హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే మంచిది!
-పెరిగిన వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం కీలకంగా ఆరోగ్య బీమా - బీమా తీసుకునేటప్పుడు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలంటున్న SBI
Published : March 11, 2026 at 4:43 PM IST
Tips to Choose Best Health Insurance Plan: నేటి రోజుల్లో వైద్యం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న అంశం. జ్వరం నుంచి పెద్ద సర్జరీల వరకు లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి. అందుకే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. కానీ ఇప్పటికీ చాలా మంది దీనిని అవసరం లేని ఖర్చుగా భావిస్తున్నారు. మాకు ఏమవుతుందిలే అని నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. కానీ వాస్తవానికి, ఆరోగ్య బీమా అనేది ఒక రక్షణ కవచం అని నిపుణులు అంటున్నారు. అనుకోని ఆరోగ్య సమస్యల సమయంలో మనకు రక్షణగా నిలబడి ఆర్థిక భద్రతను కలిగిస్తుందని అంటున్నారు. అయితే ఏ ప్లాన్ పడితే అది కొనుగోలు చేయకూడదని.. మన అవసరాలకు తగినట్లుగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దేశీయ దిగ్గజ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు విషయంలో కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తోంది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
హెల్త్ పాలసీ ఎందుకు అవసరం? : సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం నుంచి గుండె సమస్యలు, శస్త్ర చికిత్సలు వరకు అన్నింటికీ వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో హెల్త్ పాలసీ ఉంటే ఆసుపత్రి ఖర్చులు తగ్గుతాయని, జేబు ఖాళీ కాకుండా, అప్పుల పాలవకుండా ఉంటామని అంటున్నారు. క్యాష్లెస్ హాస్పిటలైజేషన్, ఫ్యామిలీ కవర్, ట్యాక్స్ మినహాయింపు వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉండటంతో హెల్త్ పాలసీ తీసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు :
సరైన కవరేజ్ ఎంచుకోవడం: హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ విషయంలో మొదటిగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సినది కవరేజ్. ఆసుపత్రి ఖర్చులు (డాక్టర్ ఫీజు, రూమ్ రెంట్), హాస్పిటల్లో చేరే ముందు, డిశ్చార్జ్ తర్వాత, అవుట్ పేషెంట్ సర్వీసెస్, క్యాన్సర్, గుండెపోటు, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వంటి పెద్ద జబ్బులకు అయ్యే ఖర్చులు కూడా కవర్ అయ్యేలా ప్లాన్ ఎంచుకోవాలి.
ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ ప్లాన్స్: విడివిడిగా ఒక్కొక్కరు పాలసీలు తీసుకునే బదులు ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ ప్లాన్ తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అంటే ఒక పాలసీ కింద కుటుంబ సభ్యులందరికీ పాలసీ కవర్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికీ విడివిడిగా పాలసీలు తీసుకోవడం కంటే, అందరికీ కలిపి ఒకే ప్లాన్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రీమియం ఖర్చు చాలా తగ్గుతుంది.
సరైన బీమా మొత్తం: హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో బీమా మొత్తం (Sum Insured) అనేది మీరు అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ గరిష్టంగా చెల్లించే డబ్బు. పెద్ద పట్టణాల్లో నివసిస్తోన్న వారు అయితే ఎక్కువ మొత్తంలో, చిన్న పట్టణాల్లో ఉండే వారి అయితే మధ్యస్థంగా కవరేజ్ ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొంచెం ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
లైఫ్టైమ్ రెన్యువబిలిటీ: హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో "లైఫ్ టైమ్ రెన్యూవబిలిటీ" అనేది అత్యంత కీలకమైనదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మీరు ఒకసారి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటే, మీ వయసుతో సంబంధం లేకుండా జీవితాంతం ఆ పాలసీని కొనసాగించే హక్కు మీకు ఉంటుంది. కాబట్టి పాలసీ కొనుగోలు చేసేముందు ఈ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే మంచిదంటున్నారు.
క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో: హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో మరో ముఖ్యమైన అంశం క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో. అంటే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వచ్చిన మొత్తం క్లెయిమ్లలో, ఆ కంపెనీ ఎన్ని క్లెయిమ్లను అప్రూవ్ చేసి డబ్బులు చెల్లించిందో తెలిపే పద్ధతే ఇది. కాబట్టి పాలసీ కొనుగోలు చేసేముందు ఆ కంపెనీ CSR ఎంత ఉందో చూడటం ముఖ్యముంటున్నారు. ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉన్న వాటిని ఎంచుకుంటే క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది.
వెయిటింగ్ పీరియడ్: కొన్ని బీమా పాలసీల్లో కొన్ని వ్యాధుల కోసం 2-4 సంవత్సరాల వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అంటే, పాలసీ తీసుకున్న వెంటనే ఆ ప్రయోజనాలు అందవు. కాబట్టి వాయిదా కాలం ఎంత ఉంది? అనే విషయంపై స్పష్టత ఉండాలి. పాలసీ కొనేముందు ఈ విషయాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి.
ఇవి కూడా :
- ఆసుపత్రిలో చికిత్స అనంతరం బీమా క్లెయిమ్ చేయడంలో మీ పాలసీ ఎంత సులభతరంగా పని చేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- మీ పాలసీ కవర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అదనంగా టాప్-అప్ పాలసీని తీసుకోవచ్చు. ఇది అధిక ఆరోగ్య ఖర్చులను తక్కువ ఖర్చుతో కవరేజ్ ఇస్తుంది.
- సంవత్సరం వ్యవధిలో క్లెయిమ్ లేకుండా పాలసీ కొనసాగితే, కొన్ని కంపెనీలు నో-క్లెయిమ్ బోనస్ ఇస్తాయి. అంటే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి కొత్తగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు చేసేవారు ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే మంచిదంటున్నారు.
