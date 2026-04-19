ఉద్యోగం లేకపోయినా "పర్సనల్ లోన్" - ఎలా పొందవచ్చో తెలుసా?

- వ్యక్తిగత రుణం మంజూరు విషయంలో కీలక విషయాలు ఇవే! - నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 1:43 PM IST

Personal Loan Facts : అందరికీ ఏదో ఒక సందర్భంలో డబ్బు అత్యవసరం అవుతుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో మెజార్టీ పీపుల్​కు ముందుగా గుర్తొచ్చేవి "పర్సనల్ లోన్స్ (వ్యక్తిగత రుణాలు)". పిల్లల చదువు, వివాహం, అత్యవసర వైద్య పరిస్థితి, ఇంట్లో వివిధ గృహోపకరణాల కొనుగోలు ఇలా.. దేనికి నిధులు కావాలన్నా ఎక్కువ మంది పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకోవడానికే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు వ్యక్తిగత రుణాలు మంచి ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికగా ఉంటాయి. అయితే, ఈ రుణాలకు సంబంధించి పలు సందేహాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగం ఉంటేనే పర్సనల్ లోన్ ఇస్తారని, లోన్ కోసం కచ్చితంగా ఏదైనా ఆస్తిని సెక్యూరిటీగా చూపించాలని ఇలా ఎన్నో డౌట్లు ఉంటాయి. మరి, వాటిలో నిజమెంత? అనేది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఉద్యోగం ఉన్న వారిని మాత్రమే బ్యాంకులు లోన్​కు ప్రధాన అర్హతగా గుర్తిస్తాయని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ అది అపోహే అంటున్నారు నిపుణులు. మంచి శాలరీతో స్థిరమైన ఉద్యోగం కలిగిన వారికి లోన్ కావాల్సినంత తేలికగా పొందవచ్చనేది నిజమే. అయితే, ఇదొక్కటే ఏకైక అర్హత కాదని చెబుతున్నారు. పర్సనల్ లోన్ పొందడానికి కచ్చితంగా ఉద్యోగం ఉండాలనే నిబంధన ఏమీ లేదంటున్నారు.

మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ మంచిగా ఉండి, రెగ్యులర్ ఆదాయం ఉంటే చాలు. ఎవరికైనా ఈజీగా లోన్ లభిస్తుందంటున్నారు. ఆ ఆదాయం ఉద్యోగం ద్వారా అవ్వొచ్చు, వ్యాపారం ద్వారా కావొచ్చు అంటున్నారు. అలాగే, మీరు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అయినా లేదా సీనియర్ సిటిజన్ అయినా పర్సనల్ లోన్ ఇస్తారట. ఉద్యోగంతో పని లేకుండా మీరు తీసుకున్న రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించగలరని బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు నమ్మితే చాలు, మీకు లోన్ వచ్చేస్తుందంటున్నారు. ఈ లోన్లకు ఎలాంటి ష్యూరిటీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు.

చదువు ఖర్చులు, టూర్లు, ఇంటి రిపేర్లు, కుటుంబ వేడుకలు, హాస్పిటల్ ఖర్చులు ఇలా చాలా అవసరాలకు పర్సనల్ లోన్ లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. ప్రత్యేకంగా సెలక్టివ్ అవసరాలకు మాత్రమే పర్సనల్ లోన్ దొరుకుందనేది కూడా అపోహేనని చెబుతున్నారు. మీరు తీసుకున్న లోన్ బాధ్యతాయుతంగా తిరిగి చెల్లించడానికి సరైన ప్లాన్ ఉన్నంతవరకు పర్సనల్ లోన్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్​గానే ఉంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అధిక వడ్డీ రేట్లు :

పర్సనల్ లోన్లకు వడ్డీరేటు ఎక్కువగా ఉంటుందనేది సాధారణంగా అందరిలో ఉండే అనుమానం. హోమ్ లోన్ లేదా ఎడ్యుకేషన్ లోన్లతో పోల్చితే పర్సనల్ లోన్ వడ్డీ రేటు కొంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, వీటి టెన్యూర్(కాలవ్యవధి) తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఎక్కువ కాలం పాటు అధిక వడ్డీ భారాన్ని మోయాల్సిన అవసరం ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. స్వల్పకాలానికి తీసుకునే ఈ లోన్లపై 3-4% అదనపు వడ్డీ పెద్ద భారంగా అనిపించదని చెబుతున్నారు.

ఉదాహరణకు క్రెడిట్ కార్డుపై తీసుకునే నగదు అడ్వాన్స్​పై వార్షిక వడ్డీ సుమారు 36 శాతం వరకు ఉంటే పర్సనల్ లోన్ వడ్డీ రేటు 12-14% మాత్రమే ఉంటుంది. దాంతో పోల్చి చూస్తే వ్యక్తిగత రుణాలపై వడ్డీ రేటు చాలా తక్కువే అని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా, మీ క్రెడిట్ స్కోర్, క్రెడిట్ హిస్టరీ ఆధారంగా మీ ఆదాయం బాగుంటే వడ్డీ రేట్లు తగ్గించమని కూడా మీ బ్యాంకులను కోరవచ్చంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.

