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బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఊరట- భారీగా తగ్గిన రేట్లు- జూన్ 16న ధరలు ఎంతంటే?

మంగళవారం బులియన్‌ మార్కెట్‌ ప్రారంభంలో బంగారం ధరల్లో తగ్గుదల- బంగారం కొనుగోలులో 916 హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్‌ ఛార్జీల పరిశీలన తప్పనిసరి

Gold Rate Today
Gold Rate Today (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 16, 2026 at 10:37 AM IST

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Gold Rate Today : బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారికి మంగళవారం కొంత ఊరటనిచ్చే పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బులియన్‌ మార్కెట్‌ ప్రారంభమైన వెంటనే పసిడి ధరల్లో తగ్గుదల నమోదైంది. వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, డాలర్‌ కదలికలు, పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్‌ ప్రభావంతో విలువైన లోహాల ధరలు రోజువారీగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర మంగళవారం రూ.1,52,780గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఇదే బంగారం ధర రూ.1,55,470గా ఉండగా, ప్రస్తుతం దాదాపు రూ.3 వేల వరకు తగ్గింది. దీంతో ఇటీవలి రోజులుగా పెరుగుతున్న ధరలతో ఆందోళన చెందుతున్న కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం లభించినట్టైంది. హైదరాబాద్‌తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలోనూ ఇదే ధర కొనసాగుతోంది.

అలాగే బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు ఇదే స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. మరోవైపు నగల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గుదల బాట పట్టింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,750గా కొనసాగుతోంది. గతంతో పోలిస్తే ఈ ధరలో కూడా తగ్గుదల కనిపించడం గృహిణులు, పెళ్లిళ్ల సీజన్‌కు సిద్ధమవుతున్న కుటుంబాలకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది.

వెండి ధరల్లో భారీ తగ్గుదల
బంగారంతో పోలిస్తే వెండి ధరల్లో మరింత ఎక్కువ తగ్గుదల నమోదైంది. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,49,650గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,57,271గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే దాదాపు రూ.7 వేల మేర తగ్గింది. పరిశ్రమల అవసరాలు, అంతర్జాతీయ డిమాండ్‌, పెట్టుబడిదారుల ధోరణి ప్రభావంతో వెండి ధరల్లో ఈ మార్పులు చోటుచేసుకున్నట్లు మార్కెట్‌ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

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