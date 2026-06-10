"పర్సనల్ లోన్స్" పేరిట సైబర్ మోసాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదట!
-పర్సనల్ లోన్ల పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్ల ఎత్తుగడలు - అప్రమత్తంగా లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని నిపుణుల హెచ్చరికలు!
Published : June 10, 2026 at 4:38 PM IST
How to Avoid Personal Loan Scams: టెక్నాలజీ ఎంత పెరుగుతుందో.. దానికి రెండింతలు సైబర్ మోసాలు పెరుగుతున్నాయి. ఏ అవసరానికైనా పర్సనల్ లోన్లు ఉపయోగపడుతుండటంతో వాటి పేర్లు చెప్పి సైబర్ నేరస్థులు కోట్లు గడిస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక సహాయం కోరుకునే వారిని ఆసరాగా చేసుకుని క్షణాల్లో ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ మోసాల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు అప్రమత్తత, జాగ్రత్తే శ్రీరామరక్ష అంటున్నారు నిపుణులు. అసలు పర్సనల్ లోన్ మోసాలు ఎలా జరుగుతాయి? వాటిని ఎలా నివారించాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఫిషింగ్ స్కామ్: ఆర్థిక నేరగాళ్లు మెయిల్స్, మేసేజ్లు లేదా కాల్స్ ద్వారా చట్టబద్దమైన లోన్ యాప్ ఏజెంట్స్ వలె ఎంపిక చేసుకున్న వ్యక్తులకు కాల్ చేసి బ్యాంకు, ఆధార్, పాన్ కార్డుల వివరాలు వంటి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అడుగుతారట. తెలిసీ, తెలియక వినియోగదారులు ఆ సమాచారాన్ని తెలిపితే, దాన్ని ఆ తర్వాత మోసపూరిత కార్యకలాపాల కోసం ఉపయోగిస్తారని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, ఆ సమాచారంతో స్కామర్లు ఇతర రుణ సంస్థల వద్ద రుణాలు తీసుకోవడం, క్రెడిట్ కార్డులు, ఫోన్ సిమ్లను తీసుకుని ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడటం, చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అందుకే ఫోన్లో, మెయిల్ వచ్చే ప్రతీ విషయానికి స్పందికపోవడం మంచిదని.. ముఖ్యంగా, సున్నితమైన వివరాలను సురక్షితమైన ప్లాట్ఫాంలతో మాత్రమే పంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. రుణ సంస్థకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ URLను ధ్రువీకరించుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
ఒత్తిడి వ్యూహాలు: రుణాల విషయంలో వ్యక్తులను తొందరపెట్టి, త్వరితగతిన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేయడానికి మోసగాళ్లు ఒత్తిడితో కూడిన వ్యాపార వ్యూహాలను అమలుజేస్తారంటున్నారు. ఆఫర్లు పరిమిత కాలం వరకు లేదా వేరే చోట దరఖాస్తు చేసుకోవడం వల్ల క్రెడిట్ స్కోరు దెబ్బతింటుందని చెప్పి కస్టమర్లలో భయాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు. దీంతో చాలా మంది మరో నిమిషం ఆలోచించకుండా లోన్లు తీసుకోవడానికి ముందుకొస్తుంటారని అంటున్నారు. అయితే సాధారణంగా ఇలాంటి విషయాల్లో అస్పష్టమైన నిబంధనలు, షరతులు ఉంటాయని.. ఒకవేళ రుణ సంస్థ వడ్డీ రేట్లు, తిరిగి చెల్లించే షెడ్యూల్, హిడెన్ ఛార్జెస్ సహా ఇతర నిబంధనలు పారదర్శకంగా లేకపోతే, మోసం జరిగే అవకాశం ఎక్కువంటున్నారు. కాబట్టి, వ్యక్తిగత రుణాన్ని తీసుకునే ముందు రుణ సంస్థకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్, సంప్రదింపుల వివరాలు, కస్టమర్ రివ్యూలను వెరిఫై చేయడం మంచిదంటున్నారు.
