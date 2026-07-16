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మీ ఇంట్లో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఉందా? - ఇలా కూడబెట్టండి!

- కష్టకాలంలో ఆదుకునేది ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ మాత్రమే - జమ చేయడానికి, దాచడానికి సూపర్ టిప్స్ చెబుతున్న నిపుణులు

Emergency Fund
Emergency Fund (Emergency Fund)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 2:10 PM IST

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Emergency Fund : అవసరాలు చెప్పి వస్తాయా? అందుకే, వాటిని ఆపలేకపోయినా, ఎదుర్కోవడానికి మాత్రం మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇందుకు మానసిక సన్నద్ధత రెండోదైతే, మొదటి మాత్రం డబ్బే! అవును, ముందుగు మనీ సమకూర్చుకుంటే, ఆ తర్వాత మెళ్లగా మనసును సంభాళించుకోవచ్చు. మరి, అత్యవసర సమయంలో ఆదుకునేందుకు మీ వద్ద ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఉందా? "లేదు" అంటే మాత్రం ఇప్పుడే కొద్ది కొద్దిగా పక్కన పెట్టడం మొదలు పెట్టండి.

అకస్మాత్తుగా ఉద్యోగం కోల్పోవడం, అనారోగ్యం పాలవడం, వ్యాపారాలు దెబ్బతినడం వంటి పరిస్థితుల్లో ఆదుకోవడానికి ముందే జాగ్రత్తగా దాచి పెట్టుకునే ప్రత్యేక నిధినే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటారు. పొదుపు అంటే చాలా మంది ఇల్లు కొనడానికో, పిల్లల పెళ్లిళ్ల కోసమో, రిటైర్మెంట్ కోసమో అనుకుంటారు. కానీ, వాటన్నింటికంటే ముందుగా ఆదాయంలోంచి తీసి పక్కన పెట్టాల్సింది అత్యవసర నిధే అంటున్నారు నిపుణులు.

ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఏ ఉద్యోగం ఎప్పుడు పోతుందో తెలియని పరిస్థితి, ఏ అవసరం ఎప్పుడొస్తుందో అర్థంకాని పరిస్థితి. అందుకే, ఎలాంటి ఆదాయం లేకపోయినా కనీసం ఆర్నెల్ల పాటు ఇల్లు గడిచేంత డబ్బును ఎమర్జెన్సీ ఫండ్‌గా పక్కన పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కేవలం రోజూవారి ఖర్చులే కాదు, ఇంటి అద్దె మొదలు, పిల్లల ఫీజులు, ఈఎంఐలు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియాలు ఇవన్నీ లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. ఈ లోగా మరో ఉద్యోగం వెతుక్కోవడానికి సమయం లభిస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

ఆదాయం పెరుగుతుంటే :

చాలా మంది చేసే అతిపెద్ద తప్పు ఏంటంటే.. ఆదాయం పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఖర్చులు కూడా పెంచుకుంటూ పోతారు. ఒక రూ. 50 వేలు దాచిపెట్టి, దాన్నే పర్మనెంట్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ గా భావిస్తుంటారు. కానీ, ప్రతీఏటా ఆదాయం పెరుగుతున్నకొద్దీ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్​ పర్సెంటేజ్​ కూడా పెంచుతూ పోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనినే 'డైనమిక్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్' అంటారు. కాలక్రమేణా మీ వయస్సు పెరిగే కొద్దీ, పిల్లలు పుట్టినప్పుడు, వారి చదువుల ఖర్చులు పెరిగినప్పుడు లేదా మీ జీవన ప్రమాణాలు మారినప్పుడు దానికి అనుగుణంగా మీ నెలవారీ ఖర్చులు కూడా ఆటోమేటిక్‌గా పెరుగుతాయి.

ఖాళీ చేస్తే నింపాల్సిందే :

ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఫండ్​లోంచి కొంత మొత్తం తీసి వాడుకుంటే, సాధ్యమైనంత త్వరగా దాన్ని నింపాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే మరోసారి అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అందుకే తప్పకుండా నిధి ఎప్పుడూ నిండుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అవసరమైతే ఆ ఖాళీ భర్తీ చేసేంత వరకు మీ ఇతర ఖర్చులను తప్పకుండా తగ్గించుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఎక్కడ దాచాలి?

ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నవన్నీ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్​ ప్రాధాన్యతలు, దానివల్ల కలిగే లాభాలు. మరి, ఎంతో కొంత అత్యవసర నిధిని సిద్ధం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారనే అనుకుందాం. మరి, ఆ సొమ్మును ఎక్కడ దాచాలి? అనేది అత్యంత కీలకమైన విషయం. ఎమర్జెన్సీ ఫండ్​ అంటేనే, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేతిలోకి రావాలి. కాబట్టి, అలా వెంటనే అందేంత దూరంలోనే ఆ డబ్బును దాచాలి. రియల్​ ఎస్టేట్​లోనో, బంగారంలోనో పెట్టుబడి పెడితే ఇబ్బందులు ఎదురవ్వొచ్చు. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్లలో పెట్టినా కూడా సమయానికి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోలేము.

అలాగనీ బీరువాలో డబ్బు దాచుకోవడం కూడా శ్రేయస్కరం కాదు. చోరీలు జరుగుతాయని కాకపోయినా, ఇంట్లోనే ఉన్నందున ప్రతీ చిన్న అవసరానికీ చెయ్యి వాటి మీదకే వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, బీరువా మనకు వడ్డీ కూడా ఇవ్వదు. మరి, ఏం చేయాలంటే, 3 పద్ధతుల్లో ఈ డబ్బును దాచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఎర్జెన్సీ ఫండ్​ను 3 భాగాలు చేయాలి. అందులో 30 శాతం డబ్బును సాధారణ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలో ఉంచాలి. దీనివల్ల ఏటీఎం ద్వారా నిమిషాల్లోనే డ్రా చేసుకోవచ్చు.

రెండోది ఫ్లెక్సిబుల్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లలో పెట్టాలి. వడ్డీ వస్తుంది, పెనాల్టీ లేకుండానే వెంటనే సేవింగ్స్ అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తాయి.

మూడోది మ్యూచువల్ "లిక్విడ్ ఫండ్స్". ఇవి షేర్ మార్కెట్ తో సంబంధం లేకుండా చాలా సురక్షితమైన ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. వీటిలో బ్యాంక్ ఎఫ్‌డీల కంటే కాస్త మెరుగైన వడ్డీనే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

అంతేకాకుండా మొబైల్ యాప్ ద్వారా 24 గంటల్లోనే డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా సెక్యూర్ చేసుకోవడం వల్ల ఎమర్జెన్సీ డబ్బు కూడా వడ్డీని జనరేట్ చేస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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EMERGENCY MONEY
MUTUAL FUNDS
FIXED DEPOSIT
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