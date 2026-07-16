'ఇన్స్టెంట్ లోన్ యాప్స్'లో ముందుగా ఏం చెక్ చేయాలి? - ఎంత వరకు సురక్షితం?
రుణ అవసరాలు తీరుస్తున్న ఇన్స్టెంట్ లోన్ యాప్స్ - ఎంత వరకు సేఫ్?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 10:49 AM IST
Instant Loan Apps : ఆరోగ్యం, ఇతర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో చాలా మంది 'ఇన్స్టంట్ లోన్స్' తీసుకుంటుంటారు. స్కూల్, కళాశాల ఫీజు, ప్రయాణాలు, ఇంటి పునరుద్ధరణ, వివాహాలు, అనేక చిన్న రుణాలను క్లియర్ చేయడానికి వీటిని ఆశ్రయిస్తుంటారు. యాప్ల ద్వారా తీసుకున్న ఇన్స్టంట్ రుణాలను కేవలం అత్యవసర పరిస్థితులకే కాకుండా ప్రణాళికాబద్ధమైన ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి వ్యూహాత్మకంగానూ ఉపయోగించొచ్చు. ఈ రుణాలకు సంబంధించి డిజిటల్ లోన్ యాప్లు అందుబాటులో ఉండడం వల్ల తొందరగా డబ్బు చేతికందుతోంది. కానీ, చాలా మందికి ఇన్స్టంట్ లోన్ యాప్లు అంటే కొన్ని అపోహలున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
రుణ సేవల్లో అనేక డిజిటల్ లోన్ యాప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భౌతికంగా పత్రాలు అవసరం లేకుండానే రుణాలు మంజూరు చేయడంతో పాటు చాలా మంది ఈ సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు. సంప్రదాయ పద్ధతులకు భిన్నంగా రోజుల తరబడి నిరీక్షించే అవసరం లేకపోవడంతో ఎక్కువమంది ఆకర్షితులవుతున్నారు. ప్రమాణాలు పాటించే లోన్ యాప్లు ఎలా పని చేస్తాయి? దరఖాస్తుదారులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణం
డిజిటల్ లోన్ యాప్లు అసురక్షితమైనవి అనేది అతి పెద్ద అపోహ. నిజమైన లోన్ యాప్లు వినియోగదారుల డేటాను రక్షించడానికి ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్, సురక్షితమైన KYC ధ్రువీకరణను ఉపయోగిస్తాయి. RBI మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ మెరుగైన ఆర్థిక భాగస్వాములతో కలిసి మాత్రమే పనిచేస్తాయి. అయితే, రుణానికి దరఖాస్తు చేయడానికి ముందు లోన్ యాప్ సంబంధించిన NBFC భాగస్వామి పేరును వెల్లడిస్తుందా లేదా లేక, వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులపై దానికి పారదర్శకమైన నిబంధనలు ఉన్నాయో, లేదో వినియోగదారులు తప్పక తనిఖీ చేయాలి.
ఆదాయం ఉంటే వెటనే
రుణ సంస్థలు అధిక జీతం/ఆదాయం ఉన్న వారికి రుణాలు ఇవ్వడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటాయి. ఇన్స్టంట్ లోన్ యాప్లు దిగువ, మధ్య తరగతి ఆదాయ వర్గాలకు కూడా రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నాయి. ఈ మేరకు బ్యాంకులకు భిన్నంగా ప్రత్యామ్నాయ క్రెడిట్ మూల్యాంకన నమూనాలను ఉపయోగిస్తున్నాయి. బ్యాంకర్లు లోన్ మంజూరు చేయడానికి కఠినమైన అర్హత ప్రమాణాలను పాటిస్తుంటారు. కానీ, భారత్లోని ఆధునిక ఇన్స్టంట్ లోన్ యాప్లు ప్రత్యామ్నాయ క్రెడిట్ మూల్యాంకన నమూనాలను ఉపయోగిస్తూ గత చరిత్రను పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాయి. కేవలం వేతనం, ఆదాయం మాత్రమే కాకుండా ఖర్చు తీరు, డిజిటల్ లావాదేవీలు, రుణ చెల్లింపుల చరిత్రను పరిశీలిస్తున్నాయి. దీంతో ఉద్యోగులు, ఫ్రీలాన్సర్లు, స్వయం ఉపాధి నిపుణులు కూడా రుణ సాయం పొందుతున్నారు.
వడ్డీ రేట్లు, క్రెడిట్ స్కోరు
లోన్ యాప్లు అధిక వడ్డీ వసూలు చేస్తాయనేది అపోహ మాత్రమే అని ఆర్థిక నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. దరఖాస్తుదారుల క్రెడిట్ ప్రొఫైల్పై ఆధారపడి వడ్డీ రేట్లు ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి. వడ్డీ చెల్లింపుల విషయాన్ని చాలా డిజిటల్ లోన్ ప్లాట్ఫాంలు ముందుగానే వెల్లడిస్తాయి. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించుకుని ధ్రువీకరించుకున్న తర్వాత వినియోగదారులు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. లోన్ తీసుకోవడానికి ముందుగానే మీ ఆర్థిక పరిస్థితికి సరిపోయే చెల్లింపుల వ్యవధి, లోన్ EMI కాలిక్యులేటర్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఆఫర్ ఖరారు చేసే ముందు ఇతర రుణ యాప్లతో వడ్డీ రేట్లను పోల్చి చూసుకోవాలి. ప్రాసెసింగ్ ఫీజులను ముందుగానే చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
వ్యక్తిగత డేటా భద్రమేనా?
డిజిటల్ లోన్ యాప్లు వ్యక్తిగత డేటాను థర్డ్ పార్టీతో పంచుకుంటాయన్నది అపోహ మాత్రమే. నమ్మదగిన యాప్లు డేటాకు సంబంధించి కఠినమైన గోప్యతా నియమాలను తప్పక పాటిస్తాయి. RBI ఆమోదిత NBFCల నియంత్రణలో ఉన్న యాప్లు మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని భద్రంగా ఉంచుతాయి. అవి భారతదేశ డేటా రక్షణ నిబంధనలకు లోబడి పనిచేస్తాయి. సురక్షితమైన లోన్ యాప్ కోసం Google Play Store/Apple App Store నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మంచిది. యాప్నకు అనుమతుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.