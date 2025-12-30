ETV Bharat / business

దక్షిణాఫ్రికాలో అమ్ముడైన సగం కార్లు భారత్​వే- వాటిలో మారుతి సుజుకి బ్రాండ్​వే అత్యధికం!

2025 మొదటి అర్ధభాగంలో వాహనాల అమ్మకాల్లో 49 శాతం భారత్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నవే

Iindian Cars Exports to South Africa
Iindian Cars Exports to South Africa (ETV Bharat)
Published : December 30, 2025 at 9:57 PM IST

3 Min Read
Iindian Cars Exports to South Africa : 2025లో దక్షిణాఫ్రికాలో అమ్ముడైన కార్లలో సగం భారత్​తో సంబంధం ఉందని ఓ నివేదికలో తేలింది. మహీంద్రా, టాటా లాగా ఉత్పత్తి చేసినవి లేదా విడిభాగాలు భారత్​లో తయారైనవేనని లైట్​స్టోన్​ అనే సంస్థ పేర్కొంది. గతేడాది గణాంకాలు పరిశీలిస్తే దక్షిణాఫ్రికాలో మహీంద్రా ముందంజలో ఉందని చెప్పింది. ముఖ్యంగా పికప్​ సిరీస్​లో మహీంద్రా ఎక్కువ సంఖ్యలో విక్రయాలు జరిగినట్లు వివరించింది. 2024 అమ్ముడైన జపాన్​ బ్రాండెడ్​ కార్లలో 84శాతం భారత్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నవేనని వెల్లడించింది. కేవలం 10 శాతం మాత్రమే వాస్తవంగా జపాన్​ ఉత్పత్తి అయినట్లు వివరించింది. చైనీస్​ బ్రాండ్​లు స్థానిక తయారీదారులకు ముప్పుగా భావించినా, దక్షిణాఫ్రికాలో దిగుమతయ్యే కార్లలో అధిక శాతం భారత్​వేనని పేర్కొంది. గత మూడేళ్లుగా హవాల్, చెర్రీ లాంటి చైనాకు సంబంధించిన కార్లకు ప్రజాదరణ ఉండడం వల్ల అవి ఎక్కువగా అమ్మకాలు జరిగాయనే అభిప్రాయం కలుగుతుందని చెప్పింది.

అయితే, 2024లో వాహనాల అమ్మకాల్లో చైనీస్ దిగుమతులు కేవలం 11 శాతంగానే ఉన్నాయి. అదే సమయంలో దక్షిణాఫ్రికాలో అమ్ముడైన మొత్తం వాహనాల్లో 36 శాతం జపనీస్, కొరియన్ బ్రాండ్‌ల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా భారత్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నవే ఉన్నాయి. ఇది స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేసిన వాహనాల 37 శాతం వాటా కంటే కొద్దిగా మాత్రమే తక్కువని నివేదిక తెలిపింది. పికప్, లైట్​ వాణిజ్య వాహనాల అమ్మకాలను మినహాయిస్తే 2025 మొదటి అర్ధభాగంలో దక్షిణాఫ్రికా మార్కెట్‌లో భారతదేశం వాటా దాదాపు సగానికి పెరిగిందని లైట్‌స్టోన్ వెల్లడించింది. 2025 మొదటి ఐదు నెలలకు సంబంధించిన లైట్‌స్టోన్ గణాంకాల ప్రకారం మొత్తం ప్రయాణికుల వాహనాల అమ్మకాల్లో 49 శాతం భారత్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నవే ఉన్నాయి. ఈ వాహనాల్లో చాలా వరకు భారత్​కు చెందిన మారుతి సుజుకి సంస్థవే ఉన్నాయి. ఈ సంస్థ జపాన్​కు చెందిన టయోటా బ్రాండ్​ కార్లు స్టార్లెట్, స్టార్లెట్ క్రాస్, విట్జ్, అర్బన్ క్రూయిజర్ వంటి వాహనాలను కూడా సరఫరా చేస్తుంది.

"భారత్​లో ఉత్పత్తయ్యే వాహన అమ్మకాల పెరుగుదలకు దేశంలో ప్రస్తుతం పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న వాహన తయారీదారులు కారణమని చెప్పవచ్చు. చౌకైన కార్మిక వ్యయం, మొత్తం తయారీ ఖర్చులను పెంచుతుంది" అని లైట్‌స్టోన్‌లోని ఆటో డేటా విశ్లేషకుడు ఆండ్రూ హిబ్బర్ట్ అన్నారు. ఈ ధోరణి కొనుగోలుదారులకు ధరల ఉపశమనం పొందుతారని చెప్పారు. అయితే దక్షిణాఫ్రికాలోని స్థానిక ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు ఆందోళన కలిగించే విషయమని అభిప్రాయపడ్డారు. 2009 నాటి డేటాను విశ్లేషించగా, ఆ సమయంలో దక్షిణాఫ్రికాలో అమ్ముడైన తేలికపాటి వాహనాల్లో సగం స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేసినవే ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో దక్షిణాఫ్రికా వాహనాల్లో కేవలం 5 శాతం మాత్రమే భారత్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నారు.

4,45,884 భారత వాహనాలు ఎగుమతి
మరోవైపు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్‌-సెప్టెంబరులో మనదేశం నుంచి ప్రయాణికుల వాహనాలు (కార్లు, ఎస్‌యూవీలు, వ్యాన్లు) 4,45,884 ఎగుమతి అయ్యాయని తయారీదార్ల సమాఖ్య సియామ్‌ వెల్లడించింది. 2024-25 ఇదే సమయంలో ఎగుమతి అయిన 3,76,679 వాహనాలతో పోలిస్తే, ఈ సంఖ్య 18.4% అధికమని వివరించింది. ఇందులో కార్ల ఎగుమతులు 2,05,091 నుంచి 12% అధికమై 2,29,281కి చేరాయని తెలిపింది. ఇక వినియోగ వాహనాలు 26% ఎక్కువగా 2,11,373 ఎగుమతి కాగా, వ్యాన్లు 36.5% వృద్ధితో 5,230కి చేరాయని పేర్కొంది.

కాగా, మొత్తం ఎగుమతి అయిన ప్రయాణికుల వాహనాల్లో 2,05,763 మారుతీ సుజుకీ ఇండియావే ఉన్నట్లు తెలిపింది. 2024-25 ఇదే కాలంలో ఎగుమతి అయిన 1,47,063 వాహనాలతో పోలిస్తే, ఇవి 40% అధికమని చెప్పింది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో హ్యుందాయ్‌ మోటార్‌ ఇండియా ఎగుమతులు 84,900 నుంచి 17% పెరిగి 99,540కి చేరాయని తెలిపింది. నిస్సాన్‌ మోటార్‌ ఇండియా వాహనాలు 33,059 నుంచి 37,605కు పెరిగాయంది. ఫోక్స్‌వ్యాగన్‌ ఇండియా 28,011, టయోటా కిర్లోస్కర్‌ మోటార్‌ 18,880, కియా ఇండియా 13,666, హోండా కార్స్‌ ఇండియా 13,243 కార్లను ఎగుమతి చేశాయని పేర్కొంది.

