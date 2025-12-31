ETV Bharat / business

వొడాఫోన్ ఐడియాకు భారీ ఊరట- రూ.87,695 కోట్ల AGR​ బకాయిలపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

వొడాఫోన్​ ఐడియాకు ఊరట- చెల్లించాల్సిన రూ.87,695 కోట్ల ఏజీఆర్​ బకాయిలు 2032-34 ఆర్థిక సంవత్సరాల వరకు స్తంభింపజేస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం

Govt Approves Package For VIL : రుణాల భారంతో ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన వొడాఫోన్ ఐడియాను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బుధవారం ఉపశమన ప్యాకేజీని ఆమోదించింది. ఏజీఆర్​ (సర్దుబాటు చేసిన స్థూల ఆదాయం) బకాయిలను రూ.87,695 కోట్లకు సర్దుబాటు చేసి, స్తంభింపజేసింది. 2032-41 ఆర్థిక సంవత్సరాలలోపు ఈ బకాయిని చెల్లించేలా షెడ్యూల్​ చేసిందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. డిడక్షన్ వెరిఫికేషన్ మార్గదర్శకాలు, ఆడిట్ నివేదికల ఆధారంగా ఈ ఏజీఆర్​ బకాయిలను టెలికాం శాఖ తిరిగి అంచనా వేస్తుందని పేర్కొన్నాయి.

2020లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం, 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో వొడాఫోన్​ ఐడియా చెల్లించాల్సిన ఏజీఆర్​ బకాయిలను, 2026-31 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా చెల్లించనుందని సదరు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

గవర్నమెంట్ ఎందుకిలా చేసింది?
వాస్తవానికి వొడాఫోన్​ ఐడియాలో భారత ప్రభుత్వానికి సుమారు 49 శాతం వాటా ఉంది. అందుకే స్పెక్ట్రమ్ వేలం ఛార్జీలు, ఏజీఆర్​ బకాయిలను క్రమబద్ధంగా చెల్లించడానికి కేంద్రం తాజాగా ఈ ఉపశమన ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. అంతేకాదు దీని వల్ల టెలికాం రంగంలో గుత్తాధిపత్యం లేకుండా చేసి, ఆరోగ్యకరమైన పోటీ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. 20 కోట్ల మంది వొడాఫోన్ ఐడియో వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకు రక్షణ ఏర్పడుతుంది. తాజా నిర్ణయం టెలికాం రంగ మనుగడకు, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచడానికి ఒక లైఫ్​లైన్​లా పనిచేస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

