్ బ్యూరోలకు నివేదిస్తారు. కాబట్టి, రుణ మార్కెట్‌కు కొత్తగా వచ్చిన కస్టమర్లకు క్రెడిట్ హిస్టరీను నిర్మించడంలో ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బీఎన్​పీఎల్ పద్ధతి ఫాలో అవ్వడం :

బీఎన్​పీఎల్ పద్ధతి వివిధ రిటైల్ లావాదేవీలు జరిపేవారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. BNPL అనగా Buy now pay later(ఇప్పుడు కొనండి తర్వాత చెల్లించండి). ఇప్పుడు కొనుగోళ్లు చేసి, తర్వాత బకాయిని చెల్లించే ఈ విధానం ప్రస్తుతం బాగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. దీన్ని ఎంచుకున్న వినియోగదారులు ఒకేసారి లేదా ముందుగానే మొత్తం డబ్బులు కట్టకుండానే ఏదైనా వస్తువును కొనుగోలు చేసే వీలు ఉంటుంది. ఇది ఒక నిర్దిష్టమైన కాలవ్యవధిని ఎంచుకుని ఆ టైమ్​లో సమానమైన నెలవారీ వాయిదాలలో తిరిగి చెల్లించే అవకాశం ఇస్తోంది. ఈ విధమైన లావాదేవీలు సక్సెస్​గా కంప్లీట్ చేయడం వల్ల కూడా క్రెడిట్ స్కోరు పెంచుకుని క్రెడిట్‌ హిస్టరీని నిర్వహించడానికి వీలు కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

సెక్యూర్డ్‌ క్రెడిట్‌ కార్డు :

మీరు ఏదైనా బ్యాంకులో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌ను హామిగా ఉంచి సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్‌ను పొందవచ్చు. అయితే, అందులోని కొంత మొత్తాన్ని బ్యాంక్ మీ క్రెడిట్ పరిమితిగా నిర్ణయిస్తుంది. ఆ సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డును సక్రమంగా వాడుతూ మీ క్రెడిట్ ప్రయాణాన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, ఆ క్రెడిట్‌ కార్డును వినియోగిస్తూ, ఆ బకాయిలు గడువులోగా చెల్లించడం ద్వారా మీ క్రెడిట్ హిస్టరీని క్రమంగా నిర్మించుకోవచ్చంటున్నారు. ఫస్ట్ టైమ్ లోన్ తీసుకునేవారు తమ క్రెడిట్ స్కోర్​ను పెంచుకోవడానికి ఈ పద్ధతి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.

బ్యాంకును సంప్రదించడం :

మంచి క్రెడిట్‌ స్కోరు నిర్వహించడానికై క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోవాలనుకునేవారు తమ శాలరీ అకౌంట్/బిజినెస్ అకౌంట్ ఉన్న బ్యాంకును సంప్రదించొచ్చు. ఎందుకంటే, బ్యాంకులు ఆర్థిక లావాదేవీలను మెరుగ్గా నిర్వహించే తమ కస్టమర్స్​కు క్రెడిట్‌ కార్డులు, లోన్లు ఇవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటాయి. అందుకే, బ్యాంకుతో మెరుగైన ఆర్థిక సంబంధాలను నిర్వహించిన వారు క్రెడిట్‌ కార్డు కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే బ్యాంకుల వద్ద తమ కస్టమర్ల ఆర్థిక చరిత్ర అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి, క్రెడిట్ కార్డు అప్లికేషన్​ ఆమోదం కూడా ఈజీ అవుతుంది.

చాలా బ్యాంకులు కస్టమర్లు వాడుతున్న శాలరీ అకౌంట్ ఆధారంగా కొత్త క్రెడిట్ కార్డులను అందిస్తున్నాయి. క్రెడిట్‌ కార్డును తీసుకున్న తర్వాత కార్డుకు సంబంధించిన వినియోగ/చెల్లింపుల లావాదేవీలు మెరుగ్గా చేసి మంచి క్రెడిట్‌ స్కోరు ద్వారా క్రెడిట్‌ హిస్టరీను పొందొచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

TAGGED:

CREDIT HISTORY
HOW TO INCREASE CREDIT SCORE
CREDIT HISTORY IMPORTANCE
క్రెడిట్ హిస్టరీ పొందండిలా
TIPS TO BUILD CREDIT HISTORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.