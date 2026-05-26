తగ్గిన బంగారం ధర- ఏపీ, తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఎంతంటే?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : May 26, 2026 at 9:47 AM IST
Gold Silver Price Today : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు, మెల్లగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. మంగళవారం కూడా ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. దీంతో బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలని ఎదురు చూస్తున్న వారికి కొంత ఊరట లభించింది. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ప్రస్తుతం ఎంత ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం ఉదయం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరులో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,58,390గా ఉంది. సోమవారం నాడు ఇదే ధర రూ.1,59,145గా ఉండగా, దాదాపు రూ.1000 తగ్గింది. మరోవైపు, కిలో వెండి ధర మంగళవారం నాటికి రూ.2,72,990కి చేరుకుంది. సోమవారం కిలో వెండి రూ.2,75,571 వద్ద ఉండగా, నేడు దాదాపు రూ.3వేలు తగ్గింది. దీంతో ఇటీవల కొనుగోలు వాయిదా వేసుకున్న వారు మళ్లీ మార్కెట్ వైపు చూస్తున్నారు.