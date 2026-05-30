హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ - ముందస్తు ఆమోదం లభించినా, క్లెయిమ్ తిరస్కరణ!
- క్లెయిమ్ సమయంలో పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పాలసీదారులు - ఈ విషయాలు గమనించాలంటున్న నిపుణులు!
Published : May 30, 2026 at 9:41 AM IST
Health Insurance Claim Issues: నేటి రోజుల్లో వైద్యం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న అంశం. జ్వరం నుంచి పెద్ద సర్జరీల వరకు లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి. అందుకే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ పాలసీని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, ఏదైనా అనారోగ్యం కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరాక బీమా సంస్థ నుంచి క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్కు ముందస్తు ఆమోదం రావడంతో పాలసీదారులు రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతుంటారు. అయితే ఇక్కడే ఓ సమస్య ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముందస్తు ఆమోదం లభించినా చికిత్స పూర్తయి, ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో ఆ క్లెయిమ్ తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు పాలసీదారులు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు చేసిన వినియోగదారులకు నగదు రహిత సేవలను వేగవంతం చేసే లక్ష్యంతో, ఆసుపత్రి నుంచి పత్రాలు అందిన గంట వ్యవధిలోనే ప్రీ-ఆథరైజేషన్పై నిర్ణయం తీసుకోవాలనేది IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) నిబంధన. వైద్యం పూర్తి చేసుకొని, ఇంటికెళ్లే సమయంలో తుది ఆమోదానికి ఈ గడువును మూడు గంటలుగా నిర్ణయించింది. దీంతో ఈ నిబంధనల వల్ల గతంలో 60 శాతంగా ఉన్న అఫ్రూవల్స్ ఇప్పుడు 95 శాతానికి పెరిగాయి. అయితే, క్లెయిమ్కు ముందుగానే ఆమోదం లభించినప్పటికీ, చికిత్స మధ్యలో లేదా ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి వెళ్లే రోజున పరిహారం తిరస్కరణకు గురవుతుండటం కుటుంబాలను ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెడుతోంది.
ఎందుకు తిరస్కరణ? : ముందస్తు ఆమోదం అంటే, ఆసుపత్రిలో రోగి చేరేముందు ఆసుపత్రి బీమా విభాగం పంపే అంచనా సమాచారం ఆధారంగా ఇచ్చే "షరతులతో కూడిన ఆమోదం" అని మాత్రమే అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి కారణాలను వెల్లడిస్తున్నారు.
వ్యాధిని గుర్తించడంలో తేడా: ముందుగానే ఆమోదం వచ్చినా తర్వాత క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి.. ప్రాథమిక వ్యాధి నిర్ధారణకు, తుది నిర్ణయానికి మధ్య వ్యత్యాసం ఉండటం ప్రధాన కారణం అంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు మొదట సాధారణ సమస్య అనుకున్నది.. టెస్ట్లు చేసిన తర్వాత పెద్ద సమస్యగా తేలితే దీనికి వేచి ఉండే నిర్ణీత సమయం నిబంధనలు వర్తిస్తాయంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు పాలసీ పరిహారం లభించకపోవచ్చని చెబుతున్నారు.
సరైన పత్రాలు లేకపోవడం: పాలసీని తీసుకున్నా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు అవసరమైన పత్రాలు లేకపోవడం కూడా ఇందుకు కారణం అని చెబుతున్నారు.
కొత్త వ్యాధులు బయటపడటం: చికిత్స సమయంలో కొత్త అనారోగ్యం బయటపడటం కూడా కారణమంటున్నారు. అంటే పాలసీ తీసుకుంటున్నప్పుడు సరైన వివరాలు చెప్పరని.. దీంతో రోగి కావాలనే పాత జబ్బులను దాచిపెట్టారని బీమా సంస్థ ఆరోపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు విషయాల్లో ఇది జరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- ఆమోదం తాత్కాలికమే: ముందస్తు ఆమోదం అంటే అదే చివరిది కాదంటున్నారు. ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికెళ్లే సమయంలో పూర్తి పత్రాల పరిశీలన తర్వాతే బీమా సంస్థ క్లెయిమ్ విషయంలో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- రిపోర్ట్స్ భద్రం: క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ విషయంలో ఆసుపత్రిలో చేరినప్పటి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి బయటకు వెళ్లే వరకూ, ట్రీట్మెంట్కు సంబంధించిన అన్ని రిపోర్ట్స్ను జాగ్రత్తగా దాచి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు.
- మొదటి ప్రిస్క్రిప్షన్: మొదటిసారి వైద్యుడిని సంప్రదించినప్పుడు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ చాలా కీలకమంటున్నారు. దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా దాచుకోమని సలహా ఇస్తున్నారు.
- వెంటనే స్పందించండి: బీమా సంస్థ లేదా ఆసుపత్రి బీమా విభాగం నుంచి ఏవైనా అదనపు పత్రాలు అడిగినప్పుడు, ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే సమాధానం ఇవ్వమంటున్నారు. లేట్ చేస్తే క్లెయిమ్ విషయంలో ఇబ్బందులు రావొచ్చని చెబుతున్నారు.
