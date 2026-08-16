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LPG ఉత్పత్తికి కేంద్రం కొత్త లక్ష్యాలు- రిలయన్స్‌కు అత్యధిక కోటా

దేశంలో తొలిసారిగా రిఫైనరీలు, చమురు సంస్థలకు ప్లాంట్‌ వారీగా ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తి లక్ష్యాలు- 21 సంస్థలకు రోజుకు 63,810 టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్య లక్ష్యం- రిలయన్స్‌ రిఫైనరీకి అత్యధికంగా రోజుకు 18వేల టన్నుల కోటా

LPG Production Reliance Quota
ఫైల్​ ఫొటో (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 1:15 PM IST

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LPG Production Reliance Quota : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో వంటగ్యాస్ సరఫరాలో ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం భవిష్యత్తులో విదేశీ దిగుమతులు దెబ్బతిన్నా ఎల్​పీజీ కొరత రాకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రిఫైనరీలు చమురు ఉత్పత్తి సంస్థలకు తొలిసారిగా ప్లాంట్ వారీగా గరిష్ఠ ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తి లక్ష్యాలను నిర్దేశించింది. మొత్తం 21 రిఫైనరీలు, అప్‌స్ట్రీమ్‌ సంస్థలు కలిసి రోజుకు గరిష్ఠంగా 63,810 టన్నుల ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తి చేయాల్సి ఉంటుందని పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. దేశీయ సరఫరాలో కొరత ఏర్పడినప్పుడల్లా ఉత్పత్తి పరిమితులు అమల్లోకి వస్తాయి.

రిలయన్స్‌కు అత్యధిక లక్ష్యం
ఉత్తర్వులు ప్రకారం, అత్యధిక భాగం ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్​కు ఉంది. గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్‌ దేశీయ మార్కెట్‌ కోసం పనిచేసే రిఫైనరీ రోజుకు 18 వేల టన్నుల ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే జామ్‌నగర్‌లో ఉన్న రిలయన్స్‌కు చెందిన ఎగుమతి ఆధారిత మరో రిఫైనరీకి మాత్రం ఎలాంటి లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించలేదు. ఈ ప్లాంట్‌ ఉత్పత్తి ప్రధానంగా విదేశీ మార్కెట్లకు వెళ్తుంది. రష్యాకు చెందిన రోస్​నెఫ్ట్​ మద్దతు ఉన్న నయారా ఎనర్జీకి చెందిన గుజరాత్ వడినార్ రిఫైనరీకి రోజుకు 4,480 టన్నుల ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని కేంద్రం నిర్ణయించింది.

ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు 31,470 టన్నులు
ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలకు చెందిన 18 రిఫైనరీలు కలిపి రోజుకు 31,470 టన్నుల ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. సహజవాయువు నుంచి ఎల్‌పీజీ తయారు చేసే ఓఎన్‌జీసీ, గెయిల్‌ వంటి అప్‌స్ట్రీమ్‌ సంస్థలకు కలిపి రోజుకు 6,460 టన్నుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. అంటే దేశంలో సరఫరా పరిస్థితి క్లిష్టంగా మారినప్పుడు, ఇప్పటికే ఉన్న రిఫైనింగ్‌ మౌలిక సదుపాయాలను గరిష్ఠంగా వినియోగించి ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచేలా సంస్థలను సిద్ధంగా ఉంచేలా నిర్ణయించింది కేంద్రం.

స్టోరేజీ నుంచి రవాణా వరకు ఏర్పాట్లు
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, చమురు సంస్థలు ఎల్​పీజీ నిల్వ, తరలింపు, రవాణాకు అవసరమైన మౌలిక సమదుపాయాలను తగిన స్థాయిలో ఎప్పటికప్పుడు సిద్ధంగా ఉంచాలి. రైల్వేలు, రోడ్డు ట్యాంకర్ల వంటి ఇతర రవాణా వ్యవస్థలను కూడా అవసరానికి అనుగుణంగా వినియోగించుకోవాలని కేంద్రం సూచించింది. అంతేకాకుండా, సాంకేతికంగా, ఆర్థికంగా సాధ్యమైన మార్గాల ద్వారా ప్రస్తుత ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచాలని ఆదేశించింది.

