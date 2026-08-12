ఉద్యోగం చేస్తున్నారా? - "గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్" గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం!
-గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తో తక్కువ ప్రీమియంలు, తక్కువ పేపర్వర్క్, వైద్య పరీక్షలు అవసరం లేకపోవడం వంటి ప్రయోజనాలు - అయితే, ఇందులో కొన్ని ప్రతికూలతలు కూడా ఉండొచ్చట!
Published : August 12, 2026 at 4:20 PM IST
Group Health Insurance Policy: 'ఆరోగ్య బీమా' ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమే. అందుకే చాలా మంది వ్యక్తిగతంగా ఈ పాలసీని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇక చాలా సంస్థలు కూడా తమ ఉద్యోగుల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను ఆఫర్ చేస్తుంటాయి. ఒక సంస్థలోని సభ్యులందరినీ ఒకే పాలసీ పరిధిలోకి తీసుకురావడానికి ఈ పాలసీ వీలు కల్పిస్తుంది. ఇక వైద్యపరంగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఒక రక్షణ కవచంలా పని చేస్తుంది. అలాగే తక్కువ ప్రీమియంలు, తక్కువ పేపర్వర్క్, వైద్య పరీక్షలు అవసరం లేకపోవడం వంటి అనేక ప్రయోజనాలు ఈ బీమా పాలసీల్లో ఉంటాయి. అయితే, కొన్ని సంస్థలు అందించే ఇలాంటి బీమా పథకాల్లో కొన్ని ప్రతికూలతలు కూడా ఉండొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్: అనేక కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను అందిస్తున్నాయని, చాలాసార్లు ఈ ఆరోగ్య బీమా రక్షణ ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులకు కూడా వర్తిస్తుందంటున్నారు. అలాగే, కొన్ని బ్యాంకులు తమ ఖాతాదారులు, డిపాజిటర్లు లేదా రుణగ్రహీతలకు ఆరోగ్య బీమా పాలసీలను అందిస్తాయంటున్నారు ఈ విధానంలో, 'మాస్టర్ పాలసీహోల్డర్' (ఉద్యోగులు పనిజేస్తున్న సంస్థలు, బ్యాంకులు, మొదలైనవారు) ప్రీమియంలను చెల్లిస్తారని, గ్రూప్లోని సభ్యులందరికీ(అంటే ఉద్యోగులు, ఖాతాదారులు మొదలైనవారికి) బీమా రక్షణను కల్పిస్తాయంటున్నారు.
ప్రతికూలతలు ఇవే:
పాలసీ రద్దు: సంస్థ ఉద్యోగిగా పాలసీ పొందినప్పటికీ, అందులో ఉన్నంత కాలం మాత్రమే ఈ పాలసీ ప్రయోజనాలను పొందుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఆ సంస్థతో సంబంధం ముగిసిన వెంటనే, బీమా రక్షణ కూడా ఆగిపోతుందంటున్నారు. ఒకవేళ సంస్థ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినా లేదా స్వయంగా మీరే కంపెనీని వదిలివేసినా, ఆ పాలసీ కింద ఇకపై రక్షణ లభించదంటున్నారు. అదే సమయంలో వ్యక్తిగత బీమా ప్లాన్ కూడా లేకపోతే చాలా ఇబ్బందులు పడిపోతారని, అదే విధంగా ఏదైనా బ్యాంకు మీ ఖాతాకు బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తున్నప్పుడు, ఆ ఖాతాను రద్దు చేస్తే, బ్యాంకు కూడా గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని ఆపేస్తుందంటున్నారు.
కవరేజ్: గ్రూపు ప్లాన్లు సమగ్రమైన కవరేజీని అందించకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే, కంపెనీ ఇచ్చిన ప్లాన్లు ఆరోగ్య అవసరాలకు సరిగ్గా సరిపోకపోవచ్చంటున్నారు. మాస్టర్ పాలసీదారు ఎంచుకునే ఫీచర్లు, కవర్ మొత్తం వారి బడ్జెట్ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు తప్ప, నిర్దిష్ట అవసరాల ఆధారంగా కాదంటున్నారు. గ్రూప్ను నిర్వహించే మాస్టర్ పాలసీదారు పాలసీకి బాధ్యత వహిస్తారు కాబట్టి, దాన్ని ఇష్టానుసారం మార్చుకోవడం లేదా నిబంధనలను సవరించడం కుదరదని చెబుతున్నారు.
ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని లేదా లాభాలను పెంచుకోవాలని పనిజేస్తున్న సంస్థ నిర్ణయిస్తే, అటువంటి సందర్భంలో, వారు పాలసీలోని ఫీచర్లు లేదా ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడే అవకాశముందంటున్నారు. పాలసీలో ఎప్పుడైనా మార్పులు చేసే వెసులుబాటు సంస్థకు ఉంటుందని, అలాగే వారు ఆంక్షలు విధించడం లేదా కవరేజీలను తొలగించే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఇక సంస్థ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ను పూర్తిగా నిలిపివేసే ఛాన్స్ కూడా ఉందని చెబుతున్నారు.
నిబంధనలు: ప్రస్తుతం, అన్ని గ్రూప్ ఆరోగ్య బీమా పాలసీలు ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితి కలిగిన ఒప్పందాలను చేసుకుంటాయని, అంటే, వాటిని ప్రతి సంవత్సరం రెన్యువల్ చేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి, బీమా సంస్థ ఈ పాలసీలను రెన్యువల్ చేసేటప్పుడు గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన క్లెయిమ్ల ఆధారంగా ధరలు, నిబంధనలను మార్చవచ్చని, కొన్నిసార్లు, మారిన నిబంధనలు ఇబ్బందిగా ఉండే అవకాశం లేకపోలేదంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు పాలసీ ఉన్నా కూడా అది సంతృప్తిని ఇవ్వదంటున్నారు. గ్రూప్ ఆరోగ్య బీమా పాలసీని కొన్నిసార్లు బీమా వ్యాపారంలో లేదా క్లెయింల పరిష్కారంలో ప్రత్యేక నైపుణ్యం లేని గ్రూప్(థర్డ్ పార్టీ) నిర్వహించొచ్చని, ఇలాంటప్పుడు పాలసీలు లేదా క్లెయింలు ఎలా పనిచేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడంలో వారు చొరవ చూపలేరంటున్నారు. దీనివల్ల, క్లెయిం ప్రక్రియలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఏం చేయాలి?: గ్రూప్ ఆరోగ్య బీమా ఉన్నప్పటికీ, సొంతంగా ఒక సమగ్ర/టాప్ అప్ పాలసీ కొనుగోలు చేయడం మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏదైనా అనుకోని సందర్భంలో ఉద్యోగం కోల్పోయినా, ఇది ఆసరాగా ఉంటుందని, వయసు పెరిగిన తరువాత బీమా పాలసీ కొనుగోలు చేయడం కష్టతరంగా మారుతుందంటున్నారు. కాబట్టి, వీలైనంత త్వరగా అవసరాలకు సరిపడేలా ఒక పర్సనల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కొనుగోలు చేయడం మంచిదంటున్నారు.
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