తగ్గిన వెండి ధర- స్వల్పంగా పెరిగిన గోల్డ్ రేట్- జూన్ 18న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
గురువారం ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : June 18, 2026 at 9:36 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు, పెళ్లిళ్లు మరియు శుభకార్యాల సీజన్ నేపథ్యంలో పసిడికి డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. దీంతో గురువారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరగగా, వెండి ధరలు మాత్రం తగ్గుముఖం పట్టాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,55,130గా నమోదైంది. బుధవారం ఇదే బంగారం ధర రూ.1,55,030గా ఉండగా, తాజాగా రూ.100 పెరిగింది. హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. మరోవైపు బెంగళూరులో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,55,230గా నమోదైంది. నగల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,490గా ఉంది. ఆభరణాల కొనుగోలుదారులు ఎక్కువగా ఈ రకం బంగారాన్నే ఎంచుకుంటారు.
వెండి ధరల్లో భారీ తగ్గుదల
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి ధరలు తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,53,386గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,55,400గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.2,014 మేర తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కదలికలు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణులు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.