నాఫ్తా నుంచి ఎల్‌పీజీ- టెక్నాలజీ అప్‌గ్రేడ్‌
ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు నాఫ్తాను ఎల్​పీజీగా మార్చే సాంకేతికతను పరిశీలించాలని కేంద్రం సూచించింది. అలాగే గ్యాసోలిన్ ఆధారిత ప్లూయిడ్ క్యాటలిటిక్ క్రాకింగ్ యూనిట్లను మరింత సమర్థవంతమైన సాంకేతికతకు అప్​గ్రేడ్ చేయడం వంటి చర్యలను కూడా చేపట్టాలని పేర్కొంది. ఇలాంటి మార్పులు చేపట్టినప్పుడు సంబంధిత సంస్థలు కేంద్ర హైటెక్నాలజీ విభాగానికి లేదా కేంద్రం గుర్తించిన సంస్థకు సమాచారం అందించాల్సి ఉంటుంది.

అవసరమైతే కేంద్రం నేరుగా ఆదేశాలు
దేశీయ ఎల్​పీజీ లభ్యత, సమాన పంపిణీ, వినియోగదారులకు సరసమైన ధరల్లో సరఫరా కోసం అవసరమని భావిస్తే, కేంద్ర ప్రభుత్వం రిఫైనరీలు, చముమరు మార్కెటింగ్ సంస్థలు, అప్​స్ట్రీమ్ కంపెనీలకు నిర్దిష్ట పరిమాణంలో, పరిమిత కాలానికి ఉత్పత్తి పెంచాలని ఆదేశించివచ్చు. అలాంటి ఆదేశాలు జారీ అయితే నిర్దేశించిన గడువులోపు సంస్థలు ఉత్పత్తిని పెంచాల్సిందే. ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తి లక్ష్యాలను కేంద్రం శాశ్వతంగా ఒకే విధంగా ఉంచబోవడం లేదు. ప్రతి ఏడాది జనవరి 1, జులై 1 తేదీల్లో ఉత్పత్తి షెడ్యూల్‌ను నవీకరించనుంది. కొత్త రిఫైనరీలు, కొత్త చమురు క్షేత్రాలు అందుబాటులోకి రావడం, సాంకేతిక మార్పులతో అదనపు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఏర్పడటం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని లక్ష్యాలను సవరించనుంది.

64 శాతానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారం
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్​ మొత్తం 3.32 కోట్ల టన్నుల ఎల్​పీజీని వినియోగించింది. ఇందులో దేశీయంగా సుమారు 1.31 కోట్ల టన్నులు మాత్రమే ఉత్పత్తి అయింది. మిగిలిన 2.13కోట్ల టన్నులను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అంటే దేశ అవసరాల్లో 64 శాతానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాల నుంచి వచ్చే ఎల్‌పీజీ దిగుమతులకు సముద్ర మార్గాలపై భారత్‌ ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది.

పశ్చిమాసియా సంక్షోభం ఇచ్చిన గుణపాఠం
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా హర్మూజ్​ మార్గంలో రవాణాకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో భారత్​కు ఎల్​పీజీ సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. దీంతో దేశీయ ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు కేంద్రం అత్యవసర చర్యలు చేపట్టింది. రిఫైనరీల్లో పెట్రోకెమికల్స్ తయారీకి ఉపయోగించే కొన్ని ఉత్పత్తి మార్గాలను ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తి వైపు మళ్లించాలని మార్చిలో కేంద్రం ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా పారిశ్రామిక, వాణిజ్య వినియోదారులకు అమ్మకాలను నిలిపివేసి, ఆ తర్వాత క్రమంగా పెంచింది. గృహ వినియోగదారుల కోసం రీఫిల్ బుకింగ్ వ్యవధిని పెంచింది. సంక్షోభం తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో దేశీయ ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తి రోజులు సుమారు 55వేల టన్నులకు పెరిగింది. కానీ ఆ తర్వాత జూన్​ మధ్య నుంచి దిగుమతుల సరఫరా క్రమంగా మెరుగుపడటంతో అత్యవసర ఆదేశాలను కేంద్రం ఉపసంహరించుకుంది. అయితే భవిష్యత్తులో ఇదే పరిస్థితి పునరావృతం కాకుండా శాశ్వత వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.

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