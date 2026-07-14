ETV Bharat / business

స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జులై 14న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందు హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 9:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో సంభవించిన మార్పులు, అమెరికా డాలర్‌ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో మార్పులు దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్‌ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తాజా ధరలపై దృష్టి కేంద్రీకరించారు.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర సోమవారం రూ.1,45,830గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఇది రూ.1,47,240 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.1,410 తగ్గింది. ఇవే ధరలు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ముంబయి, ప్రొద్దుటూరు, హైదరాబాద్​ వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇక, నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,30,990గా ఉంది. ఇటీవల బంగారం ధరలు తగ్గుతాయనే అంచనాతో కొనుగోళ్లు వాయిదా వేసిన వారు తాజా పెరుగుదలతో మళ్లీ మార్కెట్‌పై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నారు.

వెండి ధరల్లోనూ తగ్గుదల
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి ధరలు మాత్రం తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,23,746గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఇది రూ.2,23,929 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.183 తగ్గింది. వెండి ధరల్లో ఈ మార్పులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోని ఒడిదుడుకులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వచ్చే డిమాండ్‌లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పులే ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

TAGGED:

GOLD COST TODAY RATE
GOLD AND SILVER RATES
TELUGU STATES GOLD PRICE
GOLD RATES ON 14TH JULY
GOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.