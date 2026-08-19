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హెల్త్​ ఇన్సూరెన్స్​ క్లెయిమ్​లో ఇబ్బందులా? - ఇలా న్యాయం పొందండి!

- పలు లోపాలు చూపిస్తూ బీమా క్లెయిమ్‌ తిరస్కరిస్తున్న కంపెనీలు - సమస్యను ఇలా పరిష్కరించుకోవాలని నిపుణుల సూచన!

Health Insurance Complaint Process
Health Insurance Complaint Process (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 2:06 PM IST

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Health Insurance Complaint Process: ఏదైనా అనారోగ్యం తలెత్తినప్పుడు ఆసరాగా నిలుస్తుందనే కారణంతో చాలా మంది ఆరోగ్య బీమా తీసుకుంటుంటారు. బీమా సంస్థలు కూడా విభిన్నమైన, సరసమైన పాలసీలు అందించడంలో ముందుంటాయి. ఇంతవరకూ బాగానే ఉంటుంది. కానీ, సమయం వచ్చినప్పుడు మాత్రం బీమా సంస్థలు ఏదో ఒక నెపంతో క్లెయిమ్‌లను తిరస్కరించడం లేదా సరైన సేవలు అందించకపోవడం వంటివి చేస్తుంటాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వినియోగదారులు ఏం చేయాలో తెలియక ఆందోళన చెందుతుంటారు. అయితే, టెన్షన్​ పడకుండా ఆరోగ్య బీమా సంస్థ సేవలు/క్లెయింలకు సంబంధించిన లోపాలపై ఆన్‌లైన్‌/ఆఫ్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదులు ఇలా చేయాలి: ఆరోగ్య బీమా క్లెయిం తిరస్కరణకు సంబంధించి, బీమా సంస్థలోని 'ఫిర్యాదుల పరిష్కార విభాగం'(Grievance Redressal Cell)లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చంటున్నారు. బీమా సంస్థ మీ ఫిర్యాదును స్వీకరించినట్లు 3 పని దినాలలోపు తెలియజేస్తుందని, 2 వారాలలోపు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ బీమా సంస్థ క్లెయింను మళ్లీ రిజెక్ట్​ చేస్తే, అందుకు గల కారణాన్ని కూడా వారు తెలియజేస్తారంటున్నారు. అయితే, బీమా సంస్థ నిర్ణయంతో మీరు ఏకీభవించకపోతే, మీ అసంతృప్తిని వారికి తెలియజేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ పని తప్పకుండా చేయాలని, లేకపోతే మీ ఫిర్యాదును పరిష్కరించినట్లుగా వారు పరిగణిస్తారని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఆ తర్వాత ఇలా..

బీమా సంస్థ క్లెయిం ప్రాసెసింగ్‌ నిర్ణయాలతో మీరు ఏకీభవించలేదు కాబట్టి, ఆ తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాను సంప్రదించాలని చెబుతున్నారు. IRDAIలోని 'పాలసీదారుల రక్షణ, ఫిర్యాదుల పరిష్కార విభాగం'ను కాంటాక్ట్​ చేయమంటున్నారు. లేదంటే 'బీమా భరోసా' వ్యవస్థ ద్వారా లేదా 1800 4254 732 లేదా 155255 నంబర్లకు కాల్ చేయడం ద్వారా IRDAI ఫిర్యాదుల పరిష్కార విభాగంలో కంప్లైంట్​ను నమోదు చేయవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, complaints@irdai.gov.in కు ఈమెయిల్ చేయడం లేదా పోస్ట్ ద్వారా కూడా IRDAIకు ఫిర్యాదును పంపవచ్చని వివరిస్తున్నారు. IRDAI మీ ఫిర్యాదును సంబంధిత బీమా సంస్థకు పంపుతుందని, వారు మీ ఫిర్యాదును పరిష్కరిస్తారంటున్నారు.

అయినా సమస్య తీరకపోతే :

అప్పటికీ మీరు సంతృప్తి చెందకపోతే, మీ పరిధిలోని 'ఇన్సూరెన్స్ అంబుడ్స్‌మన్'(Insurance Ombudsman)ను సంప్రదించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇన్సూరెన్స్ అంబుడ్స్‌మన్ రూ.20 లక్షల వరకు ఉండే విలువైన కేసులను పరిష్కరించి బాధితులకు పరిహారం అందజేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంబుడ్స్‌మన్ మీ ఫిర్యాదును విచారించి, తదనుగుణంగా తీర్పును వెలువరిస్తుందంటున్నారు.

అప్పటికీ న్యాయం జరగకపోతే :

ఇన్సూరెన్స్ అంబుడ్స్‌మన్ ఇచ్చిన తీర్పుతో కూడా మీరు ఏకీభవించకపోతే, ఆఖరి ప్రయత్నంగా వినియోగదారుల కోర్టులో కేసు వేయవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ పని IRDAIను సంప్రదించిన తర్వాత కూడా చేయొచ్చంటున్నారు. అక్కడి నుంచి వినియోగదారుల కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. న్యాయస్థానం ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న తర్వాత నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

HEALTH INSURANCE ISSUES
HEALTH INSURANCE COMPLAINT PROCESS
HEALTH INSURANCE COMPLAINT
హెల్త్​ ఇన్సూరెన్స్​పై ఫిర్యాదు ఎలా
HEALTH INSURANCE COMPLAINT PROCESS

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