"క్రెడిట్​ స్కోర్"​ ఎంత ఉంటే మంచిది?

- రుణాలు పొందడంలో కీలకంగా క్రెడిట్​ స్కోర్​ - అసలు ఎంత ఉంటే మేలు జరుగుతుందో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 1:53 PM IST

How Much Credit Score is Good : ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా చాలా మంది ప్రస్తుతం లోన్స్​ తీసుకుంటున్నారు. ఆయా అవసరాలకు తగ్గట్టుగా పర్సనల్​, హోమ్​, వెహికల్​ లోన్స్​ వంటివి సెలక్ట్​ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఏ రకమైన రుణం తీసుకోవాలన్న క్రెడిట్​ స్కోర్​ కావాలనే సంగతి తెలిసిందే. ఎందుకంటే రుణాలు ఇవ్వాలంటే ఆర్థిక సంస్థలు దీన్నే పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. ఇక పెద్ద మొత్తంలో లోన్లు తీసుకునేందుకు ఈ స్కోర్‌ను పెంచుకోవడం ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ ఎంత ఉండాలి? ఎంత ఉంటే ప్రయోజనకరం? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

క్రెడిట్​ స్కోర్​ ఎంత ఉండాలి: చాలా మంది క్రెడిట్​ స్కోర్ 700 పైన ​ఉంటే చాలని భావిస్తారు. కానీ ఓ వ్యక్తి ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని చెప్పే క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ 800 ఉంటే మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. 800, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ స్కోర్​ ఉన్న వ్యక్తులకు లోన్​లు ఇస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని భావిస్తారని.. దీంతో తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపుతారంటున్నారు.

ప్రయోజనాలు ఇవే :

తక్కువ వడ్డీతో రుణాలు: క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ 800 ఉంటే ఎన్నో బెనిఫిట్స్​ ఉంటాయని ముఖ్యంగా తక్కువ వడ్డీకే రుణం పొందొచ్చని అంటున్నారు. గుడ్​ క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ ఉంటే.. గృహ, వాహన, పర్సనల్​ లోన్​ను తక్కువ వడ్డీకే పొందొచ్చని.. అదే విధంగా వడ్డీ తక్కువ ఉంటే నెలవారీ చెల్లింపులు తగ్గుతాయని అంటున్నారు. ఈ పరిస్థితి దీర్ఘకాలిక పొదుపునకు దోహదం చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

ఎక్కువ మొత్తంలో రుణం: క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ మంచిగా ఉంటే ఎక్కువ మొత్తంలో లోన్​ పొందొచ్చని చెబుతున్నారు. ఎందుకుంటే బ్యాంకులు ఇలాంటి వారికే ఎక్కువ అప్పు ఇచ్చేందుకు ముందుకొస్తాయని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా మిగిలిన అవసరాలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి స్కోర్​ ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. అదే క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ తక్కువ ఉంటే బ్యాంకులు చిన్న మొత్తంలో రుణాల్ని మంజూరు చేస్తాయని.. దీంతో మళ్లీ అవసరాల కోసం అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

కాల పరిమితి పెంచుకునే వీలు : క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ మెరుగ్గా ఉంటే.. బ్యాంకులు ఎక్కువ కాలపరిమితి గల రుణాలను ఆమోదిస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి కాలవ్యవధిని పెంచుకోవాలనుకుంటే మెరుగైన క్రెడిట్​ స్కోర్​ ఉండేలా చూసుకోవడం మీ చేతుల్లోనే ఉంటుందంటున్నారు. తక్కువ స్కోర్​ ఉన్న వారికి ఈ సౌకర్యం ఉండదని గుర్తు చేస్తున్నారు.

ప్రీమియం క్రెడిట్‌ కార్డులు : ప్రీమియం క్రెడిట్‌ కార్డులు పొందే విషయంలో క్రెడిట్​ స్కోర్​ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కార్డుల ద్వారా అధిక క్రెడిట్ పరిమితి, మెరుగైన రివార్డులు వంటి ప్రయోజనాలు పొందొచ్చని.. అంతేకాకుండా ఎయిర్‌పోర్ట్‌ లాంజ్‌ యాక్సెస్‌, క్యాష్‌బ్యాక్‌, ఎంపిక చేసిన కొనుగోళ్లపై రివార్డులు కూడా లభిస్తాయంటున్నారు.

ప్రీ-అప్రూవ్డ్‌ రుణాలు : తక్కువ క్రెడిట్​ స్కోర్​ ఉంటే రుణాల కోసం బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ మంచిగా ఉంటే బ్యాంకులే స్వయంగా లోన్స్​ ఆఫర్‌ చేస్తాయని.. దీని వల్ల తక్కువ సమయంలోనే రుణం పొందే వీలుంటుందని చెబుతున్నారు. అత్యవసర సమయంలో ఇది ఎంతగానే ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

బీమా ప్రీమియంలో తగ్గింపు: క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ ఎక్కువగా ఉండే వ్యక్తులకు బీమా సంస్థలు తక్కువ ప్రీమియంతో ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాన్ని​ అందిస్తాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆటో, హెల్త్‌, సాధారణ బీమా పాలసీలకు ఇది వర్తిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి క్రెడిట్​ స్కోర్​ మంచిగా ఉండేలా చూసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.

