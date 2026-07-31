మీ EMI ఎంత బ్రో? - జీతంలో ఇంతకు మించితే కష్టాలే!
- 35 నుంచి 40 శాతాన్ని దాటకుండా చూసుకోవాలంటున్న ఆర్థిక నిపుణులు - వాటిని విడివిడిగా చూడొద్దని సలహా
Published : July 31, 2026 at 4:08 PM IST
Credit Card Debts : అవసరం ఉందని క్రెడిట్ కార్డులు వాడేవాళ్లు కొందరు, కార్డు ఉంది కదా అని గీకేవాళ్లు మరికొందరు. "నెలవారీ జీతం వచ్చేస్తోంది కదా కట్టేద్దాం లే." అని అవసరం ఉన్నా లేకున్నా వస్తువులు కొనేసేవారు ఇంకొందరు. ఇలా ఖర్చులు రకరకాలుగా ఉన్నప్పటికీ.. వీళ్లందరూ పెట్టుకునే ఆఖరి ఆప్షన్ EMI. అయితే, నెలవారీ ఖర్చుల్లో ఈఎంఐ వాటా ఒక స్థాయికి మించిపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నెలవారీ ఆదాయంలో ఈఎంఐలు ఎంత శాతం వెళ్తున్నాయనేది ఆర్థిక ప్రణాళికలో అత్యంత కీలకమైన అంశమని సూచిస్తున్నారు. ఆదాయం సరిపడా వస్తోందనే ధైర్యంతో అవసరానికి మించి రుణాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదని, ఇది తాత్కాలిక కోరికలను తీర్చినప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలకు ఆటంకంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.
ఈ రోజుల్లో చాలా మంది సొంతిల్లు, కారు, ఉన్నత విద్య వంటి అవసరాల కోసం రుణాలు తీసుకోవడం సామాన్యమైన విషయంగా మారింది. అయితే, ఎన్ని రుణాలు తీసుకున్నప్పటికీ.. వాటి ఈఎంఐలన్నీ కలిపి మీ నెలవారీ ఆదాయంలో 35 నుంచి 40 శాతాన్ని మించకుండా చూసుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పరిమితి పాటిస్తేనే.. పొదుపు, పెట్టుబడులు, అత్యవసర నిధి, భవిష్యత్ లక్ష్యాలకు సంబంధించిన డబ్బుకు ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
ఇలా లెక్కించండి :
చాలామంది క్రెడిట్ కార్డు బకాయిలను విడిగా లెక్కిస్తుంటారు. ఉదాహరణకు ఇంటి రుణం, విద్యా రుణం, కారు రుణం, క్రెడిట్ కార్డు అప్పులను విడిగా లెక్కిస్తారు. కానీ, ఇవన్నీ కలిపి నెలకు ఎంత EMI చెల్లించాలో చూడాలని చెబుతున్నారు. అప్పుడు మీ నెలవారీ ఆదాయంలో ఈఎంఐ వాటా ఎంత ఉందో స్పష్టంగా తెలుస్తుందని అంటున్నారు. కొత్త రుణం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు.. ఈ మొత్తం చూస్తే ఓ క్లారిటీ వస్తుందని చెబుతున్నారు. మీకు వస్తున్న మొత్తం ఆదాయం, ప్రస్తుతం చెల్లిస్తున్న ఈఎంఐలు, వాటి నిష్పత్తిని తప్పనిసరిగా అంచనా వేసుకున్న తర్వాతనే కొత్త రుణం జోలికి వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.
ఎప్పుడు ఎలాంటి అవసరాలు వస్తాయో తెలియదు. కాలంతోపాటు కుటుంబ అవసరాలు, పిల్లల చదువులు, ఉద్యోగ మార్పులు, తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ వంటి అనేక అంశాలు నెలవారీ ఖర్చులను పెంచుతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈఎంఐల భారం అధికంగా ఉంటే తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అందుకే, మొత్తం ఈఎంఐలను నికర ఆదాయంలో 40 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంచుకోవడం ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులను సూచిస్తున్నారు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పటికే ఉన్నవారు అధిక వడ్డీతో ఉన్న పర్సనల్ రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డు రుణాలను ముందుగా తీర్చేయాలని సూచిస్తున్నారు. జీతం పెరిగినప్పుడు, బోనస్ లేదా అదనపు ఆదాయం వచ్చినప్పుడు కొత్త ఖర్చులు పెంచుకోకుండా.. ఇలాంటి భారాలను తగ్గించడంపై దృష్టి పెట్టడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.