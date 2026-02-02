ETV Bharat / business

LICలో మరోసారి వాటాల అమ్మకం- వచ్చే ఏడాదే FPO?

బీమా దిగ్గజం LICలో వాటాల ఉపసంహరణకు రంగం సిద్ధం- వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ప్రక్రియ షురూ- సంకేతాలిచ్చిన ఆర్థిక సేవల కార్యదర్శి- ప్రస్తుతం 96.5 శాతం వాటా సర్కార్ చేతిలోనే

Govt Mulls LIC Stake Sale via FPO
Govt Mulls LIC Stake Sale via FPO ((X/LIC India Forever))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Govt Mulls LIC Stake Sale via FPO : దేశీయ బీమా దిగ్గజం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎల్​ఐసీ)లో తన వాటాను మరింత తగ్గించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో 'ఫాలో-ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫర్' ద్వారా వాటాలను విక్రయించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా పరిశీలిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ఆర్థిక సేవల విభాగం కార్యదర్శి ఎం. నాగరాజు సోమవారం అధికారికంగా వెల్లడించారు. మార్కెట్ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే, వచ్చే ఏడాదిలోనే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసే అవకాశం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఎంత వాటా అమ్మాలి?
ప్రభుత్వం ఎందుకు వాటాలు అమ్మాలనుకుంటోందంటే, దానికి ప్రధాన కారణం సెబీ నిబంధనలు. ప్రస్తుతం ఎల్ఐసీలో ప్రభుత్వానికి ఏకంగా 96.5 శాతం వాటా ఉంది. మార్కెట్ నిబంధనల ప్రకారం, లిస్టెడ్ కంపెనీల్లో పబ్లిక్ షేర్ హోల్డింగ్ కనీసం 10 శాతానికి పెంచాల్సి ఉంది. ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రభుత్వం మరో 6.5 శాతం వాటాను విక్రయించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి గడువు 2027 మే నెలతో ముగుస్తుంది. అందుకే 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ఈ ప్రక్రియను చేపట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ఎఫ్‌పీవో?
ఈ ప్రక్రియపై ఎం.నాగరాజు విలేకరులతో మాట్లాడారు. "ఎల్ఐసీ పబ్లిక్ ఆఫర్ అనేది తొందరపడి చేసేది కాదు. ఇది నెమ్మదిగా జరగాల్సిన ప్రక్రియ. వాటాల విక్రయంపై దృష్టి సారించాలని మేము ఇప్పటికే పెట్టుబడులు, ప్రభుత్వ ఆస్తుల నిర్వహణ శాఖను కోరాం. అన్నీ అనుమతులు వచ్చి, మార్కెట్ పరిస్థితులు బాగుంటే, వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ఎఫ్‌పీవో వచ్చే అవకాశం ఉంది" అని ఆయన వివరించారు. అయితే ఎంత వాటా అమ్ముతారు? ధర ఎంత ఉంటుంది? అనే విషయాలు వెల్లడించలేదు.

గత ఐపీవో రికార్డు
ఎల్ఐసీ గతంలోనే మార్కెట్లోకి వచ్చింది. 2022 మే నెలలో ఎల్ఐసీ ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్(ఐపీఓ) వచ్చింది. అప్పుడు ప్రభుత్వం తన దగ్గరున్న వాటాల్లో 3.5 శాతాన్ని విక్రయించింది. ఒక్కో షేరు ధరను రూ.902 నుంచి రూ.949 మధ్య నిర్ణయించింది. ఆ ఐపీవో ద్వారా ప్రభుత్వం ఖజానాకు ఏకంగా రూ.21,000 కోట్లు సమకూరాయి. అది దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీవోలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

మార్కెట్ పరిస్థితి, ఆర్థిక ఫలితాలు
ప్రస్తుతం ఎల్ఐసీ ఆర్థికంగా పటిష్ఠంగా ఉంది. సోమవారం బీఎస్ఈలో ఎల్ఐసీ షేరు ధర సుమారు రూ.804 వద్ద సెటిల్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం సంస్థ మార్కెట్ విలువ రూ.5.08 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. ఇక ఆర్థిక ఫలితాల విషయానికి వస్తే, ఎల్ఐసీ అదరగొడుతోంది. 2025 సెప్టెంబర్‌తో ముగిసిన రెండో త్రైమాసికంలో (Q2) సంస్థ నికర లాభం ఏకంగా 32 శాతం పెరిగింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో రూ.7,621 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈసారి రూ.10,053 కోట్లకు చేరింది. కమిషన్ల చెల్లింపులు తగ్గడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. సంస్థ మొత్తం ఆదాయం కూడా రూ.2.29 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.2.39 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది.

TAGGED:

GOVT MULLS STAKE SALE IN LIC
LIC FPO NEWS 2026
GOVERNMENT STAKE SALE IN LIC
LIC Q2 2025 PROFIT REPORT
GOVT MULLS LIC STAKE SALE VIA FPO

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

