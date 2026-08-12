రియల్ ఎస్టేట్లో కొత్త ట్రెండ్- అత్యంత విలాసవంత ఇళ్ల అమ్మకాల్లో ముంబయిని దాటేసిన గురుగ్రామ్- ఎందుకింత డిమాండ్?
రూ. 10 కోట్లకుపైగా విలువైన ఇళ్ల విక్రయాల్లో ముంబయిని దాటేసిన గురుగ్రామ్- రెండేళ్లలోనే 10 రెట్లు పెరిగిన హౌసింగ్ సేల్స్- కార్పొరేట్లు, స్టార్టప్ ఫౌండర్లకు కేరాఫ్గా మారుతున్న నగరం!
Published : August 12, 2026 at 7:01 AM IST
Ultra Luxury Real Estate Market : దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ అంటే ఇప్పటివరకు అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ముంబయి అని చెప్పొచ్చు. దీనిని భారతదేశ ఆర్థిక రాజధానిగా కూడా చెబుతారు. ఇక్కడ ఫ్లాట్లు లేదా ఇళ్లు/ భవనాల ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారుతోంది. ముంబయి రియల్ ఎస్టేట్కు మరో సిటీ సవాల్ విసురుతోంది. అదే గురుగ్రామ్. అవును 'అల్ట్రా లగ్జరీ' (అత్యంత విలాసవంతమైన ఇళ్లు) హౌసింగ్ మార్కెట్లో ముంబయికి ఇప్పుడు గురుగ్రామ్ గట్టి పోటీని ఇస్తోంది. పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు, అత్యాధునిక వసతులు, విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఉండటంతో ఇక్కడ రూ. 10 కోట్లు అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఇళ్లకు డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది.
ఒక్క పెంట్హౌస్ కోసం రూ. 271 కోట్లు!
తాజాగా గురుగ్రామ్లో జరిగిన ఒక భారీ డీల్ దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. డీఎల్ఎఫ్ సంస్థకు చెందిన 'ది డహ్లియాస్ ప్రాజెక్టు'లో 17200 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న పెంట్ హౌస్ ఏకంగా రూ. 271 కోట్లకు అమ్ముడైంది. భారతదేశంలో ఒక్క ఇంటి కోసం జరిగిన అత్యంత ఖరీదైన డీల్స్లో ఇదొకటి. ఈ పెంట్ హౌస్ కార్పెట్ ఏరియానే సుమారు 10500 చదరపు అడుగులుగా ఉంది. ఈ కార్పెట్ ఏరియా ఆధారంగా లెక్కిస్తే చదరపు అడుగుకు దాదాపు రూ. 2.6 లక్షల ధర పలకడం విశేషం.
విక్రయాల్లో ముంబయినే దాటేసిందిగా
ఇండియా సోత్బైస్ ఇంటర్నేషనల్ రియార్టీ, సీఆర్ఈ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం 2025లో గురుగ్రామ్లో రూ. 10 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఇళ్లు 1494 అమ్ముడయ్యాయి. వీటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ. 24,120 కోట్లుగా ఉంది. ఇది 2023లో చూస్తే కేవలం రూ. 4,004 కోట్లు మాత్రమే. అంటే రెండేళ్లలోనే ఏకంగా ఇళ్ల విక్రయాల విలువ 6 రెట్లు పెరిగింది. ఇంకా అమ్ముడైన ఇళ్ల యూనిట్ల సంఖ్య కూడా దాదాపు 10 రెట్లు పెరిగింది. ఇక ఇదే 2025లో ముంబయిలో చూస్తే రూ. 10 కోట్లకు పైబడిన ఇళ్ల మొత్తం విక్రయ విలువ రూ. 21,902 కోట్లుగానే ఉంది. దీంతో ఇక్కడ ఈ అల్ట్రా లగ్జరీ ఇళ్ల అమ్మకాల విలువలో గురుగ్రామ్ తొలిసారిగా ముంబైని దాటేసింది.
అసలు గురుగ్రామ్కు ఎందుకింత డిమాండ్?
ముంబయిలో ఎక్కువ భూ వనరులు లేకపోవడంతో ఇళ్లు చిన్నవిగా ఉంటాయి. ఈ నగరంతో పోలిస్తే గురుగ్రామ్లో భూమి లభ్యత ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో ఇక్కడ విశాలమైన ఫ్లాట్లు, ప్రైవేట్ టెర్రస్లు, స్మార్ట్ హోమ్ సిస్టమ్స్, క్లబ్ హౌస్లతో కూడిన విల్లాలు లభిస్తున్నాయి. ఇంకా వీటిల్లో విశాలమైన స్విమ్మింగ్ పూల్స్, ప్రైవేట్ లిఫ్టులు, హెలిప్యాడ్స్ వంటి అధునాతన వసతుల్ని బిల్డర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్, గోల్ఫ్ కోర్స్ ఎక్స్టెన్షన్ రోడ్, సదరన్ పెరిఫెరల్ రోడ్, ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్ వే వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ ప్రీమియం ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి. దీంతో ఈ ప్రాంతం అల్ట్రా లగ్జరీ ఇళ్లకు కేరాఫ్గా మారింది. ఇక్కడ విశాలమైన ఎక్స్ప్రెస్ వేలు, మెట్రో సదుపాయాలు కూడా పారిశ్రామిక వేత్తల్ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఇల్లు కాదు అదో లైఫ్స్టైల్
మరోవైపు ఇళ్ల కొనుగోళ్లకు సంబంధించి జనం అభిరుచి కొవిడ్ తర్వాత మారిపోయిందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పెద్ద ఇళ్లలో ఉండాలనుకుంటున్న వారి సంఖ్య పెరిగింది. వ్యాపారవేత్తలు, బిలియనీర్లు, ఓయో, బోట్ వంటి ప్రముఖ స్టార్టప్స్ ఫౌండర్లు, గ్లోబల్ సీఈఓలు, ఎన్ఆర్ఐలు గురుగ్రామ్లో ఇళ్లను కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఇప్పుడు వీరికి ఇల్లు అనేది కేవలం నివాసం మాత్రమే కాదు. అదొక హోదా, ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ, తమ లైఫ్స్టైల్కు అద్దం పట్టేలా, సంపదను పెంచుకునే మార్గంగా మారిందని అంటున్నారు. ఇంకా దేశంలో సంపద పెరగడం, హై నెట్ వర్త్ ఇండివిడ్యువల్స్ (అత్యంత ధనవంతులు) సంఖ్య పెరగడం కూడా ఈ విలాస భవనాలకు డిమాండ్ను పెంచుతున్నట్లు నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. మొత్తానికి అల్ట్రా లగ్జరీ హౌసింగ్ విభాగంలో భారతదేశపు సరికొత్త క్యాపిటల్గా గురుగ్రామ్ అవతరిస్తోందని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
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