"క్రెడిట్ స్కోర్" ఎంత ఉంటే మంచిది?
- రుణాలు పొందడంలో కీలకంగా క్రెడిట్ స్కోర్ - అసలు ఎంత ఉంటే మేలు జరుగుతుందో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : May 15, 2026 at 1:53 PM IST
How Much Credit Score is Good : ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా చాలా మంది ప్రస్తుతం లోన్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఆయా అవసరాలకు తగ్గట్టుగా పర్సనల్, హోమ్, వెహికల్ లోన్స్ వంటివి సెలక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఏ రకమైన రుణం తీసుకోవాలన్న క్రెడిట్ స్కోర్ కావాలనే సంగతి తెలిసిందే. ఎందుకంటే రుణాలు ఇవ్వాలంటే ఆర్థిక సంస్థలు దీన్నే పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. ఇక పెద్ద మొత్తంలో లోన్లు తీసుకునేందుకు ఈ స్కోర్ను పెంచుకోవడం ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే క్రెడిట్ స్కోర్ ఎంత ఉండాలి? ఎంత ఉంటే ప్రయోజనకరం? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
క్రెడిట్ స్కోర్ ఎంత ఉండాలి: చాలా మంది క్రెడిట్ స్కోర్ 700 పైన ఉంటే చాలని భావిస్తారు. కానీ ఓ వ్యక్తి ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని చెప్పే క్రెడిట్ స్కోర్ 800 ఉంటే మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. 800, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ స్కోర్ ఉన్న వ్యక్తులకు లోన్లు ఇస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని భావిస్తారని.. దీంతో తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపుతారంటున్నారు.
ప్రయోజనాలు ఇవే :
తక్కువ వడ్డీతో రుణాలు: క్రెడిట్ స్కోర్ 800 ఉంటే ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని ముఖ్యంగా తక్కువ వడ్డీకే రుణం పొందొచ్చని అంటున్నారు. గుడ్ క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే.. గృహ, వాహన, పర్సనల్ లోన్ను తక్కువ వడ్డీకే పొందొచ్చని.. అదే విధంగా వడ్డీ తక్కువ ఉంటే నెలవారీ చెల్లింపులు తగ్గుతాయని అంటున్నారు. ఈ పరిస్థితి దీర్ఘకాలిక పొదుపునకు దోహదం చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
ఎక్కువ మొత్తంలో రుణం: క్రెడిట్ స్కోర్ మంచిగా ఉంటే ఎక్కువ మొత్తంలో లోన్ పొందొచ్చని చెబుతున్నారు. ఎందుకుంటే బ్యాంకులు ఇలాంటి వారికే ఎక్కువ అప్పు ఇచ్చేందుకు ముందుకొస్తాయని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా మిగిలిన అవసరాలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి స్కోర్ ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. అదే క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువ ఉంటే బ్యాంకులు చిన్న మొత్తంలో రుణాల్ని మంజూరు చేస్తాయని.. దీంతో మళ్లీ అవసరాల కోసం అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కాల పరిమితి పెంచుకునే వీలు : క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగ్గా ఉంటే.. బ్యాంకులు ఎక్కువ కాలపరిమితి గల రుణాలను ఆమోదిస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి కాలవ్యవధిని పెంచుకోవాలనుకుంటే మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోర్ ఉండేలా చూసుకోవడం మీ చేతుల్లోనే ఉంటుందంటున్నారు. తక్కువ స్కోర్ ఉన్న వారికి ఈ సౌకర్యం ఉండదని గుర్తు చేస్తున్నారు.
ప్రీమియం క్రెడిట్ కార్డులు : ప్రీమియం క్రెడిట్ కార్డులు పొందే విషయంలో క్రెడిట్ స్కోర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కార్డుల ద్వారా అధిక క్రెడిట్ పరిమితి, మెరుగైన రివార్డులు వంటి ప్రయోజనాలు పొందొచ్చని.. అంతేకాకుండా ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్, క్యాష్బ్యాక్, ఎంపిక చేసిన కొనుగోళ్లపై రివార్డులు కూడా లభిస్తాయంటున్నారు.
ప్రీ-అప్రూవ్డ్ రుణాలు : తక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే రుణాల కోసం బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా క్రెడిట్ స్కోర్ మంచిగా ఉంటే బ్యాంకులే స్వయంగా లోన్స్ ఆఫర్ చేస్తాయని.. దీని వల్ల తక్కువ సమయంలోనే రుణం పొందే వీలుంటుందని చెబుతున్నారు. అత్యవసర సమయంలో ఇది ఎంతగానే ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
బీమా ప్రీమియంలో తగ్గింపు: క్రెడిట్ స్కోర్ ఎక్కువగా ఉండే వ్యక్తులకు బీమా సంస్థలు తక్కువ ప్రీమియంతో ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆటో, హెల్త్, సాధారణ బీమా పాలసీలకు ఇది వర్తిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి క్రెడిట్ స్కోర్ మంచిగా ఉండేలా చూసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
"క్రెడిట్ స్కోర్" లేదని బ్యాంకులు లోన్స్ ఇవ్వట్లేదా? - ఇలా చేస్తే ఆ సమస్యకు చెక్ పెట్టినట్లే!