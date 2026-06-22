పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- జూన్ 22న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : June 22, 2026 at 9:52 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ మార్కెట్లో సోమవారం బంగారం ధరలు మరోసారి స్వల్పంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, డిమాండ్ పెరుగుదలతో పాటు పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి కారణంగా పసిడి ధరలు పెరుగుతున్నాయి. అదే సమయంలో వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, సోమవారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,50,270గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ ధర రూ.1,49,600గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.670 మేర పెరుగుదల కనిపించింది. హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి, బెంగళూరు మార్కెట్లలో కూడా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,34,040గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ ధర రూ.1,37,040గా ఉండగా స్వల్ప మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.
వెండి ధరల్లో భారీ పెరుగుదల
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,41,999గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,37,190గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే దాదాపు రూ.4,809 మేర పెరిగింది. పరిశ్రమల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు ఈ పెరుగుదలకు కారణమని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.