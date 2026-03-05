ETV Bharat / business

ఇంధన భద్రతపై ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదు- నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి: కేంద్రం

గ్యాస్, ఎల్పీజీ, క్రూడ్ ఆయిల్ సరఫరాల్లో ఎలాంటి కొరత లేదని కేంద్రం స్పష్టం- రోజుకు 195 ఎంఎంఎస్‌సీఎండీ గ్యాస్ దిగుమతి- ప్రత్యామ్నాయ దేశాల వైపు దృష్టి- ఆస్ట్రేలియా, కెనడా నుంచి గ్యాస్ సరఫరా ఆఫర్లు

India Energy Security
India Energy Security (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 5:32 PM IST

India Energy Security : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దేశ ఇంధన భద్రతపై ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. గ్యాస్, ఎల్పీజీ, ఎల్‌ఎన్‌జీ, క్రూడ్ ఆయిల్ సరఫరాల్లో ఎటువంటి కొరత లేదని, భారత్ ప్రస్తుతం చాలా సౌకర్యవంతమైన స్థితిలో ఉందని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. దేశంలో నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని చెప్పాయి.

ప్రస్తుతం భారత్ రోజుకు సుమారు 195 మిలియన్ మెట్రిక్ స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటర్ల గ్యాస్‌ను దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఇందులో సుమారు 60 ఎంఎంఎస్‌సీఎండీ గ్యాస్‌ను ఖతార్ నుంచి పొందుతోంది. మిగతా అవసరాల కోసం ఇతర దేశాలతో కూడా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఒకే దేశంపై ఆధారపడకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్కెట్లను అన్వేషించే దిశగా కేంద్రం చర్యలు వేగవంతం చేసింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా, కెనడా దేశాలు భారత్‌కు గ్యాస్ సరఫరా చేసేందుకు ముందుకు వచ్చినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. దీని ద్వారా భవిష్యత్తులో సరఫరాల వైవిధ్యీకరణ సాధ్యమవుతుందని భావిస్తున్నారు. అలాగే ఇటీవలే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, అమెరికా మిత్ర దేశాలతో కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం ద్వారా ఇంధన వనరులను విస్తరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంది.

