'వచ్చే వారం గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు తగ్గే ఛాన్స్!'

మిడిల్ ఈస్ట్‌లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు- వచ్చే వారంలో బంగారం, వెండి ధరలు దిద్దుబాటుకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందన్న అనలిస్ట్‌లు

Gold Rate Forecast
Gold Rate Forecast
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 15, 2026 at 8:44 PM IST

Gold Rate Forecast 2026 : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, కీలక కేంద్ర బ్యాంకు సమావేశాల నేపథ్యంలో వచ్చే వారం బంగారం, వెండి ధరలు దిద్దుబాటుకు (పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల) లోనయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేశారు. పశ్చిమాసియాలో భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రపంచ ద్రవ్య విధానం పథాన్ని ప్రభావితం చేసే కీలక కేంద్ర బ్యాంకు సమావేశాలను పెట్టుబడిదారులు నిశితంగా గమనిస్తారని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో వచ్చే వారం గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు దిద్దుబాటుకు లోనయ్యే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపారు.

ఈ వారంలో అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశం జరగనుంది. ఆ తర్వాత మార్చి 18న (బుధవారం) ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన విధాన నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తుంది. ఆ తర్వాత గురువారం యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, శుక్రవారం పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా సమావేశాలు జరుగుతాయి. ఈ సమావేశాలను పెట్టుబడిదారులు నిశితంగా గమనిస్తారని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఆ తర్వాత మిడిల్ ఈస్ట్‌లో పరిణామాలు, కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లపై తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆధారంగా వచ్చే వారం బంగారం, వెండి ధరలు హెచ్చు థగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు.

'ధరల హెచ్చుతగ్గులు ఆర్థిక మార్కెట్లలో అస్థిరతకు దారితీయొచ్చు'
రాబోయే వారంలో బంగారం, వెండి ధరల హెచ్చుతగ్గుల సంకేతాలు ఆర్థిక మార్కెట్లలో అస్థిరతకు దారితీయవచ్చని జేఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఈబీజీ- కమోడిటీ అండ్ కరెన్సీ రీసెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రణవ్ మోర్ అభిప్రాయపడ్డారు. కాబట్టి పశ్చిమాసియా ప్రాంతంపైనే అందరి దృష్టి ఉంటుందన్నారు. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్, యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతాయని విస్తృతంగా భావిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

"శుక్రవారం కన్సాలిడేషన్ శ్రేణి నుంచి బంగారం ధరలు పడిపోయాయి. గత వారం పసిడి ధరలు దాదాపు 2 శాతం తగ్గాయి. బలమైన యూఎస్ డాలర్ బలహీనపడడం, ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేటు కోతలను ఆలస్యం చేయవచ్చనే ఊహాగానాలు రావడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. ఈక్విటీల వంటి రిస్క్ ఆస్తులలో విస్తృత అమ్మకాలు ఉన్నప్పటికీ బంగారం ధరలు తగ్గాయి" అని ప్రణవ్ మోర్ తెలిపారు.

తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు
గత వారం దేశీయ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరల్లో కాస్త తగ్గుదల కనిపించింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో వెండి ధర రూ. 8,850 (3.3 శాతం) తగ్గింది. బంగారం ధర రూ. 3,168 (2 శాతం) తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గత వారంలో కామెక్స్ వెండి ధర దాదాపు 3 డాలర్లు (3.52 శాతం), బంగారం 97 డాలర్లు (2 శాతం) తగ్గింది.

స్వల్పకాలిక అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ బంగారం, వెండి కీలకమైన పోర్ట్‌ఫోలియో వైవిధ్యాలుగా మిగిలిపోయాయని ఇన్‌క్రెడ్ మనీ సీఈఓ విజయ్ కుప్పా అభిప్రాయపడ్డారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వల్ల సరఫరా గొలుసులు దెబ్బతినడం, వాణిజ్య మార్గాలను మార్చడం ద్వారా విస్తృత వస్తువుల మార్కెట్లు ప్రభావితమవుతున్నాయని చెప్పారు.

యుద్ధం ప్రారంభంలో పెరిగిన ధరలు
పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రారంభంలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు తలెత్తినప్పుడు వేగంగా స్పందించే స్వభావం కలిగిన బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకాయి. అంతర్జాతీయ ధరలను అనుసరించి దేశీయంగానూ వీటి ధరలు పెరిగాయి. ఆ తర్వాతి కాలంలో పలు కారణాల వల్ల బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గతూ వస్తున్నాయి. వచ్చేవారం కూడా గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

