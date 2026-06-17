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పసిడి, వెండి ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు- జూన్​ 17న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

బుధవారం మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 9:24 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు మరోసారి పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఇటీవల స్వల్ప హెచ్చుతగ్గుల తర్వాత పసిడి ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అనిశ్చిత పరిస్థితులు, డాలర్‌ మారకం విలువలో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్‌ పెరగడం వంటి కారణాలతో బంగారం ధరలు ఎగబాకుతున్నాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,55,030గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఈ ధర రూ.1,52,780గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.2,250 వరకు పెరిగింది. హైదరాబాద్‌తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. ఇక బెంగళూరులో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,55,120 వద్ద ట్రేడ్‌ అవుతోంది. నగల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా స్వల్పంగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,740గా నమోదైంది.

వెండి ధర కూడా భారీగా పెరిగింది
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా పెరుగుదల నమోదు చేశాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,55,400గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,49,650గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే దాదాపు రూ.5,750 మేర పెరిగింది. పరిశ్రమల అవసరాలు, అంతర్జాతీయ డిమాండ్‌, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు పెరగడం వెండి ధరల పెరుగుదలకు కారణమై ఉండొచ్చని మార్కెట్‌ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

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