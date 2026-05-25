అత్యవసర రుణాల కోసం "యాప్స్" వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
-ప్రస్తుత రోజుల్లో నిమిషాల్లో రుణాలు ఇచ్చేలా లోన్ యాప్స్ - రుణ లభ్యత వేగం మాటున కొన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు!
Published : May 25, 2026 at 12:26 PM IST
Precautions to Taking Loans from Apps: అత్యవసరంగా డబ్బు కావాల్సినప్పుడు పర్సనల్ లోన్స్ కోసం బ్యాంకులు లేదా NBFCని సంప్రదించడం తెలిసిందే. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. వ్యక్తిగత రుణాలు అందించే ఫిన్టెక్ యాప్లు చాలానే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం డిజిటల్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి కారణంగా ఈ యాప్స్ ద్వారా నిమిషాల్లోనే లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడం, దాన్ని పొందడం పూర్తవుతోంది. అయితే రుణ లభ్యత వేగం మాటున కొన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నాయంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఆర్బీఐ నియంత్రణ లేని రుణ యాప్లు ఈ రంగంలో ఉండడం వల్ల.. అధిక రుసుములు వసూలు చేయడం, డేటా దుర్వినియోగం, దౌర్జన్యంగా డబ్బు వసూలు చేయడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వేగంగా రుణాలు ఇస్తామని చెప్పే యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు, కొన్ని కీలక విషయాలను చెక్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆర్బీఐ నియంత్రణ: ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు లోన్ ఇచ్చే ప్లాట్ఫాం చట్టబద్ధమైందో, కాదో చెక్ చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే యాప్కు ఆర్బీఐ కింద నమోదైన ఏదైనా బ్యాంకింగ్ సంస్థ లేదా ఎన్బీఎఫ్ఎసీ సపోర్టు ఉందో లేదో చెక్ చేయాలని సూచిస్చున్నాకు. ఎందుకంటే నకిలీ యాప్లు రుణ నిబంధనలను సరిగ్గా పాటించవని.. ఇవి తీవ్రమైన ఆర్థిక ప్రమాదంలో పడేయగలవని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా నకిలీ యాప్లు.. పనిచేయని లింకులతో, అక్షర దోషాలు లేదా సరైన డిజైన్ లేకుండా ఉండొచ్చని అంటున్నారు. అందుకే రుణ సంస్థ.. ఆర్బీఐ వద్ద నమోదు అయ్యిందో లేదో నిర్ధారించడానికి, యాప్ సైట్లో About Us విభాగాన్ని చెక్ చేయమంటున్నారు. అది ఆర్బీఐ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ అయ్యిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఉపయోగించాలంటున్నారు.
డేటా యాక్సెస్: కొన్ని యాప్లు లోన్కు అప్లై చేసే దరఖాస్తుదారుల ఫోటోలు, కాంటాక్ట్లు, ఇతర డేటా యాక్సెస్ కోరుతుంటాయి. ఇలా పర్సనల్ వివరాలు తీసుకుని తద్వారా ప్రైవసీకి భంగం కలిగిస్తాయని.. ఈ క్రమంలోనే రుణగ్రహీతలు తమ పర్సనల్ డేటాను కోల్పోకుండా చూసుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. చాలా రుణ యాప్లు కాంటాక్ట్లు లేదా SMS డేటా వంటి సున్నితమైన వ్యక్తిగత డేటాను యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతులు అడుగుతాయని.. ఇలాంటి టైమ్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
వెబ్సైట్ చెక్ చేయాలి: లోన్ కోసం అప్లై చేసే ముందు ఆ యాప్ డేటా రక్షణ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉందో, లేదో తెలుసుకోవాలంటున్నారు. అంటే యాప్, వెబ్సైటుకు సంబంధించిన ప్రైవసీ పాలసీని చెక్ చేసి, అందులో ISO/IEC 27001 సర్టిఫికేషన్ లేదా మరేదైనా డేటా రక్షణ ప్రమాణాల గురించి ప్రస్తావించారో లేదో చూడమంటున్నారు. ఈ సర్టిఫికేషన్, మీ వ్యక్తిగత, ఆర్థిక డేటాను రక్షించడానికి యాప్ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను పాటిస్తుందనే విషయాన్ని సూచిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇది మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని దుర్వినియోగం కాకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే, రుణ సంస్థకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ సురక్షితంగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు. సురక్షితమైన వెబ్సైట్ "http://" తో కాకుండా "https://" తో ప్రారంభమవుతుందమ్ సూచిస్తున్నారు.
