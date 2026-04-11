ETV Bharat / business

డీజిల్, విమాన ఇంధనం​ ఏటీఎఫ్​పై ఎగుమతి సుంకాన్ని పెంచిన కేంద్రం

డీజిల్‌పై విండ్‌ఫాల్‌ ట్యాక్స్‌ను లీటరుకు 55.50 పైసలు- విమాన ఇంధనంపై పన్నును 42 రూపాయలకు పెంపు- ఇంధన లభ్యతను పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 7:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Hikes Windfall Tax On Diesel And ATF : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా దేశంలో ఇంధన లభ్యతను పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డీజిల్, విమాన ఇంధనం ఏటీఎఫ్​పై ఎగుమతి సుంకాన్ని ప్రభుత్వం మరికొంత పెంచింది. డీజిల్‌పై విండ్‌ఫాల్‌ ట్యాక్స్‌ను లీటరుకు 55.50 పైసలు, విమాన ఇంధనంపై పన్నును 42 రూపాయలకు పెంచింది. పెంచిన ధరలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ నోటిఫికేషన్‌ జారీచేసింది.

మార్చి 26న డీజిల్‌పై లీటరుకు 21.50 పైసలు, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్‌పై లీటరుకు 29.50పైసల చొప్పున ఎగుమతి సుంకాన్ని కేంద్రం విధించింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నెలకొన్న నేపథ్యంలో దేశీయంగా ఇంధన కొరత రాకుండా చూడటానికి ఈ సుంకాలను విధించారు. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ ధరల వ్యత్యాసాన్ని ఉపయోగించుకుని ఎగుమతిదారులు అక్రమ లాభాలు పొందకుండా నిరోధించడమే ఈ నిర్ణయం ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని కేంద్రం తెలిపింది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.