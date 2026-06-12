హోమ్ లోన్ తీసుకున్నారా? - ఈ 'సీక్రెట్ ట్రిక్'తో రూ.లక్షల వడ్డీ ఆదా!
-సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకునేందుకు హోమ్ లోన్ సదుపాయం - అయితే వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఈ ట్రిక్ పనికొస్తుందంటున్న నిపుణులు!
Published : June 12, 2026 at 5:09 PM IST
Home Loan Interest Reducing Tips: సొంత ఇల్లు ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. చిన్నదో, పెద్దదో రెండు గదుల ఉన్నా చాలని అనుకునేవారు చాలా మందే ఉంటారు. అందుకే ప్రస్తుత రోజుల్లో సొంతింటి కలను నిజం చేసుకునేందుకు మెజార్టీ పీపుల్ హోమ్ లోన్స్ తీసుకుంటున్నారు. అయితే ఇది లాంగ్టర్మ్ రుణం కావడం వల్ల అసలు కన్నా వడ్డీ రూపంలోనే భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఈ సీక్రెట్ ట్రిక్ పనికొస్తుందని చెబుతున్నారు. దీని వల్ల రూ.లక్షల వడ్డీని ఆదా చేయొచ్చంటున్నారు. అలాగే రుణ కాలపరిమితినీ తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు. మరి ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అసలు కన్నా వడ్డీయే ఎక్కువ: గృహ రుణాలు భారీ వడ్డీ భారాన్ని మిగులుస్తాయి అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు ప్రస్తుత హోమ్లోన్పై వడ్డీ రేటును 8.5 శాతంగా పరిగణనలోకి తీసుకొని, 20 సంవత్సరాల కాల వ్యవధికి రూ.50 లక్షల రుణం తీసుకున్నారనుకుంటే.. ఆ లోన్కు చెల్లించే మొత్తం వడ్డీ సుమారు రూ.54.13 లక్షలు అవుతుందంటున్నారు. అంటే, రూ.50 లక్షల రుణం పూర్తిగా తీరేసరికి మొత్తంగా రూ.1.04 కోట్లను బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సి వస్తుందన్నమాట. రుణ చెల్లింపుల ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో కట్టే ఈఎంఐలో ఎక్కువ భాగం అసలు కన్నా వడ్డీ చెల్లింపులకే వెళుతుందని చెబుతున్నారు. అంటే అసలు తగ్గే కొద్దీ, దానిపై పడే వడ్డీ క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుందంటున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈఎంఐ స్వల్పంగా పెంచినా, అది నేరుగా అసలు మొత్తాన్ని వేగంగా తగ్గిస్తుందంటున్నారు.
మరో ఉదాహరణలో.. 8.5 శాతం వడ్డీ రేటుతో 240 నెలల కాలపరిమితికి రూ.75 లక్షల ఇంటి రుణం తీసుకున్నారనుకుంటే ఈ లోన్పై నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు రూ.64,600గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇలా 240 నెలలపాటు క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తే, మొత్తం రూ.1కోటి 55 లక్షల పైనే ఉంటుంది. ఇందులో అసలు రూ.75 లక్షలు పోగా, మిగిలిన రూ.80లక్షలు కేవలం వడ్డీ రూపంలోనే చెల్లిస్తున్నట్లు లెక్క అని చెబుతున్నారు.
ఈ ట్రిక్తో వడ్డీ భారీగా తగ్గుదల: ఈ క్రమంలోనే హోమ్ లోన్పై వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఓ ట్రిక్ సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. గృహ రుణం ఈఎంఐని వెయ్యి రూపాయలు అదనంగా పెంచి, ప్రతి నెలా రూ.65,600 చెల్లిస్తే రుణ కాలపరిమితి దాదాపు 9 నెలలు తగ్గిపోతుందని అంటున్నారు. అంటే 240 నెలలు కాకుండా కేవలం 231 నెలల్లోనే లోన్ పూర్తిగా తీరిపోతుందని అంటున్నారు. ఈ కొత్త ఈఎంఐ ద్వారా మీరు చెల్లించే మొత్తం రూ.కోటి 51 లక్షలు అవుతుంది. అంటే వడ్డీ రూ.76 లక్షలకు చేరుకుంటుంది. మామూలు దానితో పోలిస్తే ఇలా కేవలం రూ.1,000 అదనంగా చెల్లించడం వల్ల, మొత్తం రుణ కాల వ్యవధిలో దాదాపు రూ.మూడున్నర లక్షల వడ్డీ ఆదా అవుతుందని అంటున్నారు.
ఎప్పుడు ఈఎంఐ పెంచాలి: ఈఎంఐ మొత్తాన్ని పెంచడం లేదా ముందస్తు చెల్లింపుల వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనం వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించుకోవడమే అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే గృహ రుణ చెల్లింపుల ప్రారంభ దశలోనే ఈఎంఐలో వడ్డీ భాగం అత్యధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, వీలైనంత త్వరగా అంటే, రుణం తీసుకున్న తక్కువ సమయంలోనే ముందస్తు చెల్లింపులు లేదా ఈఎంఐ మొత్తాన్ని పెంచడం ప్రారంభించాలని.. అప్పుడే వడ్డీ ఆదా అవుతుందంటున్నారు. ఒకవేళ ఈఎంఐ చెల్లించడం స్టార్ట్ చేసినా కొన్ని నెలల తర్వాత లేదా చివరి దశలో ఈ ముందస్తు చెల్లింపులు చేస్తే, వడ్డీ ఆదా పరంగా తక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రకారం ఈఎంఐకి ప్రతి నెలా రూ.1,000 అదనంగా కలిపి చెల్లించడం ప్రారంభిస్తే భవిష్యత్తులో రూ.లక్షల వడ్డీ భారం తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ కేవలం వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే కాకుండా మీ పరిస్థితికి తగినట్లుగా ఎంతో కొంత మొత్తాన్ని పెంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇలా ఈఎంఐ మొత్తాన్ని పెంచాలనుకుంటే బ్యాంకులను సంప్రదించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
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