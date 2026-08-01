పెరిగిన GST వసూళ్లు- రూ.2 లక్షల కోట్లు దాటిన కలెక్షన్లు!
గత నెల రూ.2.11లక్షల కోట్ల మేర వసూలైనట్లు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ వెల్లడి- జీఎస్టీ వసూళ్లలో 15.4శాతం మేర వృద్ధి
Gross GST Collection July (ETV Bharat)
Published : August 1, 2026 at 1:22 PM IST
Gross GST Collection July : దేశీయ లావాదేవీలు సహా దిగుమతుల ద్వారా పన్ను వసూళ్లు పెరగడంతో జులైలో స్థూల జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.2.11 లక్షల కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. గతేడాది జులైతో పోలిస్తే ఈ వసూళ్లు 15.4శాతం ఎక్కువని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ తెలిపింది. సీజీఎస్టీ రూ.39,835 కోట్లు, ఎస్జీఎస్టీ రూ.47,881 కోట్లు, ఐజీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.1,23,000 కోట్లుగా ఉన్నాయి. గతనెలలో రిఫండ్లు 13.1 శాతం పెరిగి రూ.29,968 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. రిఫండ్లను మినహాయించిన అనంతరం నికర జీఎస్టీ ఆదాయం 1.81 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.