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భారీగా పెరిగిన వెండి ధర- జులై 15న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?

ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందు హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 9:34 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో బుధవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరగగా, వెండి ధరలు మాత్రం ఒక్కరోజులోనే భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న మార్పులు, అమెరికా డాలర్ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్‌పైనా కనిపించినట్లు బులియన్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

బంగారం ధర ఎంతంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,46,500గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ఇది రూ.1,45,830 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.670 పెరిగింది. ఇదే ధర విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ముంబయి, ప్రొద్దుటూరు వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలోనూ కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,30,890గా ఉంది.

వెండి ధరలో భారీ పెరుగుదల
వెండి ధరలు మాత్రం బంగారం కంటే భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,27,918గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో రూ.2,23,746గా ఉన్న ధర.. ఒక్కరోజులోనే రూ.4,172 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోని ఒడిదుడుకులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి పెరుగుతున్న డిమాండ్, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో మార్పులే వెండి ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

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