రుణ ఆఫర్లు: రుణగ్రహీతలను ఆకర్షించి, మోసం చేయడానికి మోసగాళ్లు ఉపయోగించే అత్యంత సాధారణ ఉపాయాలలో ఇదీ ఒకటని చెబుతున్నారు. నమ్మశక్యం కానీ రుణ ఆఫర్లను అందిస్తారని.. వీటిలో ఇన్స్టంట్ లోన్స్, తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, క్రెడిట్ తనిఖీలు లేకుండా హామీతో కూడిన రుణ ఆమోదాలు వంటివి ఉంటాయంటున్నారు. అయితే చట్టబద్ధమైన రుణ సంస్థలు ఎప్పుడు కూడా సరైన క్రెడిట్, ఆదాయ తనిఖీలు చేయకుండా రుణాలు ఇవ్వవని.. అందుకే నమ్మేలా లేని ఆఫర్లను ఎప్పుడూ నమ్మవద్దంటున్నారు. ఒక రుణ సంస్థకు లైసెన్స్ ఉందా లేదా, అది ఆర్బీఐలో అధికారికంగా నమోదు అయ్యిందా? అనేది నిర్దారించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆర్బీఐ డేటాబేస్లో సదరు రుణ సంస్థ పేరు లేకపోతే అది మోసానికి సంకేతం కావచ్చంటున్నారు.
ఇక ఫేక్ సంస్థలు "100% గ్యారెంటీ ఆమోదం" అని చెప్పి వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తాయి. కానీ, నిజమైన రుణ సంస్థలు ఎప్పుడూ అలాంటి వాగ్దానాలు చేయవంటున్నారు. ఎందుకంటే, రుణ ఆమోదం క్రెడిట్ ప్రొఫైల్పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ క్రెడిట్ స్కోర్ లేకపోయినా దీన్ని పొందవచ్చు అనే హామీ ఇస్తే అది సైబర్ మోసానికి సంబంధించిన సంకేతం కావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
రుణ బదిలీ: లోన్ అఫ్రూవ్ అయిన వెంటనే దరఖాస్తులో సూచించిన డబ్బులు బ్యాంక్ ఖాతాలోకి నేరుగా బదిలీ అవ్వాలి. బ్యాంకులు కూడా లోన్ అమౌంట్ను రుణగ్రహీతకు సంబంధించిన బ్యాంక్ ఖాతాలోకి మాత్రమే వేయాలని ఆర్బీఐ ఆదేశం. అలాకాకుండా రుణ సంస్థ.. లోన్ వేరొక ఖాతాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానని వాగ్దానం చేసినా లేదా వేరే ఖాతా వివరాలను అందించమని ఒత్తిడి తెచ్చినా అప్రమత్తం కావాలంటున్నారు. ఎందుకుంటే అది మోసపూరితం కావొచ్చని వివరిస్తున్నారు అందువల్ల, బ్యాంకు నుంచి వచ్చే ప్రతీ SMS లేదా మెయిల్ సందేశాన్ని ఎప్పుడూ ఒకటికి రెండుసార్లు సరిచూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
కీ ఫ్యాక్ట్ స్టేట్మెంట్: వ్యక్తిగత రుణంలో కీ ఫ్యాక్ట్ స్టేట్మెంట్(KFS) ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రుణ సంస్థ అందించే ఒక కీలక పత్రమంటున్నారు. ఇది రుణానికి సంబంధించిన అన్ని ముఖ్యమైన నిబంధనలను వివరిస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి, రుణం తీసుకునే ప్రతి ఒక్కరూ కీ ఫ్యాక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడగాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇక KFSలో ఉండే ముఖ్యమైన విషయాలను రుణాలు తీసుకునే వారు తప్పక తెలుసుకోవాలని.. అందులో రుణ మొత్తం, వడ్డీ రేటు వివరాలు, చెల్లింపుల షెడ్యూల్, రుణ కాలపరిమితి, ఫీజులు/ఛార్జీలు, తిరిగి చెల్లించాల్సిన మొత్తం, నిబంధనలు, షరతులు మొదలైనవి ఉంటాయంటున్నారు. అందుకే KFS చాలా ముఖ్యమని.. రుణ సంస్థ ఈ పత్రాన్ని ఇవ్వకుండా తప్పించుకోవాలనుకుంటే, అది వ్యక్తిగత రుణ మోసానికి సంబంధించిన అతిపెద్ద సంకేతాలలో ఒకటి అని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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