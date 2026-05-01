రికార్డు స్థాయిలో ఏప్రిల్‌ జీఎస్టీ వసూళ్లు- ఎంతంటే?

8.7శాతం వృద్ధితో 2లక్షల 43వేల కోట్లు వసూలైనట్లు వెల్లడించిన ప్రభుత్వ వర్గాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 12:24 PM IST

GST Collection Month Wise : ఏప్రిల్ నెలలో వస్తు సేవల పన్ను-GST వసూళ్లు రికార్డ్‌ స్థాయిని నమోదు చేశాయి. 8.7శాతం వృద్ధితో 2లక్షల 43వేల కోట్లు వసూలైనట్లు ప్రభుత్వవర్గాలు వెల్లడించాయి. గతేడాది ఏప్రిల్‌లో GST వసూళ్లు 2 లక్షలా 23వేల కోట్లుగా నమోదైనట్లు పేర్కొన్నాయి. దేశీయ లావాదేవీల ద్వారా వచ్చిన స్థూల ఆదాయం 4.3శాతం పెరుగుదల ద్వారా. లక్షా 85వేల కోట్లకు చేరినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. దిగుమతుల ద్వారా వచ్చే జీఎస్‌టీ వసూళ్లు ఏప్రిల్‌లో ఏకంగా 25.8 శాతం వృద్ధి చెంది 57వేల 5వందల 80 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. రీఫండ్‌లను సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత నికర జీఎస్‌టీ వసూళ్లు 7.3శాతం వృద్ధితో సుమారు రెండు లక్షాల 11వేల కోట్లకు చేరాయి.

