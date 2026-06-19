ETV Bharat / business

తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జూన్​ 19న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శుక్రవారం తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today
Gold Rate Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gold Rate Today : బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారికి శుక్రవారం కొంత ఊరటనిచ్చే పరిణామం జరిగింది. దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, డాలర్‌ కదలికలు, పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్‌ ప్రభావంతో విలువైన లోహాల ధరలు రోజువారీగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. గతంతో పోలిస్తే ఈ ధరలో కూడా తగ్గుదల కనిపించడం గృహిణులు, పెళ్లిళ్ల సీజన్‌కు సిద్ధమవుతున్న కుటుంబాలకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,49,600గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఈ ధర రూ.1,55,130గాగా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.5,530 వరకు తగ్గింది. హైదరాబాద్‌తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి, బెంగళూరు మార్కెట్లలో కూడా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా స్వల్పంగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,37,040గా నమోదైంది.

వెండి ధర కూడా భారీగా పెరిగింది
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా శుక్రవారం భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,37,190గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,53,386గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే దాదాపు రూ.16,196 మేర తగ్గింది.

ఇక బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఇది అత్యంత శుద్ధమైన బంగారంగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే చాలా మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణ ఆభరణాల తయారీలో వినియోగించరు. బంగారు నాణేలు, బార్లు, బిస్కెట్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. నగల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారన్ని వాడతారు. ఆ బంగారంలో స్వల్ప పరిమాణంలో ఇతర లోహాలను కలపి నగలను తయారు చేస్తారు.

916 హాల్‌మార్క్‌ తనిఖీ తప్పనిసరి
బంగారం కొనుగోలు సమయంలో హాల్‌మార్క్‌ను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 916 హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న బంగారం 22 క్యారెట్ల నాణ్యతకు గుర్తుగా పరిగణిస్తారు. హాల్‌మార్కింగ్‌ ద్వారా బంగారం స్వచ్ఛతకు అధికారిక ధ్రువీకరణ లభిస్తుంది. హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడం వల్ల వినియోగదారులు నాణ్యమైన బంగారాన్ని పొందుతారు. భవిష్యత్తులో విక్రయించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా ఇలాంటి ఆభరణాలకు మెరుగైన విలువ లభించే అవకాశాలు ఉంటాయి.

ప్రకటించిన ధరే తుది ధర కాదు
మార్కెట్‌లో ప్రకటించే బంగారం ధరే వినియోగదారులు చెల్లించే తుది ధర కాదని నిపుణులు గుర్తుచేస్తున్నారు. సాధారణంగా ప్రకటించే ధరలు గ్రాము లేదా 10 గ్రాముల ప్రాథమిక ధరలు మాత్రమే. వీటికి అదనంగా జీఎస్‌టీ, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, హాల్‌మార్కింగ్‌ ఫీజులు, ఇతర పన్నులు జత అవుతాయి. అలాగే ఒక్కో నగల దుకాణంలో మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, తరుగు రేట్లు వేర్వేరుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కొనుగోలు ముందు తుది బిల్లును పూర్తిగా పరిశీలించడం అవసరం.

కొనుగోలుదారులకు సూచనలు
బంగారం, వెండి ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. అందువల్ల ఆభరణాలు లేదా పెట్టుబడి కోసం కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలను మరోసారి ధ్రువీకరించుకోవడం మంచిది. అలాగే హాల్‌మార్క్‌ కలిగిన ఆభరణాలను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవాలి. ధరతో పాటు నాణ్యత, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, అదనపు పన్నులు, భవిష్యత్‌ విక్రయ విలువ వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే మెరుగైన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని మార్కెట్‌ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

తగ్గిన వెండి ధర- స్వల్పంగా పెరిగిన గోల్డ్ రేట్- జూన్​ 18న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

పసిడి, వెండి ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు- జూన్​ 17న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

TAGGED:

GOLD AND SILVER RATES
GOLD PRICE TODAY
TODAY GOLD RATE TELUGU STATES
TELUGU STATES GOLD PRICE
GOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.