యాప్ రేటింగ్: రుణగ్రహీతలు ఏదైనా ప్లాట్ఫాంలో లోన్ తీసుకోవడానికి ముందు, యాప్ స్టోర్లోని రివ్యూలను చదవాలంటున్నారు. ఒక లోన్ యాప్ నమ్మదగిందో, కాదో చెక్ చేయడానికి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా ఆపిల్ యాప్ స్టోర్లో దాని సమీక్షలు, రేటింగ్లను చూడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. పారదర్శకత లోపించడం, అధిక వడ్డీ రేట్లు, దాచిన రుసుములు లేదా దురుసుగా ప్రవర్తించే రికవరీ ఏజెంట్ల గురించి వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేస్తుంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. అన్ని ప్రమాణాలు పాటించే పరన్సల్ లోన్ యాప్లు తమ రుణ విధానాలలో పారదర్శకతను కలిగి ఉంటాయని.. అదనంగా కస్టమర్ కేర్ సపోర్ట్ను అందిస్తాయంటున్నారు.
అదనపు రుసుములు: రుణ సంస్థలు లోన్ ఇచ్చే ముందు దరఖాస్తుదారుడికి "కీ ఫ్యాక్ట్ స్టేట్మెంట్ (KFS)ను" అందిస్తాయని.. దీని ప్రకారం కాలపరిమితి సమయంలో ఏ దశలోనైనా రుణ సంస్థ ఈ స్టేట్మెంట్లో లేని ఎలాంటి ఛార్జీలు, జరిమానాలు వసూలుజేయకూడదంటున్నారు. ఈ స్టేట్మెంట్లో ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారి, ఒప్పందంలో పాల్గొన్న వారి వివరాలు ఉంటాయని.. మరీ ముఖ్యంగా, రుణ సంస్థలు వ్యక్తిగత రుణ ఆమోదానికి ముందు ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు చెల్లించమని అడగరంటున్నారు. ఒకవేళ యాప్.. రుణ ప్రాసెసింగ్కు ముందే రుసుము చెల్లించాలని మిమ్మల్ని అడిగితే, అది మోసపూరిత యాప్ కావచ్చని.. అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలంటున్నారు.
కస్టమర్ హెల్ప్ డెస్క్: అసలైన రుణ సంస్థలకు సరైన ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ, కస్టమర్ కేర్ ఫోన్ నంబర్, కార్యాలయ చిరునామా, ఇమెయిల్ లాంటి వివరాలు కచ్చితంగా ఉంటాయి. ఇన్స్టంట్ వ్యక్తిగత రుణ యాప్.. దాని సహాయక టీంను సంప్రదించడానికి రుణ దరఖాస్తుదారుడికి ఎలాంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వకపోతే, అది మోసపూరిత యాప్ అనడానికి ఒక ప్రధాన సంకేతంగా గుర్తించాలంటున్నారు.
రుణ బాధ్యత: వ్యక్తిగత రుణం తీసుకునేటప్పడు.. సులభంగా తిరిగి చెల్లించగలిగినంత రుణం మాత్రమే తీసుకోవాలంటున్నారు. రుణాన్ని బాధ్యతాయుతంగా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఇలా అప్లై చేయగానే అలా రుణం లభిస్తున్నంత మాత్రాన మీకు రుణ అర్హత బాగా ఉన్నట్లు కాదంటున్నారు. లోన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చని.. అందుచేత, ఈఎంఐ చెల్లింపుల విషయంలో మీ ఆర్థిక స్థోమత సరిపోతుందో, లేదో ముందే అంచనా వేసుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
