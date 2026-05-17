"బిజినెస్" స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? - రూ.10 లక్షల లోన్! - 35 శాతం సబ్సిడీ కూడా!
- వ్యాపారులను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం సూపర్ స్కీమ్ - ఎవరు అర్హులంటే?
Published : May 17, 2026 at 5:02 PM IST
PMFME Scheme Details : మీరు సొంతంగా ఏదైనా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ బిజినెస్ ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? బాగా కష్టపడి గొప్ప పారిశ్రామికవేత్త అవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్న్యూస్. మీ దగ్గర మంచి బిజినెస్ ఐడియా, యూనిట్ పెట్టుకోవడానికి 10 శాతం పెట్టుబడి ఉంటే చాలు. మీరు వ్యాపారంలో మంచిగా రాణించేందుకు ఈ స్కీమ్ కింద రూ.10 లక్షల వరకు సబ్సిడీ అందిస్తోంది కేంద్రం. ఎలాంటి ష్యూరిటీ చూపించాల్సిన పని లేదు! మరి, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆ స్కీమ్ ఏంటి? కావాల్సిన అర్హతలు, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ అవసరం? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వ్యాపారులను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక స్కీమ్ను తీసుకొచ్చింది. అదే, "పీఎంఎఫ్ఎంఈ (PMFME)". Prime Ministers Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme అని దీని అర్థం. ఈ స్కీమ్ ద్వారా మైక్రో, స్మాల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తాయి. ఈ ఫండ్స్లో 60శాతం వాటా కేంద్ర ప్రభుత్వం, 40 శాతం వాటా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తాయి. ప్రాజెక్టులో కనీసం 10 శాతం పెట్టుబడిని లబ్ధిదారులు భరించాల్సి ఉంటుంది.
కొత్తగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ పెట్టాలనుకున్నా.. ఇప్పటికే ఉన్న యూనిట్ను విస్తరించాలనుకున్నా కేంద్రం తీసుకొచ్చిన పీఎంఎఫ్ఎంఈ పథకం ఆర్థికసాయం అందిస్తుంది. దీంతో ప్రాజెక్టు ఖర్చులో గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షలు లేదా 35 శాతం సబ్సిడీ పొందవచ్చు. వ్యాపారానికి కావాల్సిన మిగతా మొత్తాన్ని బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకోవచ్చు. అంటే, మీరు యూనిట్ ఏదైనా దానికయ్యే ఖర్చులో సొంత వాటాగా 10 శాతం పెట్టుబడి పెడితే చాలు. గవర్నమెంట్ 35 శాతం రాయితీ ఇచ్చి బ్యాంక్ లోన్ 55 శాతం అందేలా చేస్తుంది. ఫలితంగా మీరు ఒక మంచి బిజినెస్ మ్యాన్గా మారి మీ చుట్టూ ఉండే పదిమందికి ఉపాధి కల్పించవచ్చు.
అర్హతలు :
- పీఎంఎఫ్ఎంఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేవారు భారతీయ పౌరులై ఉండాలి.
- కనీసం 18 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి.
- కొత్తగా పెట్టేవారు లేదా ఇప్పటికే చిన్న తరహా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉన్నవారు దీనికి అర్హులు.
- ఇందులో వ్యక్తిగత వ్యాపారాలు, సహకార సంఘాలు, పార్ట్నర్షిప్ వ్యాపారాలు కూడా ఉండొచ్చు.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ :
- ఆధార్ కార్డు
- అడ్రస్ ప్రూఫ్
- పాన్ కార్డు
- ఇప్పటికే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంటే కరెంట్ బిల్లు కూడా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.
- వీటితో పాటు ఈ-మెయిల్ ఐడీ, మొబైల్ నంబర్ కూడా అవసరం అవుతాయి.
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి?
- ఈ స్కీమ్కు తగిన అర్హతలు కలిగినవారు ముందు పీఎంఎఫ్ఎంఈ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి (https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page) వెళ్లాలి.
- తర్వాత హోమ్ పేజీలో కనిపించే అప్లికంట్ లాగిన్లో మొబైల్ నంబర్, పాస్వర్డ్తో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అప్లికేషన్ ఐడీలో పేరు, ఈమెయిల్ ఐడీ, మొబైల్ నంబర్ ఇతర వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- ఆపై ఆధార్, పాన్ కార్డు, అడ్రస్ ప్రూఫ్ సహా అవసరమైన అన్ని పత్రాలను అప్లోడ్ చేయాలి.
- అనంతరం అప్లికేషన్లో వివరాలు చెక్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేయాలి.
- ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ పూర్తైన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా మీకు సమీపంలోని బ్యాంకును సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది.
మరి, మీరు మీ ప్రాంతంలోనే ఏదైనా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసి ఆర్థికంగా నిలబడాలని అనుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పీఎంఎఫ్ఎంఈ స్కీమ్ కింద సబ్సిడీ కింద లోన్ పొందండి. మీ ఏరియాలో మంచి వ్యాపారవేత్తగా మారండి.
