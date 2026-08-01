ఖాతాదారుల జేబులకు చిల్లు- ఆ ఛార్జీల పేరిట ఏడాదిలో రూ.14650 కోట్లు బాదిన బ్యాంకులు- ఎలా తప్పించుకోవాలి?
కనీస బ్యాలెన్స్, డెబిట్ కార్డు ఛార్జీలతో బ్యాంకులకు రూ. 14650 కోట్ల ఆదాయం- 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మినిమం బ్యాలెన్స్ జరిమానాలే రూ. 7086 కోట్లు- ఖాతాదారుల నిర్లక్ష్యమే కారణం
Published : August 1, 2026 at 9:54 AM IST
Banks Minimum Balance Penalty : ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్ తప్పనిసరి అన్నట్లుగా పరిస్థితి మారిపోయింది. ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందాలన్నా, పాన్ కార్డు కావాలన్నా, జీతం, పెన్షన్, స్కాలర్షిప్, ఆన్లైన్ లావాదేవీలు, పొదుపు, లోన్లు వంటి ఆర్థిక సేవల్ని సులభంగా పొందేందుకు బ్యాంక్ ఖాతా తప్పనిసరి. ఇలా అన్ని వయసుల వారికి ఏదో ఒక రకంగా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉపయోగపడుతుంది. అయితే బ్యాంక్ ఖాతా ఉంటేనే సరిపోదు దానిని సరిగ్గా మెయింటెయిన్ చేయగలగాలి. కొన్ని సార్లు బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇట్టే డబ్బులు తరిగిపోతున్నట్లు కనిపిస్తుంటుంది. ఇక్కడ కస్టమర్లు చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లతోనే బ్యాంకులు కోట్లు గడిస్తున్నాయి. అవును కనీస బ్యాలెన్స్ నిర్వహించకుంటే (మినిమం బ్యాలెన్స్) ఛార్జీలు, డెబిట్ కార్డు వార్షిక ఛార్జీలు వంటివి విధిస్తుంటాయి. అంతెందుకు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే దేశంలోని బ్యాంకులన్నీ కలిపి ఈ ఛార్జీల పేరుతో ఏకంగా రూ. 14650 కోట్లకుపైగా ఆదాయం ఆర్జించాయి. పార్లమెంటులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ గణాంకాలను వెల్లడించింది.
ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రభుత్వ(12), ప్రైవేట్ (21), విదేశీ (44), రీజనల్ రూరల్ (RRB- 28), స్మాల్ ఫైనాన్స్ (12), పేమెంట్ బ్యాంకులన్నీ (6) కలిపి మొత్తంగా 123 బ్యాంకులు ఉన్నాయి. ప్రపంచ బ్యాంక్ గ్లోబల్ ఫిండెక్స్ గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో 89 శాతం మంది వయోజనులకు (అడల్ట్ పాపులేషన్) బ్యాంకు ఖాతాలు ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం బ్యాంక్ అకౌంట్ల సంఖ్య సుమారు 2.6 బిలియన్లకు (సుమారు 260 కోట్లు) చేరగా, వీటిల్లో 14-16 శాతం అకౌంట్లు యాక్టివ్లో లేవని తెలిసింది.
