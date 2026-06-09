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భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర- జూన్ 9న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్ ఎంతంటే?

గత నెల గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి బంగారం ధరల్లో గణనీయమైన తగ్గుదల- వెండి ధరలు కూడా వరుసగా తగ్గుముఖం

Gold Rate Today
Gold Rate Today (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 9, 2026 at 9:14 AM IST

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Gold Rate Today : బంగారం ధరలు ఇటీవల భారీగా పెరిగి రికార్డు స్థాయిలను తాకినప్పటికీ, గత కొద్ది వారాలుగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. గత నెలలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1.70 లక్షల వరకు చేరగా, ప్రస్తుతం దాదాపు రూ.19 వేల వరకు తగ్గింది. మంగళవారం కూడా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప క్షీణత నమోదైంది. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారికి కొంత ఊరట లభించినట్లైంది.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్‌ వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,54,490గా నమోదైంది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కూడా కొనసాగుతోంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ఈ ధర రూ.1,55,610గా ఉండగా, ప్రస్తుతం వెయ్యి రూపాయలకుపైగా తగ్గింది. అదేవిధంగా 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,29,040గా ఉంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గడం వినియోగదారులకు కొంత ప్రయోజనకరంగా మారింది. ఇక 10 గ్రాముల 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,13,600 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. బంగారం ధరల్లో వచ్చిన ఈ తగ్గుదలతో పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు మార్కెట్‌పై దృష్టి సారిస్తున్నారు.

మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా వరుసగా తగ్గుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా వెండి ధరల్లో క్షీణత కనిపిస్తుండగా, మంగళవారం కూడా అదే ధోరణి కొనసాగింది. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం కిలో వెండి ధర రూ.2,44,604గా నమోదైంది. ఇటీవల నమోదైన గరిష్ఠ స్థాయిలతో పోలిస్తే వెండి ధరల్లో కూడా గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. దీంతో వెండి ఆభరణాలు, వెండి వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇది అనుకూల పరిస్థితిగా భావిస్తున్నారు.

అయితే బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో కేవలం ధరలను మాత్రమే చూడకుండా, నాణ్యతను కూడా తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉండి అత్యంత శుద్ధమైన బంగారంగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో వినియోగించరు. ప్రధానంగా బంగారు నాణేలు, బార్లు, బిస్కెట్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో 24 క్యారెట్ల బంగారానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.

22 క్యారెట్ల బంగారంలో స్వల్ప పరిమాణంలో వెండి, రాగి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల అది మరింత బలంగా మారుతుంది. అందువల్ల నగల తయారీలో 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. భారతీయ మార్కెట్‌లో విక్రయించే అధిక శాతం బంగారు ఆభరణాలు ఈ ప్రమాణంలోనే అందుబాటులో ఉంటాయి. అందుకే వినియోగదారులు బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో క్యారెట్ల వివరాలను పరిశీలించడం అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

బంగారం కొనుగోలులో హాల్‌మార్క్‌కు కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. ముఖ్యంగా 916 హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న బంగారం 22 క్యారెట్ల నాణ్యతకు గుర్తుగా పరిగణిస్తారు. హాల్‌మార్కింగ్‌ ద్వారా బంగారం స్వచ్ఛతకు అధికారిక ధ్రువీకరణ లభిస్తుంది. దీంతో వినియోగదారులు నాణ్యమైన బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో విక్రయించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న ఆభరణాలకు మెరుగైన విలువ లభించే అవకాశం ఉంటుంది.

అలాగే మార్కెట్‌లో ప్రకటించే బంగారం ధరే తుది ధర కాదని నిపుణులు గుర్తుచేస్తున్నారు. సాధారణంగా ప్రకటించే ధరలు గ్రాము లేదా 10 గ్రాముల ప్రాథమిక ధరలు మాత్రమే. వీటికి అదనంగా జీఎస్‌టీ, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, హాల్‌మార్కింగ్‌ ఫీజులు, ఇతర పన్నులు జత అవుతాయి. దీంతో బిల్లులో చెల్లించాల్సిన మొత్తం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఒక్కో ఆభరణాల దుకాణంలో మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, తరుగు రేట్లు వేర్వేరుగా ఉండొచ్చు. అందువల్ల కేవలం బంగారం గ్రాము ధరను చూసి కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే, తుది బిల్లులోని అన్ని ఖర్చులను పరిశీలించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నాణ్యత ధ్రువీకరణ ఉన్న ఆభరణాలను ఎంపిక చేసుకోవడం, హాల్‌మార్క్‌ను తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు భవిష్యత్తులో నష్టాలను నివారించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరల్లో కనిపిస్తున్న తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ మారకం విలువ, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు వంటి అంశాల ప్రభావంతో ధరల్లో మార్పులు కొనసాగవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. దీంతో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ధరలతో పాటు నాణ్యత, అదనపు ఛార్జీలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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