60 ఏళ్లు దాటాక కూడా 'హోమ్ లోన్' ఇస్తారా? - బ్యాంక్ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయంటే?
సీనియర్ సిటిజన్లకు 'హోమ్ లోన్' - ఈ ప్రత్యేక అర్హత ప్రమాణాలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 1:19 PM IST
Home Loan for Senior Citizens : ఉద్యోగం, కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ వరకు సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోలేకపోతారు. కానీ, ఎవరికైనా వృద్ధాప్యంలో సొంత గూడు అనేది చాలా అవసరం. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది బాధ్యతలన్నీ తీరాక సొంతింటి ప్రయత్నాలు మొదలుపెడుతుంటారు. అయితే, 60 ఏళ్లు ఆపైన వయసు కలిగిన సీనియర్ సిటిజన్లు హోమ్ లోన్ తీసుకోవచ్చా? అసలు బ్యాంకులు వారికి గృహ రుణాలు ఇస్తాయా? అనే ప్రశ్నలు చాలా మంది మదిలో మెదులుతుంటాయి. మరి, ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
సీనియర్ సిటిజన్లు హోమ్ లోన్ పొందడం కొంత సవాలుతో కూడుకున్నదే అయినప్పటికీ, అనేక రుణ కంపెనీలు వృద్ధుల కోసం సులభమైన అర్హత ప్రమాణాలు, ప్రత్యేక గృహ పథకాలను ప్రవేశపెట్టాయి. వీరు పదవీ విరమణ తర్వాత కొన్ని ప్రమాణాలు ఫాలో అవ్వడం ద్వారా సొంత ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలనే కలను సాకారం చేసుకోవడం సాధ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సీనియర్లకు ఇంపార్టెన్స్ :
బ్యాంకులు సీనియర్ సిటిజన్లను ఒక పెద్ద మార్కెట్గా గుర్తించి, వారికి కొన్ని ప్రత్యేక సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నాయి. వీళ్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పరిష్కారాలను అందించడంతో పాటు వారికి సౌకర్యవంతమైన పేమెంట్ ఆప్షన్లను అందిస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లు వృద్ధులకు వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజుల వంటి వాటిలో ప్రత్యేక రాయితీలనూ ఇస్తుంటాయి బ్యాంకులు. అంతేకాకుండా, వారి వయసును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉచిత కన్సల్టేషన్స్, ఇంటి వద్దే ఆర్థిక సేవలు అందించే సౌకర్యాలనూ కల్పిస్తున్నాయి. ఇలాంటి సేవలన్నింటిని సీనియర్లు ఉపయోగించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
అర్హతలు :
కొన్ని సంప్రదాయ బ్యాంకులు సీనియర్ సిటిజన్ల లోన్స్పై కఠినమైన అర్హత ప్రమాణాలు విధించొచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే, మరికొన్ని బ్యాంకులు రిటైర్మెంట్ పొందిన వారి కోసం ప్రత్యేక హోమ్ లోన్స్ అందిస్తున్నాయి. యువ, మధ్యస్త ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు, వారికి అనేక ఏళ్ల ఉద్యోగ జీవితం ముందుంటుంది. అందువల్ల, లోన్ కంపెనీలు రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యంపై ఉన్న నమ్మకంతో ఎక్కువ మొత్తంలో లోన్ మంజూరు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, 60 సంవత్సరాల ఏజ్లో లోన్ తీసుకునేటప్పుడు, ఆదాయ పరిమితులు, జీవిత కాలంపై ఉండే అనిశ్చితి కారణంగా లోన్ అర్హత తగ్గుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, పెన్షన్, పొదుపు, ఏవైనా అదనపు ఆదాయ వనరులు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
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క్రెడిట్ స్కోరు :
60 ఏళ్ల వయసులో హోమ్ లోన్ పొందడానికి ట్రై చేసినప్పుడు, చాలా మందికి అది ఇబ్బందిగా, అత్యంత సవాలుగా అనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ, క్రెడిట్ నిర్వహణ పట్ల చిత్తశుద్ధి, క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తే, మీరు కోరుకున్న హోమ్ లోన్ పొందే అవకాశాలను గణనీయంగా మెరుగుపరుచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. దీనికై సీనియర్లు, సులభమైన హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేట్లు, సౌకర్యవంతమైన చెల్లింపు నిబంధనలను పొందడానికి వారి ప్రాథమిక క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు.
'క్రెడిట్ స్కోరు' హోమ్ లోన్కు ఒక ముఖ్యమైన అర్హత ప్రమాణం. బ్యాంకులు దరఖాస్తుదారుని లోన్ అప్లికేషన్ను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అతనికి కనీసం 700 క్రెడిట్ స్కోరు ఉండాలని ఆశిస్తాయి. అందుకే, లోన్ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి, అప్లై చేసే ముందే మీ క్రెడిట్ నివేదికను పరిశీలించి, మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. క్రెడిట్ స్కోరు మెరుగ్గా ఉండడానికి పెండింగ్లో ఉన్న లోన్స్ను గడువులోగా కట్టడం, తక్కువ క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తిని పాటించడం, ఆలస్య చెల్లింపులను నివారించడం ద్వారా మీ క్రెడిట్ స్కోరును మెరుగ్గా ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు.
జాయింట్ హోమ్ లోన్ :
సీనియర్ సిటిజన్స్ హోమ్ లోన్ కోసం అప్లై చేసేటప్పుడు ఉమ్మడి జాయింట్ హోమ్ లోన్ తీసుకోవడాన్ని పరిగణించి రుణ అర్హతను మెరుగుపర్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. స్థిరమైన ఆదాయ వనరు కలిగిన మీ జీవిత భాగస్వామి, కుమారుడు లేదా కుమార్తెతో కలిసి ఉమ్మడి హోమ్ లోన్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. బ్యాంకు లోన్ మంజూరు చేసే ముందు సహ-దరఖాస్తుదారుకు సంబంధించిన రుణ చెల్లింపు సామర్థ్యాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకునే ఛాన్స్ ఉన్నందున, ఇది మీ గృహ రుణ అర్హతను మెరుగుపరుస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
లోన్-టు-వాల్యూ(LTV) :
రిటైర్మెంట్ పొంది మీ ఆర్థిక అవసరాలు పెన్షన్ ద్వారా తీర్చుకుంటున్నట్లయితే, తక్కువ 'లోన్-టు-వాల్యూ'(LTV) నిష్పత్తిని ఎంచుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు. ఎల్టీవీ నిష్పత్తి మీ నెలవారీ ఆదాయంపై లోన్ ఈఎంఐల మొత్తం విలువ ఎంత శాతంలో ఉందో తెలుపుతుంది. ఇక్కడ మీ ఇన్కమ్పై ఎటువంటి లోన్స్ లేనప్పుడు హోమ్ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేస్తే, రుణం ఆమోదం పొందడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. ఇంకా, ఇల్లు కొనేటప్పుడు ఎక్కువ డౌన్ పేమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. డౌన్ పేమెంట్కు మీ పదవీ విరమణ నిధులు, ఎఫ్డీలు, మీరు సమకూర్చుకున్న ఇతర నిధులను ఉపయోగించొచ్చని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మీ లోన్ మొత్తం తగ్గడమే కాకుండా, వడ్డీ చెల్లింపుల భారం కూడా తగ్గుతుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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