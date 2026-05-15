క్లెయిమ్ వేళ ఇబ్బందులు రావొద్దంటే - "పాలసీ" తీసుకునేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
- "జీవిత బీమా పాలసీ" తీసుకుంటున్నారా? - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
Published : May 15, 2026 at 11:38 AM IST
Life Insurance Policy Claim Settlement Process : "లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్" అనేది పాలసీదారుడు, బీమా సంస్థకు మధ్య కుదిరే ఒక ఒప్పందం లాంటిది. పాలసీదారుడు మరణించిన సందర్భంలో పాలసీ విలువ మేరకు పరిహారం ఇస్తామని చెబుతూ పాలసీని విక్రయిస్తుంది బీమా సంస్థ. అలా మీరు పాలసీ తీసుకునే సమయంలో మీ వివరాలన్నీ ఎలాంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా చెప్పాలనే కండిషన్ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, చాలా మంది పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా కొన్నిసార్లు పాలసీ తిరస్కరణకు గురవుతుంది. అనుకోని పరిస్థితుల్లో పాలసీదారుడి నామినీలు, వారసులు ఆ పాలసీని క్లెయిం చేయాల్సివచ్చినప్పుడు నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అలాకాకుండా ఉండాలంటే పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు, దాని నిర్వహణలోనూ పాలసీదారుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సకాలంలో చెల్లించాలి :
ఎవరైనా జీవిత బీమా పాలసీని తీసుకున్నప్పుడు ప్రీమియాన్ని సకాలంలో కట్టాలి. ఇది ప్రాథమిక బాధ్యత కూడా. ప్రీమియం టైమ్ టూ టైమ్ చెల్లించినప్పుడే పాలసీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. లేకపోతే పాలసీ రద్దు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు బీమా పాలసీ ఉన్నా, ఉపయోగం ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి. పాలసీ యాక్టివ్లో లేనప్పుడు నామినీలు దానిపై పరిహారం కోరలేరు. అందుకే, పాలసీ తీసుకున్నవారు ప్రీమియం పెండింగ్ లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు చెల్లిస్తుండాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
నామిని పేరు :
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు, నామినీ ఆ పాలసీని క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు. అందుకే, పాలసీ తీసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా నామినీ పేరు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ విషయంలో మార్పులు, చేర్పులు చేసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. పాలసీకి నామినీని యాడ్ చేయకపోతే ఆ పాలసీ నుంచి పరిహారం క్లెయిమ్ చేసుకోవడం అంత సులభం కాకపోవచ్చంటున్నారు.
నామినీకి ఆ వివరాలు చెప్పాలి :
మనలో చాలా మంది ఏదైనా జీవిత బీమా పాలసీ తీసుకున్నప్పుడు చేసే పెద్ద పొరపాటు ఏంటంటే, ఆ పాలసీ గురించి నామినీకి చెప్పకపోవడం. కానీ, ఈ మిస్టేక్ చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. మీరు ఏదైనా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఎక్కడ తీసుకున్నారు, ఎంత మొత్తానికి తీసుకున్నారు, అవసరమైనప్పుడు ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి? ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను నామినీకి చెప్పాలి. అప్పుడే పాలసీదారుడికి ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు నామినీ వెంటనే క్లెయిమ్ దాఖలు చేయగలరని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
పాలసీని వివరంగా చదవాలి :
మీరు ఏదైనా జీవిత బీమా పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు ఆ పాలసీ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవాలి. అంటే, పాలసీ పత్రాన్ని క్షుణ్ణంగా చదివి అందులో పేర్కొన్న మినహాయింపులు, ఇతర నిబంధనలు, షరతులను అర్థం చేసుకోవాలి. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ చేస్తారు అనే అంశాలపై ఉన్న డౌట్స్ను క్లారిఫై చేసుకోవాలి. అవసరమైతే వాటిపై తగిన సూచనలు రాసి పెట్టాలి. అప్పుడు క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులూ ఎదురుకాకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
క్లెయిమ్ ఆలస్యం వద్దు :
జీవిత బీమా తీసుకున్న పాలసీదారుడు మరణించినప్పుడు నామినీలు వీలైనంత వేగంగా సంస్థను లేదా ఏజెంట్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. సంబంధిత బీమా క్లెయిమ్ నిర్ణీత గడువు లోపే దాఖలు చేయాలి. అప్పుడే బీమా సంస్థలు టైమ్కు పరిహారం చెల్లిస్తాయి. అదే, మీరు ఒకవేళ ఆలస్యంగా క్లెయిమ్ దాఖలు చేస్తే బీమా సంస్థ దాన్ని రిజెక్ట్ చేసే ప్రమాదం లేకపోలేదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అడిగిన పత్రాలను సమర్పించాలి :
పాలసీదారుడు మరణించినప్పుడు క్లెయిమ్ దాఖలు చేసే నామినీలు నిజమైన సమాచారాన్ని అందించాలి. ముఖ్యంగా పాలసీదారుడి మరణ ధ్రువీకరణ, కారణాలు, అవసరమైన ఫొటోలు, పోలీసు రిపోర్టు వంటి అవసరమైన పత్రాలన్నింటినీ యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే, అడిగిన పత్రాలను సమర్పించకపోతే బీమా సంస్థ క్లెయిమ్ను తిరస్కరించే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
మీరు ఏదైనా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి వివరాలనూ0 దాచకూడదు. కొన్ని వివరాలు చెప్పినప్పుడు కొద్దిగా బీమా ప్రీమియం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయాల్లో దాపరికం అస్సలు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే, పాలసీదారుడు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్లు తేలితే.. బీమా సంస్థ ఆ పాలసీ క్లెయిమ్ను పరిష్కరించడానికి ఇష్టపడదని గుర్తుంచుకోవాలి.
కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను అందించే జీవిత బీమా పాలసీల విషయంలో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాలసీదారులు పాలసీ తీసుకునే టైమ్లో నిబంధనలన్నీ పాటిస్తే.. అనుకోని పరిస్థితుల్లో నామినీ పాలసీని క్లెయిమ్ చేసినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
