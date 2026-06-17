ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్- ఈ నెలలో మీ అకౌంట్లోకి 8.25 శాతం పీఎఫ్ వడ్డీ!
వేతన జీవులకు ఎదురుచూపులకు ఫుల్స్టాప్- జూన్ 30లోగా ఖాతాల్లోకి ఈపీఎఫ్ వడ్డీ డబ్బులు జమ అయ్యే ఛాన్స్!
Published : June 17, 2026 at 7:56 PM IST
EPF Interest 2026 : ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. ఈ జూన్ 30లోగా ఖాతాల్లోకి ఈపీఎఫ్ వడ్డీ డబ్బులు జమ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వాస్తవానికి గత ఆర్థిక సంవత్సరానికి చెందిన పీఎఫ్ వడ్డీ జమ కావడం చాలా ఆలస్యం అయ్యింది. దీనితో కోట్లాది మంది చందాదారులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈటీవీ భారత్కు అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ నెల చివరి నాటికి ఉద్యోగుల ఈపీఎఫ్ ఖాతాల్లోకి వచ్చే డబ్బులు జమ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించిన పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయని ఓ సీనియర్ అధికారి ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
8.25 శాతం వడ్డీ!
కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ అధ్యక్షతన 2026 మార్చి 2న దిల్లీలో ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (ఈపీఎఫ్), సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (సీబీటీ) కీలక సమావేశం జరిగింది. ఇందులో ఈపీఎఫ్ నిధులపై 8.25 శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటు జమ చేయాలని సీబీటీ సిఫార్సు చేసింది. ఈ సమావేశం తర్వాత వడ్డీ రేటును భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా నోటిఫై చేస్తుందని కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఈ తర్వాతే ఈపీఎఫ్ఓ చందాదారుల ఖాతాల్లో వడ్డీని జమ చేస్తుంది.
అనిశ్చితులు ఉన్నప్పటికీ!
కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 'ప్రపంచవ్యాప్త అనిశ్చితులు ఉన్నప్పటికీ, ఈపీఎఫ్ఓ పటిష్టమైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పాటించింది. దీని వల్ల పీఎఫ్ ఖాతాలపై ఎలాంటి అదనపు భారం పడకుండా, స్థిరమైన, ఆకర్షణీయమైన రాబడులను అందించడం సాధ్యమైంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల కోట్లాది మంది కార్మికులు పదవీ విరమణ భద్రత కలుగుతుంది. అంతేకాదు ఇతర పొదుపు మార్గాలతో పోల్చితే స్థిరమైన, ఆకర్షణీయమైన రాబడులు లభిస్తాయి.' అని తెలిపింది. ఈటీఎఫ్, ఇతర పెట్టుబడుల నుంచి మంచి రాబడులు రావడం వల్లే, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈపీఎఫ్ఓ 8 శాతానికి పైగా వడ్డీ రేటును అందించగలుగుతోందని గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఏటా వడ్డీ జమ చేయాల్సిందే!
వాస్తవానికి ఉద్యోగులకు ప్రతి సంవత్సరం ఈపీఎఫ్ వడ్డీ జమ చేయాలనే నిబంధన ఉంది. ఈపీఎఫ్ఓ ప్రతి నెల ఈ వడ్డీని లెక్కిస్తుంది, కానీ దానిని నెలవారీగా చందాదారుల ఖాతాలో జమ చేయదు. దానికి బదులుగా మార్చి 31తో ముగిసే పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన మొత్తం వడ్డీని ఒకేసారి గంపగుత్తగా చందాదారుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది.
ఆలస్యానికి కారణం ఇదే!
"కొన్నిసార్లు ఈ ఈపీఎఫ్ వడ్డీ జమ కావడం ఆలస్యం అవుతుంది. ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్ల ఖాతాలను లెక్కించడం, ఆమోదించడం, అప్డేట్ చేయడంలో ఉన్న సుదీర్ఘ పాలనా ప్రక్రియ వల్లే ఆలస్యం జరుగుతుంది" అని సీబీటీ మాజీ సభ్యుడు వీర్జేశ్ ఉపాధ్యాయ్ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపాడు.
ఇంతకీ ఈ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
సీబీటీ ప్రతి సంవత్సరం ఈపీఎఫ్ సంపాదనను సమీక్షించి, వార్షిక వడ్డీ రేటును సిఫారసు చేస్తుంది. ఈపీఎఫ్ఓ వడ్డీ జమ ప్రక్రియ ప్రారంభించడానికి ముందు, ఈ సిఫార్సు చేసిన రేటుకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ నుంచి అధికారిక ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇందుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రావాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇవన్నీ కేవలం పరిపాలనాపరమైన పనులని, వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంలో వీటికి ప్రత్యక్ష పాత్ర ఏమీ ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వడ్డీ ఎలా లెక్కిస్తారంటే?
వీర్జేశ్ ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 'వడ్డీ రేటును ఏటా ప్రకటించినప్పటికీ, ఖాతాలోని క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగానే ప్రతి నెల వడ్డీని లెక్కిస్తారు. ఇందులో ఆయా నెలల్లో కొత్తగా వచ్చిన కంట్రిబ్యూషన్, విత్డ్రాయల్స్, ఫండ్ బదిలీలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. లెక్కలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత, ఈపీఎఫ్ఓ మొత్తం ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పూర్తి వడ్డీని ఒకేసారి ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. మీ పాస్బుక్లో వడ్డీ ఎంట్రీ కొన్ని నెలలు ఆలస్యంగా కనిపించినప్పటికీ, చందాదారులు ఏ విధంగానూ డబ్బును నష్టపోరు. ఒకవేళ కంట్రిబ్యూషన్ ఆగిపోయినా, ఈపీఎఫ్ ఖాతా గరిష్ఠంగా మూడేళ్లు (36 నెలలు) వరకు వడ్డీని పొందుతూనే ఉంటుంది. అయితే వరుసగా 36 నెలలపాటు కంట్రిబ్యూషన్ జమ కాకపోతే, ఆ ఖాతాను పనిచేయని ఖాతాగా (ఇన్ఆపరేటివ్ అకౌంట్) గుర్తిస్తారు.'
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