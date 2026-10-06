జీఎస్టీ రేట్లలో నో ఛేంజ్- విధానపరమైన సంస్కరణలే మెయిన్ ఎజెండా!
అక్టోబర్ 8న జరగనున్న జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం ప్రధాన ఎజెండా విధాన పరమైన సంస్కరణలపై ఉంటుందని, జీఎస్టీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.
Published : October 6, 2026 at 6:59 PM IST
GST Council Meeting Agenda : ఈసారి జీఎస్టీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాలు మంగళవారం వెల్లడించాయి. అక్టోబర్ 8న జరగనున్న జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో పన్నుల మార్పు కంటే, కేవలం విధానపరమైన, నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలపైనే దృష్టిసారించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని పేర్కొన్నాయి. 57వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఎజెండాలో రిజిస్ట్రేషన్, రీఫండ్లు, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్, అలాగే విధాన, నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలే ఉన్నాయని ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే పన్ను రేట్ల మార్పునకు సంబంధించి కేవలం కొన్ని పరిమిత అంశాలపై స్పష్టత ఇవ్వడం మినహా, ఎలాంటి పెద్ద మార్పులు ఈ ఎజెండాలో లేవని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాలు మంగళవారం వెల్లడించాయి.
ప్రస్తుత ప్రతిపాదనల ప్రకారం, భవిష్యత్ జీఎస్టీ రేట్ల మార్పులను సంవత్సరానికి ఒకసారి పరిశీలించి, ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి తీసుకురావచ్చు. ఇది పన్నుల విధానంలో మరింత స్పష్టత, స్థిరత్వం తీసుకువస్తుంది.