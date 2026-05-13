బంగారం, వెండిపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- భారీగా పెంచిన దిగుమతి సుంకం
Published : May 13, 2026 at 7:16 AM IST
Gold Silver Custom Duty : దేశంలోని ఖరీదైన లోహాలు, వాటికి సంబంధించిన విడిభాగాలపై దిగుమతి సుంకాలను సవరిస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. సవరించిన కొత్త రేట్లు గురువారం నుంచే దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది. బంగారం, వెండితో చేసిన విడిభాగాలు దిగుమతి సుంకాన్ని 5 శాతంగా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఖరారు చేసింది. ప్లాటినం సంబంధిత విడిభాగాలపై 5.4 శాతం సుంకం వర్తించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఖరీదైన లోహాల రీసైక్లింగ్లో వాడే క్యాటలిస్ట్పై దిగుమతి సుంకాన్ని 4.35 శాతంగా నిర్ణయించింది. అయితే, దీనికి ప్రభుత్వం సూచించిన నిర్దేశిత నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుందని నోటిఫికేషన్లో కేంద్రం పేర్కొంది.