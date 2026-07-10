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భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర- జులై 10న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్ ఎంతంటే?

దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధర తగ్గుదల- ఒక్కరోజులోనే వెండి ధర రూ.500 తగ్గింపు- బంగారం కొనుగోలులో హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన

Gold
Gold (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 9:29 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో శుక్రవారం బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గగా, వెండి ధరలు కూడా దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, డాలర్‌ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్‌పైనా కనిపిస్తున్నట్లు బులియన్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల వరుసగా పెరిగిన విలువైన లోహాల ధరలు ఇప్పుడు కొంతమేర తగ్గుముఖం పట్టడం కొనుగోలుదారుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెల్లడించిన వివరాల, ప్రకారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,44,850గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌తో పోలిస్తే సుమారు రూ.3 వేల మేర తగ్గినట్లు మార్కెట్‌ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇదే ధర ముంబయి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ప్రొద్దుటూరు వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో కూడా కొనసాగుతోంది. దీంతో ఇటీవల బంగారం కొనుగోలు వాయిదా వేసిన వారు తాజా ధరలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.

వెండి ధరలో మరోసారి తగ్గుదల
వెండి ధరల్లో కూడా తగ్గుదల నమోదైంది. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,26,005గా ఉంది. అంతకుముందు ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఇది రూ.2,26,555గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.500 తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధరల హెచ్చుతగ్గులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వచ్చే డిమాండ్‌లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో మార్పులు వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎందుకు మారుతున్నాయి ధరలు?
బంగారం, వెండి ధరలు దేశీయ కారణాల వల్ల మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల ప్రభావంతో కూడా మారుతుంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లు పెరగడం లేదా తగ్గడం, అమెరికా డాలర్‌ బలపడటం లేదా బలహీనపడటం, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు వంటి అంశాలు ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే బులియన్‌ మార్కెట్‌లో ప్రతిరోజూ ధరల్లో స్వల్ప లేదా భారీ మార్పులు కనిపిస్తుంటాయి.

మార్కెట్‌ ధరే తుది ధర కాదు
బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో మార్కెట్‌లో ప్రకటించే ధరే తుది ధర కాదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నగల కొనుగోలులో మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, తయారీ సమయంలో వచ్చే తరుగు, హాల్‌మార్కింగ్‌ ఫీజు, వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్‌టీ) వంటి అదనపు ఖర్చులు కూడా వినియోగదారుడు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నగల డిజైన్‌ను బట్టి మేకింగ్‌ ఛార్జీలు మారుతాయి. అలాగే ప్రతి జువెలరీ షాపులో వేర్వేరు రేట్లు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఒకే నగకు వేర్వేరు దుకాణాల్లో ధరల్లో తేడా కనిపించవచ్చు.

కొనుగోలు ముందు ధరలు పోల్చుకోవాలి
నగలు కొనుగోలు చేసే ముందు ఒకే దుకాణంపై ఆధారపడకుండా పలుచోట్ల ధరలను పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మేకింగ్‌ ఛార్జీలు ఎంత వసూలు చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలి. తుది బిల్లులో ఏయే అంశాలకు ఎంత మొత్తం జత చేశారో పూర్తిగా పరిశీలించాలి. ఇలా చేస్తే అనవసరంగా అధిక ధర చెల్లించే పరిస్థితి ఉండదని చెబుతున్నారు.

916 హాల్‌మార్క్‌కు ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యం?
బంగారం నాణ్యతను నిర్ధారించడంలో హాల్‌మార్క్‌ అత్యంత కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా 916 హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారానికి గుర్తుగా పరిగణిస్తారు. హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న నగలు కొనుగోలు చేయడం వల్ల నాణ్యతపై విశ్వాసం ఉండటమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో విక్రయించినప్పుడు కూడా మంచి రీసేల్‌ విలువ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే నగలు కొనుగోలు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా హాల్‌మార్క్‌ను పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు.

బంగారం స్వచ్ఛతను ఎలా గుర్తించాలి?
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటం వల్ల ఆభరణాల తయారీకి అనుకూలంగా ఉండదు. అందుకే 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ప్రధానంగా బిస్కెట్లు, బార్లు, నాణేలు తయారీలో వినియోగిస్తారు. మరోవైపు 22 క్యారెట్ల బంగారంలో స్వల్పంగా ఇతర లోహాలు కలపడం వల్ల అది దృఢంగా మారుతుంది. రాగి, వెండి వంటి లోహాలను కలపడం వల్ల నగల తయారీకి అవసరమైన బలం వస్తుంది. అందుకే మార్కెట్‌లో విక్రయించే అధిక శాతం బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంతోనే తయారవుతాయి.

కొనుగోలుదారులకు నిపుణుల సూచనలు
బంగారం, వెండి ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతుంటాయి. కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు ఆ రోజు తాజా ధరలను తెలుసుకోవడం అవసరం. హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న నగలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, జీఎస్‌టీ, ఇతర అదనపు రుసుములు ఎంత ఉన్నాయో స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. తుది బిల్లును పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సరైన సమాచారం తెలుసుకుని, వేర్వేరు దుకాణాల్లో ధరలను పోల్చి చూసి కొనుగోలు చేస్తే నాణ్యమైన బంగారం పొందడంతో పాటు అనవసర ఖర్చులను కూడా తగ్గించుకోవచ్చని బులియన్‌ మార్కెట్‌ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

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