మినిమం బ్యాలెన్స్తోనే రూ. 7086 కోట్లు వసూలు
పార్లమెంటులో కేంద్రం సమర్పించిన వివరాల ప్రకారం కనీస సగటు నెలవారీ బ్యాలెన్స్ (మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్- MAB) నిర్వహించని ఖాతాదారుల నుంచి బ్యాంకులు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 7086.63 కోట్లు జరిమానాల రూపంలో వసూలు చేశాయి. గత 4 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ఈ మొత్తం రూ. 26,170 కోట్లకుపైనే ఉంది. ఇందులో అధిక వాటా ప్రైవేట్ బ్యాంకులదే. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 1798.14 కోట్లు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ రూ. 1081.33 కోట్లు మినిమం బ్యాలెన్స్ పెనాల్టీల రూపంలో వసూలు చేశాయి. ప్రభుత్వ బ్యాంకులు ఇక్కడ రూ. 2137.92 కోట్లు వసూలు చేయగా, ప్రస్తుతం 12 ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో 10 బ్యాంకులు సేవింగ్స్ అకౌంట్లపై మినిమం బ్యాలెన్స్ పెనాల్టీని తొలగించాయి. అంటే అవి జీరో బ్యాలెన్స్ ఖాతాల్ని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
డెబిట్ కార్డుల పేరిట మరో రూ. 7563 కోట్లు
డెబిట్ కార్డులతో పేమెంట్స్ చేస్తే ఛార్జీలు లేకపోయినా ఇక్కడ వార్షిక నిర్వహణ రుసుముల్ని (AMC) మాత్రం చాలా బ్యాంకులు వసూలు చేస్తున్నాయి. కార్డు రకాన్ని బట్టి ఇది రూ. 125 నుంచి రూ. 1000 వరకు ఉండొచ్చు. ఇంకా అదనంగా దీనిపై జీఎస్టీ కూడా పడుతుంది. ఇలా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో డెబిట్ కార్డు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీల ద్వారానే బ్యాంకులు రూ. 7563.8 కోట్లు ఆర్జించాయి. ఉదాహరణకు ఎస్బీఐలో క్లాసిక్ కార్డుకు వార్షిక నిర్వహణ ఛార్జీ రూ. 200, గోల్డ్ కార్డుకు రూ. 250, ప్లాటినం కార్డుకు రూ. 325 వరకు వార్షిక రుసుము ఉంటుంది. ఇక హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ వంటి ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకుల్లో కార్డు కేటగిరీని బట్టి ఈ ఛార్జీలు మరింత ఎక్కువగానే ఉంటాయి.
మినిమం బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి?
బ్యాంకు నిర్ణయించిన కనీస మొత్తాన్ని ఖాతాలో నిర్వహించడాన్నే మినిమం బ్యాలెన్స్ అంటారు. చాలా బ్యాంకులు మంత్లీ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ (MAB) ఆధారంగా దీనిని లెక్కిస్తాయి. నెలలో ప్రతిరోజు ముగింపు బ్యాలెన్స్ను కలిపి రోజుల సంఖ్యతో భాగించి సగటు తీసుకుంటారు. ఆ సగటు బ్యాంక్ నిర్ణయించిన స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉంటే పెనాల్టీ విధిస్తారు.
ఈ ఛార్జీల నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి?
- సాధారణ సేవింగ్స్ ఖాతాను జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్గా (BSBDA) మార్చుకోవచ్చు.
- నెలలో కొద్ది రోజులైనా అవసరమైన మొత్తాన్ని అకౌంట్లో ఉంచి మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ను పూర్తి చేయొచ్చు.
- జన్ ధన్, బీఎస్బీడీఏ వంటి జీరో బ్యాలెన్స్ ఖాతాల్లో మినిమం బ్యాలెన్స్ నిబంధన ఉండదు.
- యూపీఐ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తే డెబిట్ కార్డు అవసరం లేకపోతే రద్దు చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు వార్షిక ఛార్జీలు ఉండవు.
- ఏటీఎం ఉచిత లావాదేవీల పరిమితిని దాటకుండా ఉపయోగిస్తే అదనపు ఛార్జీలు తప్పుతాయి.
బ్యాంక్ ఛార్జీలపై అవగాహన లేక చాలా మంది ప్రతి ఏడాది ఇలా పెనాల్టీల రూపంలో అవసరం లేని ఫీజులు చెల్లిస్తున్నారు. అందుకే ముందుగానే ఖాతా నిబంధనలు తెలుసుకొని, అవసరమైన మార్పులు చేసుకుంటే ఈ అనవసర ఖర్చుల్ని సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు.
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