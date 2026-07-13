పెరిగిన బంగారం - తగ్గిన వెండి- జులై 13న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందు హాల్మార్క్, మేకింగ్ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన
Published : July 13, 2026 at 9:33 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో సోమవారం బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగగా, వెండి ధరలు మాత్రం తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, అమెరికా డాలర్ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో మార్పులు దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తాజా ధరలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర సోమవారం రూ.1,47,240గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇది రూ.1,44,850 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.2,390 పెరిగింది. ఇదే ధర ముంబయి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ప్రొద్దుటూరు వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో కూడా కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,32,290గా ఉంది. ఇటీవల బంగారం ధరలు తగ్గుతాయనే అంచనాతో కొనుగోళ్లు వాయిదా వేసిన వారు తాజా పెరుగుదలతో మళ్లీ మార్కెట్పై దృష్టి పెడుతున్నారు.
వెండి ధరలో తగ్గుదల
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి ధరలు మాత్రం తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,23,929గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇది రూ.2,26,005 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.2,076 తగ్గింది. వెండి ధరల్లో ఈ మార్పులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని ఒడిదుడుకులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వచ్చే డిమాండ్లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పులే ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.