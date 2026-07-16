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తగ్గిన వెండి ధర- స్థిరంగా గోల్డ్ రేట్- జులై 16న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు మీకోసం- బంగారం కొనుగోలు సమయంలో 916 హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 9:37 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో గురువారం బంగారం ధర స్థిరంగా ఉండగా, వెండి ధరలు మాత్రం భారీగా దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న మార్పులు, అమెరికా డాలర్ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌పైనా కనిపించినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

బంగారం ధర ఎంతంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,46,450గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో రూ.1,46,500గా ఉన్న ధర, ప్రస్తుతం రూ.50 తగ్గింది. ఇదే ధర విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ముంబయి, ప్రొద్దుటూరు వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలోనూ కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,31,610గా నమోదైంది.

వెండి ధరలో భారీ తగ్గుదల
వెండి ధరలు మాత్రం ఒక్కరోజులోనే గణనీయంగా పడిపోయాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,25,206గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో రూ.2,27,918గా ఉన్న ధరతో పోలిస్తే, ఒక్కరోజులోనే రూ.2,712 తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోని ఒడిదుడుకులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి డిమాండ్‌లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పులే వెండి ధరల హెచ్చుతగ్గులకు ప్రధాన కారణాలని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ధరలు ఎందుకు మారుతుంటాయి?
బంగారం, వెండి ధరలు కేవలం దేశీయ పరిస్థితుల ఆధారంగా మాత్రమే కాదు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ పరిణామాల ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. డిమాండ్-సరఫరా పరిస్థితులు, అమెరికా డాలర్ బలపడటం లేదా బలహీనపడటం, వివిధ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిణామాలు వంటి అంశాలు కూడా ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే బులియన్ మార్కెట్‌లో రోజువారీగా ధరల్లో మార్పులు కనిపిస్తుంటాయి.

బంగారం స్వచ్ఛతను ఎలా గుర్తించాలి?
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటంతో ఆభరణాల తయారీకి అంతగా అనుకూలం కాదు. అందుకే 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ప్రధానంగా బిస్కెట్లు, బార్లు, నాణేలు తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.
మరోవైపు 22 క్యారెట్ల బంగారంలో రాగి, వెండి వంటి లోహాలను కలపడం వల్ల దానికి బలం వస్తుంది. అందుకే మార్కెట్‌లో విక్రయించే అధిక శాతం బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంతోనే తయారవుతాయి.

916 హాల్‌మార్క్ తప్పనిసరిగా చూడండి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో 916 హాల్‌మార్క్ ఉందో లేదో తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 916 హాల్‌మార్క్ అంటే 22 క్యారెట్ల బంగారం స్వచ్ఛతకు గుర్తు. హాల్‌మార్క్ ఉన్న నగలు కొనుగోలు చేస్తే నాణ్యతపై విశ్వాసం ఉండటంతో పాటు.. భవిష్యత్తులో విక్రయించే సమయంలో కూడా మెరుగైన రీసేల్ విలువ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

మార్కెట్ ధరే తుది ధర కాదు
మార్కెట్‌లో ప్రకటించే బంగారం ధరనే తుది ధరగా భావించరాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆభరణాల ధరకు మేకింగ్ ఛార్జీలు, హాల్‌మార్కింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్‌టీ, తయారీ సమయంలో వచ్చే తరుగు వంటి అదనపు ఖర్చులు కూడా చేరుతాయి. నగల డిజైన్‌, తయారీ విధానం, దుకాణాన్ని బట్టి ఈ ఛార్జీల్లో తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉంది.

అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు పలుచోట్ల ధరలు తెలుసుకోవడం, మేకింగ్ ఛార్జీలను ముందుగానే అడిగి తెలుసుకోవడం, తుది బిల్లులో బంగారం ధర, జీఎస్‌టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు, ఇతర రుసుములు విడివిడిగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే నాణ్యమైన ఆభరణాలను సరైన ధరకు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు అనవసర అదనపు ఖర్చులను కూడా నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు.

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