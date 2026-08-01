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పెరిగిన GST వసూళ్లు- రూ.2 లక్షల కోట్లు దాటిన కలెక్షన్లు!

గత నెల రూ.2.11లక్షల కోట్ల మేర వసూలైనట్లు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ వెల్లడి- జీఎస్‌టీ వసూళ్లలో 15.4శాతం మేర వృద్ధి

Gross GST Collection July
Gross GST Collection July (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 1:22 PM IST

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Gross GST Collection July : దేశీయ లావాదేవీలు సహా దిగుమతుల ద్వారా పన్ను వసూళ్లు పెరగడంతో జులైలో స్థూల జీఎస్​టీ వసూళ్లు రూ.2.11 లక్షల కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. గతేడాది జులైతో పోలిస్తే ఈ వసూళ్లు 15.4శాతం ఎక్కువని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ తెలిపింది. సీజీఎస్​టీ రూ.39,835 కోట్లు, ఎస్​జీఎస్​టీ రూ.47,881 కోట్లు, ఐజీఎస్​టీ వసూళ్లు రూ.1,23,000 కోట్లుగా ఉన్నాయి. గతనెలలో రిఫండ్లు 13.1 శాతం పెరిగి రూ.29,968 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. రిఫండ్లను మినహాయించిన అనంతరం నికర జీఎస్​టీ ఆదాయం 1.81 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.

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GROSS GST COLLECTION JULY 2026
GROSS GST COLLECTION JULY

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