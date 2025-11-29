'సిమ్కార్డు ఉంటేనే యాప్ పనిచేయాలి'- మెసేజింగ్ యాప్స్కు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు
తదుపరి 90రోజుల్లో సిమ్కార్డుతో కనెక్ట్ అయ్యేలా చూడాలని సూచన- మెసేజింగ్ యాప్స్ దుర్వినియోగం కాకుండా చూడటమే లక్ష్యం
Published : November 29, 2025 at 8:29 PM IST
Sim Binding is Mandatory : వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్, అరట్టై వంటి కమ్యూనికేషన్ యాప్స్కు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. డివైజ్లో సిమ్కార్డు ఉంటేనే యాప్ పనిచేసేలా చూడాలని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఆదేశించింది. టెలికమ్యూనికేషన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సవరణ నిబంధనలు, 2025లో భాగంగా యాప్ ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ సేవలందించే సంస్థలకు ఈ మేరకు డాట్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 90 రోజుల్లో ఈ నిబంధనలను అమలు చేయాలని పేర్కొంది.
కమ్యూనికేషన్ యాప్స్ను టెలి కమ్యూనికేషన్ ఐడెంటిఫైర్ యూజర్ ఎంటింటీస్గా పేర్కొంటారు. ఇకపై ఆయా సంస్థలు తమ సేవలను తదుపరి 90రోజుల్లో సిమ్కార్డుతో అనుసంధానమయ్యేలా చూసుకోవాలి. యూజర్ ఏ సిమ్తో అయితే యాప్లో అకౌంట్ రిజిస్టర్ చేశారో, ఆ SIM మాత్రమే ఆ ఫోన్లో ఉంటేనే యాప్ పని చేస్తుంది. సిమ్ తీసేసినా లేదా ఫోన్ మార్చినా యాప్ ఆటోమాటిక్గా లాగౌట్ అవుతుంది. ఒకవేళ యూజర్ వెబ్ బ్రౌజర్ ద్వారా సేవలు పొందితే సదరు ప్లాట్ఫామ్ ప్రతి 6గంటలకు లాగౌట్ అయ్యేలా చూడాలి. మళ్లీ సేవలు పొందాలంటే QRకోడ్ ద్వారా లాగిన్ కావాలి.
ప్రస్తుతం యాప్ ఇన్స్టలేషన్ సమయంలోనే సిమ్కార్డును ధ్రువీకరించుకుంటున్నారు. ఒకవేళ సదరు డివైజ్ నుంచి సిమ్కార్డు తొలగించినా, డీయాక్టివేట్ చేసినా సేవలు మాత్రం కొనసాగుతున్నాయి. ఫలితంగా ఇతర దేశాల్లో ఉండే సైబర్ నేరగాళ్లు యాప్స్ను వినియోగించుకోవడం సాధ్యమవుతోంది. సిమ్ బైండింగ్ నిబంధనతో మోసపూరిత కార్యకలాపాలు తగ్గుతాయని సైబర్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కమ్యూనికేషన్ యాప్స్ దుర్వినియోగం కాకుండా నిత్యం సిమ్ కార్డుతో అనుసంధానం అయ్యేలా చూడడం ఈ రూల్ ముఖ్య ఉద్దేశమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇకపై ఎవరైతే డీయాక్టివేట్ ఐన సిమ్కార్డుతో వాట్సప్ వంటి యాప్స్ను వినియోగిస్తున్నారో వారు కూడా ఈ నిబంధనతో సేవలు పొందలేరు.
అయితే, కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన తాజా నిబంధనలను వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ వంటి సంస్థలు ఎలా అమలు చేస్తాయో చూడాలి. ఎవరైతే డీయాక్టివేట్ అయిన సిమ్కార్డుతో వాట్సప్ వంటి యాప్స్ను వినియోగిస్తున్నారో వారు కూడా ఈ నిబంధనల వల్ల సేవలు పొందలేరు. ప్రస్తుతం యూపీఐ పేమెంట్ యాప్స్ ఆ ఫోన్లో సిమ్ ఉంటేనే సేవలు అందిస్తున్నాయి.
ఎవరి సిమ్ దుర్వినియోగమైతే వారిదే బాధ్యత : కేంద్రం
అంతకుముందు సోమవారమే సిమ్ కార్డులపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది టెలికాం విభాగం (డాట్). సైబర్ మోసాలు, ఇతర చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాల్లో ఏ సిమ్ కార్డు (మొబైల్ నంబరు) అయినా దుర్వినియోగం అయితే ఆ సిమ్ ఎవరి పేరిట ఉంటే వారే బాధ్యులవుతారని స్పష్టం చేసింది. అందువల్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ట్యాంపర్ చేసిన ఐఎమ్ఈఐ నంబర్లు ఉండే మొబైళ్లను వినియోగించొద్దని తెలిపింది. నకిలీ ధ్రువీకరణ పత్రాలు సమర్పించి /ఇతరుల పేరిట సిమ్ కార్డులు తీసుకోరాదని హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా మీ పేరిట తీసుకున్న సిమ్ కార్డులను ఇతరులకు ఇవ్వరాదని, ఇలా చేయడం వల్ల వారు దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.