తగ్గిన బంగారం ధర- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు ఎంతంటే?

హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఇలా!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 2, 2026 at 9:22 AM IST

Gold Rate Today : దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు కొన్నిరోజులుగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. గతంలో వరుసగా రికార్డు స్థాయిలను తాకిన పసిడి ధరలు ప్రస్తుతం క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాల ప్రభావంతో బంగారం మార్కెట్‌లో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఇటీవల ధరల్లో స్వల్ప ఉపశమనం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా గత వారం రోజుల క్రితం తులం బంగారం ధర రూ.1.60 లక్షల సమీపానికి చేరుకోగా, ప్రస్తుతం కొంత తగ్గుదల నమోదు కావడం కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిస్తోంది.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం మంగళవారం ఉదయం 9.30 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరులో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,59,350గా నమోదైంది. సోమవారం ఆ ధర రూ.1,59,800గా ఉండగా, ఒకే రోజులో రూ.450 మేర తగ్గింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ.1,43,190గా ఉంది.

వెండి ఎంత తగ్గిందంటే?
బంగారం ధరలతో పాటు వెండి ధరలు కూడా స్వల్పంగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,65,950గా నమోదైంది. సోమవారం రూ.2,66,550గా ఉన్న వెండి ధర మంగళవారం నాటికి రూ.600 మేర తగ్గింది. గత కొంతకాలంగా వెండి ధరలు కూడా బంగారం తరహాలోనే హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలే దేశీయ బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రధాన ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ఇక బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో దాని స్వచ్ఛతపై అవగాహన కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంగారం స్వచ్ఛతను సాధారణంగా క్యారెట్ల ఆధారంగా కొలుస్తారు. క్యారెట్ల సంఖ్య ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే బంగారం అంత స్వచ్ఛంగా ఉన్నట్టుగా పరిగణిస్తారు. ఇందులో 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా భావిస్తారు. ఇది దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛతను కలిగి ఉంటుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం చాలా మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించరు. దీనిని ప్రధానంగా బంగారు నాణేలు, బార్లు, బిస్కెట్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో వినియోగిస్తారు. మరోవైపు 22 క్యారెట్ల బంగారం ఆభరణాల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో స్వల్ప పరిమాణంలో వెండి, రాగి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం ద్వారా నగలకు అవసరమైన బలం, మన్నిక లభిస్తుంది.

భారత మార్కెట్‌లో ఎక్కువగా విక్రయించే బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల స్వచ్ఛత ప్రమాణంతో అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిపై 916 హాల్‌మార్క్ ముద్ర ఉంటుంది. ఈ హాల్‌మార్క్ బంగారం నాణ్యతకు గుర్తుగా పరిగణిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారంతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారంలో స్వచ్ఛత కొంత తక్కువగా ఉండటంతో ధర కూడా స్వల్పంగా తక్కువగా ఉంటుంది. బంగారం ధరల నిర్ణయంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రపంచ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు పెరిగితే దేశీయ మార్కెట్‌లో కూడా వాటి ప్రభావం కనిపిస్తుంది. అదే విధంగా అంతర్జాతీయ ధరలు తగ్గితే దేశీయ ధరలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. భారత్‌లో వినియోగించే బంగారంలో అధిక భాగం విదేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతుండటంతో అంతర్జాతీయ ధరల మార్పులు నేరుగా దేశీయ మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతాయి.

అలాగే డాలర్-రూపాయి మారకపు విలువ కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే ప్రధాన అంశాల్లో ఒకటి. రూపాయి విలువ డాలర్‌తో పోలిస్తే బలహీనపడితే బంగారం దిగుమతి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దీంతో దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. రూపాయి బలపడితే దిగుమతి వ్యయం తగ్గి ధరలపై కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో వినియోగదారులు మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో ప్రకటించే బంగారం ధరలు కేవలం ప్రాథమిక ధరలు మాత్రమే ఉంటాయి. వాటిలో జీఎస్‌టీ, ఇతర పన్నులు, మేకింగ్ ఛార్జీలు, హాల్‌మార్కింగ్ ఖర్చులు వంటివి కలిపి ఉండకపోవచ్చు. దీంతో ప్రకటించిన ధర కంటే తుది బిల్లులో చెల్లించాల్సిన మొత్తం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రతి జ్యువెలరీ దుకాణంలో మేకింగ్ ఛార్జీలు, తరుగు ఛార్జీలు వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి కేవలం గ్రాము ధరను మాత్రమే చూసి కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే మొత్తం బిల్లులో ఉన్న అన్ని ఖర్చులను పరిశీలించడం అవసరం.

