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కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం- ఇథనాల్‌ పెట్రోల్‌పై సుంకం తొలగింపు

ఇథనాల్‌ పెట్రోల్‌ వాడకాన్ని ప్రోత్సహించే చర్యలు- ఇథనాల్‌ కలిపిన పెట్రోల్‌పై సుంకాన్ని తొలగించిన కేంద్రప్రభుత్వం

Govt Tax On Ethanol Petrol
REPRESENTATIVE IMAGE (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 8:52 AM IST

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Govt Tax On Ethanol Petrol : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్న వేళ, కేంద్ర కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇథనాల్‌ పెట్రోల్‌ వాడకాన్ని ప్రోత్సహించే చర్యల్లో భాగంగా దానిపై సుంకాన్ని తొలగించింది. దీంతో ఈ 22, ఈ25, ఈ27, ఈ30 ఇథనాల్‌ కలిపిన పెట్రోల్‌పై సెంట్రల్‌ ఎక్సైజ్‌ పన్ను సహా ఇతర ప్రోత్సాహకాలు లభించనున్నాయి. ఈ మేరకు భారత ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది.

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GOVT TAX ON ETHANOL PETROL
GOVT TAX ON ETHANOL PETROL

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