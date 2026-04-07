ETV Bharat / business

వార్​ ఎఫెక్ట్- వ్యాపారాలకు కేంద్రం చేయూత- రూ.2.5 లక్షల కోట్లతో క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్‌!

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 2:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Middle East War Business Effect : పశ్చిమాసియా యుద్ధం వేళ కీలక నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా భారత ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ సైనిక సంక్షోభం వల్ల ప్రభావితమవుతున్న వ్యాపార సంస్థలు, ప్రత్యేకించి సూక్ష్మ,చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (MSMEs)కు అండగా నిలిచేందుకు రూ.2.5 లక్షల కోట్లతో క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్‌ను ప్రకటించాలని కేంద్రం యోచిస్తోంది. దీని ద్వారా గరిష్ఠంగా రూ.100 కోట్ల దాకా రుణాలు తీసుకున్న వ్యాపార సంస్థలు, ఎంఎస్‌ఎంఈల తరఫున బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలకు 90 శాతం క్రెడిట్ గ్యారంటీని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. ఈ సంక్షోభ తరుణంలో ఆయా వ్యాపార సంస్థలు, ఎంఎస్‌ఎంఈలు ఒకవేళ రుణాలను తిరిగి చెల్లించలేని పరిస్థితి ఏర్పడితే క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్‌ ద్వారా చేయూత లభిస్తుంది.

వ్యాపార సంస్థలు, ఎంఎస్‌ఎంఈలు తీసుకున్న రుణాలకు పూర్తిస్థాయి ప్రభుత్వ అనుబంధ సంస్థ నేషనల్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ ట్రస్టీ కంపెనీ (NCGTC) పూచీకత్తును అందిస్తుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ స్కీంకు దాదాపు రూ.17వేల కోట్ల నుంచి రూ.18వేల కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వమే సమకూరుస్తుందని చెప్పాయి. కొవిడ్-19 విపత్తు కాలంలోనూ మోదీ సర్కారు అమల్లోకి తెచ్చిన ఇదే విధమైన స్కీం బాగా సక్సెస్ అయిందని, ఎన్నో వ్యాపారాలు మునిగిపోకుండా కాపాడిందని, వాటి అప్పులను తీర్చిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.

TAGGED:

MIDDLE EAST WAR BUSINESS IMPACT
CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR MSMES
MIDDLE EAST WAR 2026
MIDDLE EAST WAR BUSINESS EFFECT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.