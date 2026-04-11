డీజిల్, విమాన ఇంధనం ఏటీఎఫ్పై ఎగుమతి సుంకాన్ని పెంచిన కేంద్రం
డీజిల్పై విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ను లీటరుకు 55.50 పైసలు- విమాన ఇంధనంపై పన్నును 42 రూపాయలకు పెంపు- ఇంధన లభ్యతను పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
Published : April 11, 2026 at 7:38 PM IST
Govt Hikes Windfall Tax On Diesel And ATF : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా దేశంలో ఇంధన లభ్యతను పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డీజిల్, విమాన ఇంధనం ఏటీఎఫ్పై ఎగుమతి సుంకాన్ని ప్రభుత్వం మరికొంత పెంచింది. డీజిల్పై విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ను లీటరుకు 55.50 పైసలు, విమాన ఇంధనంపై పన్నును 42 రూపాయలకు పెంచింది. పెంచిన ధరలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది.
మార్చి 26న డీజిల్పై లీటరుకు 21.50 పైసలు, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్పై లీటరుకు 29.50పైసల చొప్పున ఎగుమతి సుంకాన్ని కేంద్రం విధించింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నెలకొన్న నేపథ్యంలో దేశీయంగా ఇంధన కొరత రాకుండా చూడటానికి ఈ సుంకాలను విధించారు. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ ధరల వ్యత్యాసాన్ని ఉపయోగించుకుని ఎగుమతిదారులు అక్రమ లాభాలు పొందకుండా నిరోధించడమే ఈ నిర్ణయం ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని కేంద్రం తెలిపింది.