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జున్ 4న భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గురువారం ఎంతంటే?

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు!

GOLD RATE TODAY
GOLD RATE TODAY (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 9:35 AM IST

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Gold Rate Today : బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారికి ఊరట లభించింది. ఇటీవల వరుసగా పెరుగుతున్న పసిడి ధరలు తాజాగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు తగ్గడంతో పాటు వెండి ధరల్లో కూడా గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో విలువైన లోహాల ధరల్లో ఆ మార్పులు చోటుచేసుకున్నట్లు మార్కెట్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం, గురువారం ఉదయం హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,58,840గా నమోదైంది. అదే సమయంలో విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,58,740 వద్ద ట్రేడవుతోంది. గత రోజు ధరలతో పోలిస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరపై రూ.1,500కుపైగా తగ్గుదల కనిపించింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,190గా ఉంది. మరోవైపు 18 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,17,160 వద్ద కొనసాగుతోంది.

వెండి ధర కూడా!
వెండి ధరల్లో కూడా భారీ తగ్గుదల కనిపించింది. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,62,950గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఇదే ధర రూ.2,69,731గా నమోదైంది. దీంతో ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండి ధర రూ.7 వేలకుపైగా తగ్గినట్లు మార్కెట్‌ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో వెండి ధరలు కూడా బంగారం మాదిరిగానే తరచూ హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. అయితే బంగారం, వెండి ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతుంటాయని నిపుణులు గుర్తు చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో పరిస్థితులు, డిమాండ్‌, డాలర్‌ మారకం విలువ, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు వంటి అంశాల ఆధారంగా ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని చెబుతున్నారు. అందువల్ల కొనుగోలు చేసేముందు తాజా ధరలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు.

అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావమే కీలకం
బంగారం, వెండి ధరల మార్పుల్లో ప్రపంచ మార్కెట్ల పాత్ర చాలా ముఖ్యమని మార్కెట్‌ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అంతర్జాతీయంగా బంగారానికి డిమాండ్‌ పెరగడం, ప్రపంచ దేశాల మధ్య నెలకొనే ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు వంటి అంశాలు ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ప్రపంచ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు పెరిగితే దాని ప్రభావం భారత మార్కెట్‌పై కూడా కనిపిస్తుంది. అదే విధంగా అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గినప్పుడు దేశీయంగా కూడా ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. భారత్‌లో వినియోగించే బంగారంలో అధిక భాగం విదేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతుండటంతో ప్రపంచ మార్కెట్‌లో జరిగే ప్రతి మార్పు దేశీయ ధరలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతోంది.

బంగారం స్వచ్ఛత తెలుసుకోవడం ఎందుకు అవసరం?
బంగారం కొనుగోలు సమయంలో కేవలం ధరను మాత్రమే కాకుండా దాని స్వచ్ఛతను కూడా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా బంగారం నాణ్యతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఇది అత్యంత శుద్ధమైన బంగారంగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణంగా నగల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించరు. బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు, పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో దీనికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

22 క్యారెట్ల బంగారంలో స్వల్ప పరిమాణంలో వెండి, రాగి వంటి లోహాలను కలుపుతారు. దీంతో బంగారం మరింత బలంగా మారుతుంది. అందువల్ల ఆభరణాల తయారీలో ప్రధానంగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే వినియోగిస్తారు. భారత మార్కెట్‌లో ఎక్కువగా కనిపించే 916 హాల్‌మార్క్‌ 22 క్యారెట్ల బంగారానికి గుర్తుగా పరిగణించబడుతుంది. కాబట్టి వినియోగదారులు బంగారం కొనుగోలు సమయంలో హాల్‌మార్క్‌ గుర్తు ఉందో లేదో తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.

కొనుగోలు ముందు పూర్తి బిల్లును పరిశీలించాలి
బంగారం ధరలు ప్రకటించినప్పుడు సాధారణంగా గ్రాము లేదా 10 గ్రాముల ప్రాథమిక ధర మాత్రమే వెల్లడిస్తారు. కానీ వినియోగదారుడు చెల్లించాల్సిన తుది మొత్తం మాత్రం అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే బంగారం ధరకు అదనంగా జీఎస్‌టీ, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, హాల్‌మార్కింగ్‌ ఫీజు, ఇతర పన్నులు కూడా జత అవుతాయి. అంతేకాకుండా ప్రతి నగల దుకాణంలో మేకింగ్‌ ఛార్జీలు వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు. కొన్ని చోట్ల తరుగు రేట్లు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. అందువల్ల కేవలం బంగారం గ్రాము ధరను చూసి కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోకుండా, మొత్తం బిల్లులో ఉన్న ప్రతి అంశాన్ని పరిశీలించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న ఆభరణాలను మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం ద్వారా నాణ్యతపై నమ్మకం పొందవచ్చని చెబుతున్నారు.

గమనిక: బంగారం, వెండి ధరలు మార్కెట్‌ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. కొనుగోలు చేసేముందు స్థానిక మార్కెట్‌లో తాజా ధరలను నిర్ధరించుకోవడం మంచిది.

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