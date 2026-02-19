హోమ్ లోన్ పూర్తైనా బ్యాంకులు ఆస్తి పత్రాలు తిరిగి ఇవ్వలేదా? - రోజుకు రూ.5వేలు పరిహారం పొందొచ్చు!
- లోన్ క్లియర్ చేసిన 30 రోజుల్లోపు తనఖా పెట్టిన పత్రాలు తిరిగి ఇవ్వాలని ఆర్బీఐ రూల్స్ - లేని పక్షంలో ఫైన్ కట్టాల్సిందే!
Published : February 19, 2026 at 10:30 AM IST
Home Loan Guidelines : సొంతిల్లు అనేది ప్రతీ ఒక్కరి కల. ఈ కలను సాకారం చేసుకునేందుకు ఎంతగానో కష్టపడుతుంటారు. అయితే, సంపాదించిన డబ్బులు సరిపోక చాలా మంది హోమ్లోన్స్పై ఆధారపడుతుంటారు. ఈ మేరకు బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ సంస్థల నుంచి కొంత మొత్తాన్ని అప్పుగా తీసుకుని నెలనెలా కొంత డబ్బు చెల్లిస్తుంటారు. అయితే, హోమ్లోన్ క్లియర్ అయిన తర్వాత కూడా బ్యాంకులు కొన్ని పత్రాలను అందజేయడానికి కాస్త టైమ్ తీసుకుంటాయి. కానీ మీకు తెలుసా? RBI రూల్స్ ప్రకారం లోన్ క్లియర్ చేసిన 30 రోజుల్లోపు పత్రాలను కస్టమర్కు తిరిగి ఇవ్వాలి. అలా ఇవ్వని పక్షంలో బ్యాంక్ పెనాల్టీ కట్టాల్సి వస్తుంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
హోమ్ లోన్ తీసుకునే ముందు తాకట్టు కింద బ్యాంకులు కొన్ని పత్రాలను తీసుకుంటాయి. మీరు ఏయే పత్రాలను సమర్పించారో లోన్ మంజూరు సమయంలో బ్యాంకు వాటి వివరాలను మీకు తెలియజేస్తుంది. లోన్ క్లోజ్ చేయగానే అవన్నీ బ్యాంకు నుంచి తీసుకోవాలి. ఏ ఒక్కదాన్నీ బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ కంపెనీలు అట్టిపెట్టుకునే అధికారం లేదు. దీనికి సంబంధించి 2023లో నిర్దిష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది ఆర్బీఐ.
టైమ్ లిమిట్ దాటితే పరిహారం : దాని ప్రకారం.. లోన్ పూర్తిగా చెల్లించిన 30 రోజుల తర్వాత కస్టమర్ ఆస్తి పత్రాలను (చర లేదా స్థిరాస్తుల పత్రాలు) తిరిగి ఇవ్వడంలో లేదా రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఛార్జ్ (Lien) తొలగింపు ఫారమ్ (Charge Satisfaction Form) దాఖలు చేయడంలో ఆలస్యం జరిగితే, ఆ ఆలస్యానికి గల కారణాలను RE (రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీ - అంటే బ్యాంక్ లేదా ఫైనాన్స్ సంస్థ) కస్టమర్కు తెలియజేయాలి. ఒకవేళ ఆ ఆలస్యం బ్యాంకు నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగితే, ఆలస్యమైన ప్రతి రోజుకూ ₹5,000 చొప్పున కస్టమర్కు పరిహారం చెల్లించాలి. ఉదాహరణకు మీరు జనవరి 20 తేదీన లోన్ క్లియర్ చేశారని అనుకుంటే ఫిబ్రవరి 18వ తేదీలోపు బ్యాంకులు మీ పత్రాలను తిరిగి ఇవ్వాలి. అలా జరగని పక్షంలో ఫిబ్రవరి 19 నుంచి రోజుకు రూ.5వేల చొప్పున జరిమానా వర్తిస్తుంది. ఈ రూల్ డిసెంబర్ 1, 2023 తర్వాత లోన్ క్లోజ్ అయిన అన్ని కేసులకూ వర్తిస్తుంది.
ఆస్తి పత్రాలు పోయినా: కేవలం సమయానికి అందించడమే కాకుండా చర, స్థిరాస్తి పత్రాలు పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా పోయినట్లయితే దాని బాధ్యత కూడా బ్యాంకులే చూడాలి. పరిహారం చెల్లించడంతోపాటు డూప్లికేట్ లేదా సర్టిఫైడ్ కాపీలను పొందడానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చును బ్యాంకే భరించాలి. ఈ ప్రక్రియలో కస్టమర్కు ఆర్థికంగా ఎటువంటి భారమూ పడకూడదు. డూప్లికేట్ పత్రాలను సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం నుంచి తెప్పించే మొత్తం ప్రక్రియకు బ్యాంక్ సహకరించాలి. అవసరమైన లీగల్ ఖర్చులను కూడా భరించాలి. అయితే పత్రాలు పోయినట్లు ధ్రువీకరించిన తర్వాత, డూప్లికేట్ పత్రాలు సేకరించడానికి బ్యాంకుకు అదనంగా 30 రోజుల(మొత్తం 60 రోజులు) సమయం లభిస్తుంది. ఈ 30 రోజులు దాటిన తర్వాత కూడా పత్రాలు అందించలేకపోతే, అప్పుడు ప్రతి రోజుకూ ₹5,000 చొప్పున జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిబంధన హోమ్ లోన్లతో పాటు కార్ లోన్లు, గోల్డ్ లోన్లు సహా అన్ని రకాల సెక్యూర్డ్ పర్సనల్ లోన్లకు వర్తిస్తుంది.
కాగా లోన్ క్లియర్ అయిన తర్వాత బ్యాంకులు లేదా రుణ సంస్థలే మీకు డాక్యుమెంట్లు పంపాలని ఆశించొద్దు. మీరే స్వయంగా వెళ్లి తీసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే పత్రాలన్నీ ఉన్నాయా? వాటిలో ఏవైనా పేజీలు మిస్సయ్యాయా? స్వయంగా చూసుకుంటేనే మేలు. లేదంటే మళ్లీ బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సి ఉంటుంది. అలాగే పత్రాలన్నీ తీసుకున్నట్లు సంతకం చేసే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోకూడదు. ఒకవేళ ఏ బ్యాంకు అయినా ఈ 30 రోజుల గడువును పాటించకపోతే, కస్టమర్లు ఆ జరిమానా మొత్తాన్ని క్లెయిమ్ చేయవచ్చు. బ్యాంక్ సరైన సమాధానం ఇవ్వని పక్షంలో RBI Ombudsman (CMS Portal)కు ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేసే హక్కు కస్టమర్కు ఉంటుంది.
