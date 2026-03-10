ETV Bharat / business

గ్యాస్ కేటాయింపుల్లో మార్పులు చేసిన కేంద్రం- LPG, CNG, పైప్​డ్ వంట గ్యాస్​కు అధిక ప్రాధాన్యత

ఎల్​పీజీ ప్రొడక్షన్ పెంచిన ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు- గృహ వినియోగదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సరఫరా!

Cooking Gas
Cooking Gas (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 7:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Rejigs Gas Allocation : పశ్చిమాసియా యుద్ధం మరింత తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలో ఎల్​పీజీ, సీఎన్​జీ, పైప్​డ్​ వంట గ్యాస్​ సరఫరాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏర్పడకుండా, సహజ వాయువు కేటాయింపుల క్రమాన్ని మార్చింది. గృహ అవసరాలకు, రవాణా రంగాలకు నిరంతరాయంగా సరఫరాలు చేసేందుకు వీలుగా ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తి, సీఎన్​జీ, పైప్​డ్​ వంట గ్యాస్​కు మిగిలిన అన్ని రంగాల కంటే అధిక ప్రధాన్యత ఇవ్వాలని ఆదేశించింది.

వాస్తవానికి పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో మన దేశ​ గ్యాస్ సరఫరా 30 శాతం మేర తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలోనే చమురు మంత్రిత్వశాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఎల్​పీజీ, సీఎన్​జీ , పైప్​డ్ వంట గ్యాస్​ సరఫరాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది.

భారతదేశంలో రోజు వారీ గ్యాస్ వినియోగం 191 మిలియన్ స్టాండర్డ్​ క్యూబిక్​ మీటర్లు. ఇందులో సగభాగం దిగుమతుల ద్వారానే వస్తోంది. హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ట్యాంకర్ల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో, పశ్చిమాసియా నుంచి రావాల్సిన సుమారు 60 ​మిలియన్ స్టాండర్డ్​ క్యూబిక్​ మీటర్ల గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అందుకే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ద్రవీకృత సహజ వాయువు (ఎల్​ఎన్​జీ)ను తిరిగి వర్గీకరించారు. దీని ప్రకారం, ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తి, సీఎన్​జీ, పైప్​డ్ వంట గ్యాస్​ డిమాండ్​ను 100 శాతం తీర్చనున్నారు. వాణిజ్య వినియోగదారులకు 80 శాతం, ఎరువుల యూనిట్లకు 70 శాతం మేర అవసరాలు తీర్చనున్నారు. చమురు శాఖామంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ, ''యుద్ధవాతావరణం నెలకొన్నప్పటికీ, గృహ వినియోగదారులకు సీఎన్​జీ, పీఎన్​జీ, సరఫరా 100 శాతం ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నాం. ఇతర పరిశ్రమలకు 70-80 శాతం సరఫరా కొనసాగుతుంది. మా గృహ వినియోగదారులకు సరసమైన ధరకే ఇంధనాన్ని అందించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి కొరత లేదు. కనుక ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు" అని ఎక్స్​ వేదికగా భరోసా ఇచ్చారు.

పెరిగిన ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తి- కానీ!
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం కీలక ప్రకటన చేసింది. దేశంలో ఎల్​పీజీ కొరత లేదని, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా చేసేందుకు​ సరఫరాలను స్థిరీకరించామని స్పష్టం చేసింది. వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరత వల్ల దేశంలోని పలు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మూతపడినట్లు వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ కీలక ప్రకటన చేసింది. మరోవైపు ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరించి ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని 10 శాతం మేర పెంచినట్లు రిఫైనరీలు పేర్కొన్నాయి. అక్రమ నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెట్​ చేసి, ఎవరూ కృత్రిమ కొరత ఏర్పరచకుండా నిరోధించేందుకు పలు చర్యలు తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశాయి.

సమస్యలున్నాయ్!
"కమర్షియల్ గ్యాస్​ సిలిండర్ల సరఫరా విషయంలో సమస్యలు ఉన్నాయి. అందుకే సమస్యలను అర్థం చేసుకునేందుకు, ఆయిల్​ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు వివిధ హోటల్, రెస్టారెంట్​ అసోసియేషనలతో మాట్లాడతాయి. ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఐఓసీ, బీపీసీఎల్​, హెచ్​పీసీఎల్​లకు చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లతో ఓ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల అవసరాలకు తగిన విధంగా ఆ కమిటీ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా జరిగేలా చూస్తుంది. వాస్తవానికి దేశీయ ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తి ఇప్పటికే 10 శాతం మేర పెరిగింది. వివిధ వనరుల నుంచి ఎల్పీజీ, ఎల్​ఎన్​జీ కన్​సైన్మెంట్​ వస్తోంది. మరో కొత్త కన్​సైన్మెంట్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

గతంలో మనం పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల విషయంలో సంక్షోభ పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాం. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలకు ముందు ఉన్నట్లుగానే, ఇప్పుడు కూడా మన దేశ రిఫైనరీలు పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నాయి. మన దేశం చేసుకుంటున్న ముడిచమురు దిగుమతుల్లో దాదాపు 70 శాతం హోర్మూజ్​ జలసంధి నుంచి కాకుండా ఇతర మార్గాల నుంచి వస్తున్నాయి. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత తర్వాత ఇతర దేశాల కంటే మనం జాలా మెరుగ్గా కోలుకుంటున్నాం. అయితే శుద్ధి చేసిన చమురు ఎగుమతులను నియంత్రించడంపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు" అని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

మూతపడ్డ హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్​
వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా లేకపోవడం వల్ల తమ వ్యాపారం దెబ్బతిందని హోటల్ అండ్ రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్​ మంగళవారం పేర్కొంది. ఒక్క ముంబయిలోనే దాదాపు 20 శాతం హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మూతపడ్డాయని తెలిపింది. పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే రానున్న రెండు రోజుల్లో నగరంలోని దాదాపు సగం హోటళ్లు మూతపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

కాగా, బ్లాక్ మార్కెట్​ విక్రయాలను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సిలిండర్ బుకింగ్ వ్యవధిని 21 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు పెంచింది. చమురు సంస్థలపై నిత్యావసర సరకుల చట్టాన్ని ప్రయోగించింది. కానీ, ప్రస్తుతం ఒక్కో వాణిజ్య సిలిండర్​ను రెట్టింపు ధరలకు అమ్ముతున్నారనే వార్తలు వస్తుండడం గమనార్హం.

వార్ ఎఫెక్ట్- ఆ నగరాల్లో 20% హోటల్స్ బంద్​- వంట గ్యాస్‌ సిలండర్ల కొరతపై కేంద్రం కమిటీ ఏర్పాటు

పశ్చిమాసియా సంక్షోభం : వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వలను జీ7 దేశాలకు వెల్లడించకూడదని భారత్ నిర్ణయం

TAGGED:

PIPED COOKING GAS GET TOP PRIORITY
LPG GET TOP PRIORITY
CNG GAS GET TOP PRIORITY
LPG PRODUCTION INDIA
GOVT REJIGS GAS ALLOCATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.