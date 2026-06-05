బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఊరట- జూన్ 5న తగ్గిన పసిడి ధర- ఇప్పుడు ఎంతంటే?
దేశీయ మార్కెట్లో తగ్గుముఖం పట్టిన బంగారం, వెండి ధరలు- కొనుగోలు ముందు హాల్మార్క్, పూర్తి బిల్లును తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని సూచనలు!
Published : June 5, 2026 at 9:19 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వినియోగదారులకు శుక్రవారం కొంత ఊరట లభించింది. గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతున్న పసిడి ధరలు తాజాగా తగ్గుముఖం పట్టగా, వెండి ధరల్లోనూ గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాల ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లో విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో శుక్రవారం ఉదయం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,58,320గా నమోదైంది. ఇదే సమయంలో విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,58,240 వద్ద ట్రేడవుతోంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ ధర రూ.1,58,840గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.500కు పైగా తగ్గుదల నమోదైంది.
ఇక 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,43,090 వద్ద లభిస్తోంది. అలాగే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,17,070గా నమోదైంది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సీజన్లో బంగారం ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు అనుకూలంగా మారిందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
వెండి ఎంత తగ్గిందంటే?
వెండి ధరల్లోనూ గణనీయమైన మార్పు కనిపించింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,61,200గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇదే ధర రూ.2,62,950గా నమోదైంది. దీంతో ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండి ధర రూ.1,700కుపైగా తగ్గినట్లు మార్కెట్ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. పరిశ్రమల అవసరాలు, అంతర్జాతీయ డిమాండ్, పెట్టుబడిదారుల ధోరణులు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.